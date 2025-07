Opportunità di lavoro nel Non Profit (17/07/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Moige

cerca

1 COORDINATORə AREA BANDI

Il Moige – Movimento Italiano Genitori è una realtà APS attiva da oltre 25 anni, impegnata nella tutela e promozione dei diritti di bambini, adolescenti e genitori, attraverso progetti educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di advocacy in tutta Italia.

Si cerca un/a Coordinatore/trice dell’Area Bandi, che, all’interno dell’organizzazione, risponderà al Responsabile Area Bandi. Il/La candidato/a ideale sarà responsabile di coordinare l’attività di ricerca, progettazione, sviluppo e gestione di bandi pubblici e privati, contribuendo concretamente alla sostenibilità economica e alla missione sociale dell’Associazione.

Principali responsabilità

Individuare e monitorare bandi regionali, nazionali ed europei (es: ministeriali, regionali, fondazioni)



Coordinare la redazione delle proposte progettuali, in collaborazione con gli altri uffici interni e partner esterni



Visionare e compilare modulistica, budget e la documentazione amministrativa richiesta dal bando



Garantire la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati



Sviluppare e gestire le relazioni con enti finanziatori, partner progettuali e istituzioni



Coordinare risorse interne ed esterne coinvolte nella progettazione



Verificare con il progettista la documentazione concordata con ogni partner e il caricamento dei documenti sulla piattaforma prevista per il bando.



Requisiti richiesti

Laurea preferibilmente in ambito umanistico, economico, sociale o giuridico



Almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo nel Terzo Settore



Ottima conoscenza dei principali canali di finanziamento pubblici e privati



Competenze nella gestione del ciclo di progetto (project cycle management)



Ottime capacità di scrittura, analisi e sintesi



Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel



Capacità di lavorare per obiettivi e rispettare le scadenze



Spiccate doti organizzative e relazionali



Costituisce titolo preferenziale

Esperienza in ambito progettazione in contesti nazionali complessi



Conoscenza della lingua inglese



Conoscenza dei principali strumenti di rendicontazione (es. Timesheet, budget, Gantt)



Si offre

Collaborazione con una realtà solida e riconosciuta a livello nazionale



Ruolo di responsabilità e visibilità all’interno dell’organizzazione



Possibilità di lavoro ibrido (sede + smart working)



Ambiente dinamico e motivato, orientato all’impatto sociale



Modalità di invio della candidatura: inviare CV aggiornato e una breve lettera motivazionale, corredata di almeno tre referenze all’indirizzo segreteria@moige.it indicando nell’oggetto: Candidatura – Coordinatore Area Bandi. Le candidature saranno valutate in ordine di arrivo.

Scadenza : 21/07/2025



Aleimar – Organizzazione di Volontariato

cerca

1 IMPIEGATə CONTABILE

L’organizzazione Aleimar ricerca un/una operatore contabile da inserire nella sua operatività in Italia. Tale risorsa si interfaccia con i responsabili di altre aree funzionali al fine di gestire la parte contabile-amministrativa e, all’interno della propria area funzionale, si relazione con il responsabile del controllo e della gestione finanziaria

Aleimar è un’organizzazione no profit che si occupa di sostegno a distanza e di cooperazione internazionale, intervenendo in situazioni di disagio sociale e di estrema povertà, al fine di assicurare ai bambini i diritti fondamentali e un ambiente idoneo alla loro crescita fisica, umana e sociale.

Attività

Gestione amministrativa e tenuta della contabilità generale, analitica e di progetto con relative registrazioni sul programma gestionale SQUARE di Np Solution;



Gestione e controllo della cassa e delle operazioni bancarie;



Riconciliazioni bancarie, carte, cassa;



Emissione e registrazione delle fatture;Applicare le tecniche di contabilità generale (registrazioni di partita doppia, riepilogo del piano dei conti, tenuta scadenziario, ecc.);



Aggiornamento puntuale del database (inserimento donazioni, coordinamento con le altre aree per la riconciliazione delle donazioni e la corretta gestione dei flussi);



Collaborare nella revisione del piano dei conti e dei centri di costo in termini di finalità, logica generale, criteri di progettazione, collegamenti con il bilancio di esercizio;



Predisposizione, relativamente alla dimensione amministrativa e contabile, di materiali e report, cura dei processi di monitoraggio delle iniziative in corso, incluse analisi stato avanzamento delle progettualità;



Supporto alla redazione del Bilancio (consuntivo e previsionale) secondo la normativa del Terzo Settore (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione);



Supporto all’elaborazione e al monitoraggio del cash flow;



Verifica delle situazioni contabili periodiche per le chiusure trimestrali di reporting e di fine anno;



Supporto amministrativo per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati da Istituzioni pubbliche e grandi donatori privati, in stretta collaborazione con i responsabili dell’implementazione dei progetti (Desk Officer e Project Manager);



Partecipazione e supporto alle attività dell’organizzazione per il proprio ambito di competenza.



Competenze richieste:

Diploma di ragioneria, preferibile laurea in economia e commercio;



Almeno due anni di esperienza nella gestione di uffici amministrativi e nella gestione degli adempimenti contabili e fiscali;



Costituisce elemento preferenziale la pregressa esperienza maturata in enti del terzo settore;



Capacità di utilizzo dei dispositivi di office automation, dei software dedicati alla gestione contabile, generale e analitica ed una comprensione e capacità di gestione delle interazioni tra i diversi sistemi gestionali che impattano o sono correlati alla contabilità (es. tesoreria, CRM, fatturazione elettronica, piattaforme specifiche di business, ecc.);



Costituisce elemento preferenziale la conoscenza del software Square Np Solution;



Costituisce elemento preferenziale la conoscenza e il pregresso utilizzo del database di gestione dei donatori GIVE Np Solution o di sistemi di CRS;



Conoscenza intermedia della lingua inglese;



Adesione alla mission e ai valori di Aleimar – OdV:



Competenze trasversali richieste

Efficaci capacità comunicative e relazionali



Impiegato Contabile



Dinamicità, proattività e capacità di lavorare sia in autonomia sia in team



Gestione dello stress e problem solving



Flessibilità e disponibilità lavorativa



Patente di tipo B



Automunito



Contratto: indeterminato con periodo di prova di sei mesi PART TIME

Salario: da definire in base al profilo e all’esperienza della persona selezionata

Sede: Melzo, via Curiel 21/d – M

Modalità di invio della candidatura: inviare la propria candidatura, CV e lettera motivazionale, all’indirizzo selezione@aleimar.it

Scadenza : 25/07/2025

Soc. Coop. Soc. Comunità Oasi2 San Francesco Onlus



cerca

1 OPERATORə SOCIALE

La Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 San Francesco cerca un/a Operatore Sociale / Educatore da inserire all’interno del progetto La Puglia non Tratta.

Lə candidato/a ideale ha esperienza nel lavoro educativo con persone in condizione di vulnerabilità, capacità organizzative e relazionali e un forte orientamento al lavoro in rete.

La figura si occuperà di:

Assumere il ruolo di case manager dei progetti individualizzati delle persone accolte;



Pianificare e gestire i percorsi di reintegrazione (formazione, supporto legale, assistenza sanitaria);



Condurre colloqui individuali e attività di gruppo negli appartamenti per rafforzare l’autonomia, la convivenza e le relazioni interpersonali;



Informare e sensibilizzare le persone accolte su diritti, risorse disponibili e temi legati alla tratta e allo sfruttamento;



Collaborare con corsi interni di italiano e con il CPIA;



Coordinarsi con l’équipe multidisciplinare e i servizi sociali, sanitari e legali del territorio;



Accompagnare le persone accolte presso i servizi territoriali e per lo svolgimento di pratiche burocratiche;



Monitorare i progressi delle persone accolte, aggiornare e adattare i piani educativi.



Requisiti fondamentali:

Almeno 2 anni di esperienza in ambito educativo o sociale;



Preferibile laurea in Scienze dell’Educazione o titolo affine;



Flessibilità nella gestione di appuntamenti e orari.



Caratteristiche che completano il profilo:

Intraprendenza, proattività, responsabilità;



Conoscenze linguistiche di base (inglese/francese);



Adesione alla mission della Comunità Oasi2;



Capacità di organizzazione autonoma del lavoro;



Capacità di gestione dei conflitti;



Data di chiusura dell’annuncio: 30/07/2025

Inizio attività: Agosto 2025

Sede principale di lavoro: Trani, provincia BAT

Si offre contratto a tempo determinato, 20 ore settimanali

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (D. Lgs. n. 198/2006).

Modalità di invio della candidatura: inviare lettera di presentazione e Curriculum Vitae a: hr@oasi2.it indicando nell’oggetto: “Candidatura OPERATORE/TRICE SOCIALE”

Scadenza : 30/07/2025