Diventa un digital ambassador per l'economia sociale: guida la trasformazione digitale con un'anima sociale

Se sogni di guidare la transizione digitale nel Terzo Settore, unendo persone e tecnologia, il corso gratuito "Digital Ambassador per l’Economia Sociale" - organizzato da Trentino Social Tank in collaborazione con ConfiniOnline - è l'opportunità che fa per te. Il corso offre un'opportunità significativa per chiunque intenda guidare la transizione digitale nel terzo settore, unendo persone e tecnologia. È un percorso intensivo e pratico, progettato per formare professionisti capaci di facilitare l'innovazione negli enti sociali.

Il corso, della durata di 1000 ore, si svolgerà a Trento tra ottobre 2025 e luglio 2026. Non si tratta di una semplice formazione, ma di un'esperienza completa che include:

Formazione in aula : per l'acquisizione di competenze digitali, capacità organizzative e sensibilità sociale.

: per l'acquisizione di competenze digitali, capacità organizzative e sensibilità sociale. Challenge : un'autentica "sfida concreta" che permette di imparare facendo, lavorando su problemi reali proposti da enti del terzo settore. Non è un semplice project work, ma un'esperienza attiva e immersiva basata sulla metodologia del Challenge Based Learning, che si articola in fasi di engagement, investigation e action. Al termine, verrà presentato un "Digital Transition Blueprint" e ci sarà una valutazione da parte di una giuria di esperti e dei mentor.

: un'autentica "sfida concreta" che permette di imparare facendo, lavorando su problemi reali proposti da enti del terzo settore. Non è un semplice project work, ma un'esperienza attiva e immersiva basata sulla metodologia del Challenge Based Learning, che si articola in fasi di engagement, investigation e action. Al termine, verrà presentato un "Digital Transition Blueprint" e ci sarà una valutazione da parte di una giuria di esperti e dei mentor. Tirocinio retribuito : un'occasione unica per connettersi con enti, professionisti e reti del territorio, lavorando in enti selezionati del welfare, cultura, sport, turismo sociale e innovazione.

: un'occasione unica per connettersi con enti, professionisti e reti del territorio, lavorando in enti selezionati del welfare, cultura, sport, turismo sociale e innovazione. Accompagnamento personalizzato: un supporto continuo con tutor, coach e una piattaforma collaborativa per rafforzare l'identità professionale.

Il digital ambassador è una figura ibrida, concreta e con lo sguardo rivolto al cambiamento. È una figura ponte tra sociale e digitale, un professionista in grado di combinare competenze digitali, capacità organizzative e sensibilità sociale. Il suo ruolo è sia operativo che strategico: lavora con i team, costruisce soluzioni e guida i cambiamenti.

Al termine del corso, sarà possibile ricoprire ruoli come:

Consulente per la transizione digitale

Facilitatore del cambiamento organizzativo

Progettista di servizi e processi digitali

Figura di staff nei team di innovazione

Il terreno d'azione sarà vasto, includendo enti sociali, cooperative, fondazioni, pubbliche amministrazioni, reti civiche e culturali.

Il corso è gratuito e accessibile, rientrando nell’offerta per l’innovazione sociale promossa dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus.



Sono previste diverse agevolazioni economiche:

€1,50/ora per giovani fino a 36 anni non compiuti, disoccupati o inoccupati, con ICEF inferiore a 0,20.

Indennità di tirocinio di €300 mensili / €70 settimanali per chi non percepisce altri sussidi.

Buono pasto da €5,29 al giorno, con frequenza di almeno 6 ore.

È importante notare che le indennità vengono erogate a fronte di una frequenza di almeno il 70% del corso e del tirocinio. I requisiti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione.

I posti sono limitati e riservati a chi risiede o è domiciliato in provincia di Trento.

Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2025!

Per tutte le informazioni e i requisiti di partecipazione, è possibile visitare il sito.

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia Autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo Plus, dello Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento.