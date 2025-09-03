Opportunità di lavoro nel Non Profit (04/09/2025)

  1. Home
giovedì 4 settembre 2025
Comunicazione e Marketing Fundraising Progettazione e Partnership Management

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Icei – Istituto Cooperazione Economica Internazionale

 cerca

1  COMMUNICATION OFFICER

ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale è nato a Milano oltre 40 anni fa.
Realizza progetti e iniziative che mirano a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle persone e delle comunità e a promuovere in modo partecipativo società inclusive, eque e sostenibili.
I principali settori di intervento di ICEI sono, con particolare attenzione all’ambiente: agricoltura sostenibile, turismo responsabile, cittadinanza interculturale e inclusione lavorativa. I target prioritari degli interventi di ICEI sono, trasversalmente a tutte le aree, i soggetti più vulnerabili, in particolare giovani e donne.

Attivita previste

ICEI ricerca un/una Communication Officer da inserire nella sede di Milano, Settore Comunicazione, per contribuire alla pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione istituzionale, dei progetti in corso e degli eventi ad essi correlati, con particolare riferimento allo sviluppo della componente di comunicazione relativa a un’iniziativa cittadina realizzata a Milano per l’orientamento e il supporto di giovani.

Il/La candidato/a selezionato/a, si occuperà principalmente di:

  • Coordinare per ICEI la componente di comunicazione relativa a un’iniziativa cittadina per l’orientamento e il supporto a giovani tra i 14 e i 35 anni a Milano. In particolare, sarà responsabile della progettazione, attuazione e coordinamento della strategia di comunicazione del progetto attraverso strumenti e linguaggi accessibili, partecipativi e multicanale, capaci di attivare giovani e operatori. Inoltre, coordinerà la raccolta ed editing di dati relativi alle attività progettuali
  • Contribuire all’implementazione del piano di comunicazione istituzionale di ICEI e di iniziative specifiche
  • Contribuire alle attività di promozione dell’ente e dei progetti in corso attraverso vari strumenti (Social media, Newsletter, Campagne, etc.)
  • Elaborare contenuti (in italiano e in inglese) per i siti web dell’associazione e i canali social
  • Supporto alla stesura e gestione del piano editoriale dell’organizzazione
  • Contribuire all’analisi dei risultati raggiunti su base mensile

Competenze e requisiti richiesti

  • Almeno 2 anni di esperienza nel settore Comunicazione
  • Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (C1)
  • Capacità di lavorare in autonomia e spirito d’iniziativa
  • Conoscenza dell’utilizzo dei principali Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
  • Capacità di produrre e rielaborare testi
  • Conoscenza approfondita di software per l’elaborazione grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Canva)
  • Esperienza nel montaggio di video (ad esempio, Wave.video, Canva, Adobe Premiere)
  • Buona conoscenza degli applicativi MS Office
  • Buone competenze di data management
  • Interesse alle tematiche e agli ambiti di intervento in cui opera ICEI

Requisiti preferenziali

  • Laurea in Design della Comunicazione, Comunicazione d’Impresa, Marketing o equivalenti
  • Precedente esperienza in Social Media Management e Digital Communication
  • Conoscenza strumenti di sviluppo grafica/video-editing grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Canva, Premiere) e del CMS WordPress

Avvio previsto: settembre 2025
Durata: 12 mesi, con possibilità di rinnovo.
Sede di lavoro: Milano, Via Cufra 29 (con modalità di lavoro ibrida). Sono possibili spostamenti in Italia e in altri paesi.
Tipologia di contratto: co.co.co, 12 mesi, rinnovabile. È richiesto un impegno part-time.

Modalità di invio della candidatura: per candidarsi, inviare il proprio CV e lettera di motivazione entro il 25/08/2025 a CV@icei.it, nell’oggetto indicare Communication Officer.

Scadenza : 15/09/2025

 

 

Fondazione CISOM

cerca

1 MARKETING SPECIALIST

 

La Fondazione Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) è alla ricerca di un/a Marketing Specialist motivato/a e creativo/a, con solida esperienza nella gestione della comunicazione istituzionale e nello sviluppo di campagne strategiche per la visibilità, il fundraising e il reclutamento volontari. La figura selezionata opererà all’interno del Dipartimento Internazionale e sarà incaricata di ideare, implementare e monitorare le attività di marketing e comunicazione, contribuendo al rafforzamento dell’immagine del Corpo e alla valorizzazione delle sue attività nazionali e internazionali. In coordinamento con i team programmatici e di raccolta fondi, il/la Marketing Specialist sarà responsabile della implementazione della strategia comunicativa, assicurando coerenza, efficacia e impatto in linea con la missione umanitaria della Fondazione.

Compiti e responsabilità principali

  • Sviluppare e attuare strategie di marketing e comunicazione integrate, coerenti con la missione della Fondazione.
  • Curare la brand identity del CISOM su tutti i canali e materiali istituzionali.
  • Pianificare e coordinare campagne di comunicazione (online e offline) per aumentare la visibilità dell’ente, sostenere la raccolta fondi e promuovere il reclutamento volontari (in particolare 18–30 anni).
  • Supportare la disseminazione e comunicazione dei risultati di progetti internazionali cofinanziati da bandi UE e altri donatori, in raccordo con i team programmatici.
  • Redigere e gestire il piano editoriale per canali social, newsletter e sito web.
  • Collaborare con media partner, agenzie esterne, stakeholder istituzionali e partner di progetto.
  • Monitorare le performance delle attività marketing attraverso KPI, analisi dei dati e reportistica.
  • Partecipare alla redazione di proposte progettuali, con particolare riferimento ai work package di comunicazione e dissemination.

Requisiti del ruolo

  • Titolo di studio: Laurea in Marketing, Comunicazione, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.
  • Master o formazione post-laurea in ambito marketing/comunicazione costituisce titolo preferenziale.

Competenze tecniche

  • Esperienza nella creazione e gestione di campagne marketing, in particolare nel settore non profit.
  • Ottima padronanza degli strumenti di comunicazione digitale e social media management.
  • Competenze nella gestione della brand identity e nella redazione di piani editoriali.
  • Capacità di analisi dei dati e reporting delle performance di comunicazione.
  • Conoscenza fluente dell’italiano e ottima conoscenza dell’inglese (il francese costituisce un asset).

Esperienza richiesta

  • Almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore umanitario o nel no-profit.
  • Esperienza di comunicazione progettuale e a supporto di azioni di fundraising

Competenze trasversali

  • Ottime capacità comunicative, creative e organizzative.
  • Capacità di lavorare in autonomia e per obiettivi.
  • Attitudine al lavoro in team multidisciplinari e interculturali.
  • Aderenza ai principi universali (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza) e ai valori dell’Ordine di Malta.

Sede di lavoro: Milano, con possibilità di missioni all’estero
Tipo di contratto: Tempo determinato, secondo policy CISOM
Durata: 12 mesi, con possibilità di rinnovo
Orario: Tempo pieno
Retribuzione: RAL: 26.000€ (13 mensilità) + bonus + missioni
Data di presa servizio: fine ottobre 2025

Modalità di invio della candidatura: per candidarsi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo e-mail risorseumane@cisom.org, allegando il CV (massimo due pagine), una lettera di motivazione (massimo una pagina) e l’informativa privacy firmata disponibile sul sito internet

Scadenza : 30/09/2025

 

Fondazione Mission Bambini ETS
cerca

1 DIGITAL FUNDRAISING E SMM ASSISTANT

Mission Bambini ETS cerca una figura per supportare l’Area Digital – Web nelle attività quotidiane di gestione social, campagne sponsorizzate, email marketing, piattaforme di raccolta fondi online e gestione siti in WordPress.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con la Digital Fundraiser & Graphic Designer e sarà coinvolta in tutte le fasi operative delle campagne digitali, dalla pubblicazione contenuti alla reportistica finale.

Responsabilità principali

  • Social Media & ADV
    • Caricamento e programmazione post su Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads e YouTube.
    • Adattamento e ottimizzazione delle creatività.
    • Implementazione operativa di campagne sponsorizzate su Meta Ads, LinkedIn Ads e Google Ads: caricamento asset, copy, link e tracciamenti; monitoraggio giornaliero performance; segnalazione di eventuali criticità o opportunità di ottimizzazione.
    • Moderazione e risposta di base a commenti e messaggi privati, con utilizzo di template.
  • Email Marketing (DEM)
    • Creazione e invio di DEM tramite piattaforma Contactlab: caricamento testi e immagini; controllo liste di invio e segmentazione; programmazione invii; estrazione dati e KPI principali per report periodici.
  • Piattaforme di Raccolta Fondi
    • Gestione operativa delle donazioni online su piattaforma iRaiser
    • creazione e aggiornamento landing page di raccolta fondi;
    • aggiornamento form e contenuti;
    • controllo corretto flusso delle donazioni e riconciliazioni dati periodiche.
  • Gestione Siti in WordPress
    • Aggiornamento e inserimento contenuti su sito istituzionale e siti satellite (WordPress).
    • Creazione e pubblicazione di landing page dedicate a campagne, eventi o partnership.
    • Inserimento e ottimizzazione di testi, immagini, video e moduli di raccolta dati.
    • Verifica della corretta visualizzazione su desktop e mobile.
    • Segnalazione di bug o problemi tecnici ai fornitori e follow-up sulla loro risoluzione.
  • Reportistica
    • Compilazione report mensili con KPI principali per il team Digital.
  • Requisiti
    • Esperienza anche breve (1 – 2 anni) in gestione operativa di social, campagne ADV, DEM e siti WordPress.
    • Conoscenza base di Meta Business Suite, LinkedIn Campaign Manager, Google Ads.
    • Esperienza o conoscenza di piattaforme di fundraising online (preferibilmente iRaiser,).
    • Buona conoscenza di WordPress per aggiornamento contenuti, creazione landing e gestione plugin di base.
    • Familiarità con strumenti di email marketing (ContactLab, Mailchimp, ecc.).
    • Capacità di adattare creatività per formati diversi (Canva, Photoshop o Illustrator).
    • Precisione, affidabilità e orientamento ai risultati.
    • Attitudine pratica, flessibilità e capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente.
  • Inquadramento e sede
  • Contratto: sostituzione maternità
  • Modalità ibrida: 3 giorni in sede (mar-mer-gio) + 2 in smart working.
  • Sede: Milano, Via Ronchi 17Inizio lavoro: ottobre 2025
  • RAL prevista: CNNL UNEBA. Livello di inquadramento: 3° Contratto di sostituzione maternità

Modalità di invio della candidatura: inviare CV corredato di lettera motivazionale a personale@missionbambini.org entro il 21 settembre 2025, specificando nell’oggetto:
“Candidatura – Digital Fundraising e SMM Assistant”

Scadenza : 21/09/2025

