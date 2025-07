Opportunità di lavoro nel Non Profit (10/07/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Greenpeace Italia

cerca

1 HEAD OF PROGRAMME BIODIVERSITÀ

L’Head of Programme (HOP) Biodiversità guida la pianificazione e la gestione strategica dei progetti di campagna su Mare, PFAS, Foreste, Cibo e Allevamenti, assicurandone coerenza con le priorità dell’organizzazione e massimizzandone l’impatto. Coordina un team multidisciplinare, favorisce l’integrazione con altri dipartimenti e promuove soluzioni sistemiche per la tutela della biodiversità e la trasformazione dei modelli di produzione e consumo.

Principali attività e responsabilità

Progettazione e pianificazione



Coordinare e garantire la buona riuscita dei progetti prioritari delle campagne su Mare, PFAS, Foreste, Cibo e Allevamenti, assicurando un approccio strategico e integrato che ottimizzi le risorse, aumenti l’impatto e contribuisca alla protezione della biodiversità e alla risposta alle principali minacce ambientali.



Promuovere lo sviluppo di progetti focalizzati su soluzioni socio-economiche innovative, collaborando con stakeholder nazionali e internazionali per trasformare le politiche, i modelli produttivi e di consumo, favorendo un equilibrio tra sostenibilità ambientale, equità sociale e sviluppo economico.



Advocacy e public engagement



Sviluppare strategie di advocacy per affrontare le principali minacce alla biodiversità (deforestazione, inquinamento marino, agricoltura e allevamenti industriali, ecc.).



Contrastare la disinformazione e il greenwashing nei settori più impattanti.



Rappresentare Greenpeace in eventi pubblici e media.



Profilo sintetico

Laurea o titolo di studio affine alle tematiche ambientali oggetto della campagna (biologia, scienze ambientali, agraria, scienze naturali, ecologia, ecc.).



Conoscenza approfondita delle principali minacce alla biodiversità, degli impatti degli attuali sistemi produttivi e di consumo (in particolare nel settore agroalimentare), nonché delle soluzioni basate sulla natura.



Familiarità con i contesti normativi e politici nazionali e internazionali legati alla tutela della biodiversità, all’uso del suolo, all'inquinamento da sostanze chimiche (es. PFAS), alla pesca e alla gestione forestale.



Conoscenza delle strategie di disinformazione e greenwashing messe in atto da attori economici nei settori più impattanti.



Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; è gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera.



Esperienza

Almeno 3 anni di esperienza professionale in ambiti affini (campagne ambientali, ricerca scientifica, progettazione e gestione di progetti complessi).



Esperienza nella definizione e gestione di progetti strategici a livello nazionale o internazionale.



Conoscenza del ruolo che politica, scienza, economia, industria, media e società civile possono giocare nella protezione della biodiversità e nella trasformazione dei sistemi di produzione e consumo.



Gradita esperienza nel Terzo Settore.



Gradito un percorso di attivismo o impegno sociale, anche in ambiti non ambientali.



Luogo di lavoro: Roma, Via della Cordonata 7, 00187

Dipartimento: Programma

Riferisce a: Co-dirett* Programma (Campagne, Attivismo e Volontariato)

Rif.: HOPB_07/25

Inizio previsto: Ottobre 2025

Retribuzione: RAL compresa nel range 35.000 € - 43.000 €, commisurata sull’esperienza del* candidat* prescelt*.

Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole venire a lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. HOPB_07/25

Maggiori informazioeni a questo link: https://act.gp/HOPB25

Scadenza: 24/08/2025

INTERSOS

cerca

1 MEDICO/A – ITALIA (Foggia)

INTERSOS è attiva in Italia dal 2011 con progetti di protezione, assistenza socio-sanitaria e promozione dell’inclusione socio-economica, in favore di persone in condizioni di estrema vulnerabilità. Attualmente sono attivi interventi in Sicilia, Puglia, Lazio e Piemonte.

Nella Provincia di Foggia, INTERSOS è operativa con due Unità Mediche Mobili (MMU), per fornire assistenza socio sanitaria di base in contesti marginalizzati, con due obiettivi principali: garantire la copertura sanitaria ai pazienti che non hanno accesso ai servizi sanitari locali (migranti in movimento, migranti non integrati, lavoratori e lavoratrici stagionali, individui o comunità emarginate) e catalizzare approcci migliori e più inclusivi da parte delle ASL e dalle Autorità sanitarie competenti, con una forte azione di advocacy istituzionale locale e una diffusa rete di movimenti di base.

Ruolo, mansioni e responsabilità

Fornire assistenza sanitaria di base in autonomia sulla Unità Mobile Medica e supportare il/la Project Manager e il/la Medical Coordinator nella valutazione dell’impatto del progetto, nello sviluppo della rete operativa, nella promozione della salute e della consapevolezza sulla salute.



Fornire cure mediche, prevenzione e pre-triage in autonomia sulla Unità Medica Mobile con il supporto di due mediatori culturali, con un’attenta attenzione alle criticità dell’area, rispettando le raccomandazioni di sicurezza del progetto (es. CPP, SoPs)



Relazionarsi con i servizi di salute pubblica per invio dei pazienti e per follow up delle prese in carico mediche



Verificare e controllare la distribuzione razionale dei farmaci e delle attrezzature che sono sotto la sua responsabilità e si occuperà della qualità, della disinfezione e della sterilizzazione del materiale medico.



Garantire l’efficacia degli invii dei pazienti ai servizi sociali e ai medici di medicina generale con particolare attenzione alle persone vulnerabili, garantendo una presa in carico dei pazienti.



Contribuisce a stabilire standard più elevati di assistenza socio sanitaria nella popolazione “difficile da raggiungere” in relazione all’assistenza medica, agendo con cortesia e mantenendo l’armonia tra i partner operativi e tra lo staff di progetto



Rappresenta INTERSOS a livello locale;



Su richiesta del PM o del Medical Coordinator svolge compiti extra (partecipazione a valutazioni mediche, rinforzo per un’altra squadra sul campo, valutazione del progetto);



Si assume il compito di proteggere le informazioni riservate sui beneficiari per garantire la riservatezza, conservando dati e documenti secondo le policy INTERSOS.



Partecipa alla raccolta, alla trasmissione e all’analisi dei dati epidemiologici, controllandone la qualità e informando il responsabile di linea di qualsiasi problema o complicazione della malattia dei pazienti,



Collaborare con il Programma, la Logistica e l’unità Risorse Umane, se richiesto.



Requisiti

Laurea in Medicina



Specializzazione verrà considerata un valore aggiunto



Minimo 6 mesi di esperienza lavorativa nell’assistenza sanitaria di base



Esperienza di lavoro con richiedenti asilo e persone di origine straniera



Esperienza lavorativa nel settore umanitario di almeno 6 mesi



Conoscenze informatiche essenziali (word, excel e internet)



Conoscenza approfondita del SSN , dei servizi territoriali e dei processi di referral in ambito sanitario



Flessibilità



Ottime competenze comunicative



Capacità di lavorare sotto stress e in contesti difficili



Patente di guida B e disponibilità alla guida di mezzi aziendali



Buone capacità di lavoro in team multiculturali



Residenza a Foggia, o interesse a spostarsi nella zona



Adesione ai principi e valori di INTERSOS



Lingue

Italiano



Inglese



Altra lingua sarà considerata un plus



Sede: Foggia, Italia

Inizio: 01/08/2025

Durata contratto: 4 mesi

Supervisore gerarchico: Project Manager

Supervisore tecnico: Medical Coordinator

Modalità di invio della candidatura: compilare la candidatura a questo link https://www.intersos.org/lavora-con-noi-italia/#intersosorg-vacancies-italy/vacancy-details/686697d019217902d1e9e92b/

Scadenza: 18/07/2025

Fondazione L’Albero della Vita



cerca

1 EDUCATORə

Fondazione L’Albero della Vita (FADV) è un ente del Terzo Settore che opera nella protezione, migrazione, sviluppo, emergenza, tutela dell’infanzia.

Si cerca unə Educatorə con esperienza che si occupi in particolare delle attività di prevenzione e aggancio nel contesto scolastico e di attività educative all’interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della città di Catanzaro.

Principali attività:

Attivazione di presidi mobili territoriali

Erogazione di percorsi di Capacity Building (rivolti ai docenti degli Istituti coinvolti)



Percorsi di Educazione al Dibattito (fascia 11-17 anni)



Laboratori pedagogici all’interno degli Istituti Scolastici coinvolti per la promozione dei processi di socializzazione e prevenzione del disagio socio-psico-pedagogico

Erogazione di percorsi a sostegno delle famiglie dei minori coinvolti nelle azioni di progetto



Requisiti:

Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche o materie sociali/pedagogiche affini;



Almeno 3 anni maturati nel ruolo;



Spiccata predisposizione e motivazione a lavorare nell’area del sociale ed in particolare sulle tematiche relative al contrasto e all’abbandono scolastico con bambin* e ragazz*;



Attitudine a lavoro in ambiente multiculturale;



Ottime capacità relazionali e di gestione dei conflitti;



Adesione a vision e mission de L’Albero della Vita e alla nostra Child Safeguarding policy



Assunzione: CCNL Commercio, full time 38 ore (ulteriori dettagli sulla durata del contratto e livello retributivo saranno discussi e confermati in sede di colloquio e in base alla esperienza del candidato individuato).

Luogo di lavoro: Catanzaro, zona Aranceto, con interventi nelle zone limitrofe.

Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio CV alla mail: annuncio.lavoro@alberodellavita.org indicando come oggetto il titolo dell’annuncio. È gradita anche una breve lettera di motivazione.

Scadenza : 31/08/2025