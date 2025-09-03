Opportunità di lavoro nel Non Profit (04/09/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Icei – Istituto Cooperazione Economica Internazionale

cerca

1 COMMUNICATION OFFICER

ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale è nato a Milano oltre 40 anni fa.

Realizza progetti e iniziative che mirano a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle persone e delle comunità e a promuovere in modo partecipativo società inclusive, eque e sostenibili.

I principali settori di intervento di ICEI sono, con particolare attenzione all’ambiente: agricoltura sostenibile, turismo responsabile, cittadinanza interculturale e inclusione lavorativa. I target prioritari degli interventi di ICEI sono, trasversalmente a tutte le aree, i soggetti più vulnerabili, in particolare giovani e donne.

Attivita previste

ICEI ricerca un/una Communication Officer da inserire nella sede di Milano, Settore Comunicazione, per contribuire alla pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione istituzionale, dei progetti in corso e degli eventi ad essi correlati, con particolare riferimento allo sviluppo della componente di comunicazione relativa a un’iniziativa cittadina realizzata a Milano per l’orientamento e il supporto di giovani.

Il/La candidato/a selezionato/a, si occuperà principalmente di:

Coordinare per ICEI la componente di comunicazione relativa a un’iniziativa cittadina per l’orientamento e il supporto a giovani tra i 14 e i 35 anni a Milano. In particolare, sarà responsabile della progettazione, attuazione e coordinamento della strategia di comunicazione del progetto attraverso strumenti e linguaggi accessibili, partecipativi e multicanale, capaci di attivare giovani e operatori. Inoltre, coordinerà la raccolta ed editing di dati relativi alle attività progettuali



Contribuire all’implementazione del piano di comunicazione istituzionale di ICEI e di iniziative specifiche



Contribuire alle attività di promozione dell’ente e dei progetti in corso attraverso vari strumenti (Social media, Newsletter, Campagne, etc.)



Elaborare contenuti (in italiano e in inglese) per i siti web dell’associazione e i canali social



Supporto alla stesura e gestione del piano editoriale dell’organizzazione



Contribuire all’analisi dei risultati raggiunti su base mensile



Competenze e requisiti richiesti

Almeno 2 anni di esperienza nel settore Comunicazione



Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (C1)



Capacità di lavorare in autonomia e spirito d’iniziativa



Conoscenza dell’utilizzo dei principali Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)

Capacità di produrre e rielaborare testi



Conoscenza approfondita di software per l’elaborazione grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Canva)



Esperienza nel montaggio di video (ad esempio, Wave.video, Canva, Adobe Premiere)



Buona conoscenza degli applicativi MS Office



Buone competenze di data management

Interesse alle tematiche e agli ambiti di intervento in cui opera ICEI



Requisiti preferenziali

Laurea in Design della Comunicazione, Comunicazione d’Impresa, Marketing o equivalenti



Precedente esperienza in Social Media Management e Digital Communication



Conoscenza strumenti di sviluppo grafica/video-editing grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Canva, Premiere) e del CMS WordPress



Avvio previsto: settembre 2025

Durata: 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

Sede di lavoro: Milano, Via Cufra 29 (con modalità di lavoro ibrida). Sono possibili spostamenti in Italia e in altri paesi.

Tipologia di contratto: co.co.co, 12 mesi, rinnovabile. È richiesto un impegno part-time.

Modalità di invio della candidatura: per candidarsi, inviare il proprio CV e lettera di motivazione entro il 25/08/2025 a CV@icei.it, nell’oggetto indicare Communication Officer.

Scadenza : 15/09/2025

Fondazione CISOM

cerca

1 MARKETING SPECIALIST

La Fondazione Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) è alla ricerca di un/a Marketing Specialist motivato/a e creativo/a, con solida esperienza nella gestione della comunicazione istituzionale e nello sviluppo di campagne strategiche per la visibilità, il fundraising e il reclutamento volontari. La figura selezionata opererà all’interno del Dipartimento Internazionale e sarà incaricata di ideare, implementare e monitorare le attività di marketing e comunicazione, contribuendo al rafforzamento dell’immagine del Corpo e alla valorizzazione delle sue attività nazionali e internazionali. In coordinamento con i team programmatici e di raccolta fondi, il/la Marketing Specialist sarà responsabile della implementazione della strategia comunicativa, assicurando coerenza, efficacia e impatto in linea con la missione umanitaria della Fondazione.

Compiti e responsabilità principali

Sviluppare e attuare strategie di marketing e comunicazione integrate, coerenti con la missione della Fondazione.



Curare la brand identity del CISOM su tutti i canali e materiali istituzionali.



Pianificare e coordinare campagne di comunicazione (online e offline) per aumentare la visibilità dell’ente, sostenere la raccolta fondi e promuovere il reclutamento volontari (in particolare 18–30 anni).



Supportare la disseminazione e comunicazione dei risultati di progetti internazionali cofinanziati da bandi UE e altri donatori, in raccordo con i team programmatici.



Redigere e gestire il piano editoriale per canali social, newsletter e sito web.



Collaborare con media partner, agenzie esterne, stakeholder istituzionali e partner di progetto.



Monitorare le performance delle attività marketing attraverso KPI, analisi dei dati e reportistica.



Partecipare alla redazione di proposte progettuali, con particolare riferimento ai work package di comunicazione e dissemination.



Requisiti del ruolo

Titolo di studio: Laurea in Marketing, Comunicazione, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.

Master o formazione post-laurea in ambito marketing/comunicazione costituisce titolo preferenziale.



Competenze tecniche

Esperienza nella creazione e gestione di campagne marketing, in particolare nel settore non profit.



Ottima padronanza degli strumenti di comunicazione digitale e social media management.



Competenze nella gestione della brand identity e nella redazione di piani editoriali.



Capacità di analisi dei dati e reporting delle performance di comunicazione.



Conoscenza fluente dell’italiano e ottima conoscenza dell’inglese (il francese costituisce un asset).



Esperienza richiesta

Almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore umanitario o nel no-profit.



Esperienza di comunicazione progettuale e a supporto di azioni di fundraising



Competenze trasversali

Ottime capacità comunicative, creative e organizzative.



Capacità di lavorare in autonomia e per obiettivi.



Attitudine al lavoro in team multidisciplinari e interculturali.



Aderenza ai principi universali (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza) e ai valori dell’Ordine di Malta.



Sede di lavoro: Milano, con possibilità di missioni all’estero

Tipo di contratto: Tempo determinato, secondo policy CISOM

Durata: 12 mesi, con possibilità di rinnovo

Orario: Tempo pieno

Retribuzione: RAL: 26.000€ (13 mensilità) + bonus + missioni

Data di presa servizio: fine ottobre 2025



Modalità di invio della candidatura: per candidarsi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo e-mail risorseumane@cisom.org, allegando il CV (massimo due pagine), una lettera di motivazione (massimo una pagina) e l’informativa privacy firmata disponibile sul sito internet

Scadenza : 30/09/2025

Fondazione Mission Bambini ETS



cerca

1 DIGITAL FUNDRAISING E SMM ASSISTANT

Mission Bambini ETS cerca una figura per supportare l’Area Digital – Web nelle attività quotidiane di gestione social, campagne sponsorizzate, email marketing, piattaforme di raccolta fondi online e gestione siti in WordPress.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con la Digital Fundraiser & Graphic Designer e sarà coinvolta in tutte le fasi operative delle campagne digitali, dalla pubblicazione contenuti alla reportistica finale.

Responsabilità principali

Social Media & ADV

Caricamento e programmazione post su Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads e YouTube.

Adattamento e ottimizzazione delle creatività.

Implementazione operativa di campagne sponsorizzate su Meta Ads, LinkedIn Ads e Google Ads: caricamento asset, copy, link e tracciamenti; monitoraggio giornaliero performance; segnalazione di eventuali criticità o opportunità di ottimizzazione.

Moderazione e risposta di base a commenti e messaggi privati, con utilizzo di template.

Email Marketing (DEM) Creazione e invio di DEM tramite piattaforma Contactlab: caricamento testi e immagini; controllo liste di invio e segmentazione; programmazione invii; estrazione dati e KPI principali per report periodici.



Piattaforme di Raccolta Fondi

Gestione operativa delle donazioni online su piattaforma iRaiser creazione e aggiornamento landing page di raccolta fondi;

aggiornamento form e contenuti;

controllo corretto flusso delle donazioni e riconciliazioni dati periodiche.



Gestione Siti in WordPress

Aggiornamento e inserimento contenuti su sito istituzionale e siti satellite (WordPress).

Creazione e pubblicazione di landing page dedicate a campagne, eventi o partnership.

Inserimento e ottimizzazione di testi, immagini, video e moduli di raccolta dati.

Verifica della corretta visualizzazione su desktop e mobile.

Segnalazione di bug o problemi tecnici ai fornitori e follow-up sulla loro risoluzione.



Reportistica

Compilazione report mensili con KPI principali per il team Digital.



Requisiti

Esperienza anche breve (1 – 2 anni) in gestione operativa di social, campagne ADV, DEM e siti WordPress.

Conoscenza base di Meta Business Suite, LinkedIn Campaign Manager, Google Ads.

Esperienza o conoscenza di piattaforme di fundraising online (preferibilmente iRaiser,).

Buona conoscenza di WordPress per aggiornamento contenuti, creazione landing e gestione plugin di base.

Familiarità con strumenti di email marketing (ContactLab, Mailchimp, ecc.).

Capacità di adattare creatività per formati diversi (Canva, Photoshop o Illustrator).

Precisione, affidabilità e orientamento ai risultati.

Attitudine pratica, flessibilità e capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente.



Inquadramento e sede



Contratto: sostituzione maternità



Modalità ibrida: 3 giorni in sede (mar-mer-gio) + 2 in smart working.



Sede: Milano, Via Ronchi 17Inizio lavoro: ottobre 2025



RAL prevista: CNNL UNEBA. Livello di inquadramento: 3° Contratto di sostituzione maternità



Modalità di invio della candidatura: inviare CV corredato di lettera motivazionale a personale@missionbambini.org entro il 21 settembre 2025, specificando nell’oggetto:

“Candidatura – Digital Fundraising e SMM Assistant”

Scadenza : 21/09/2025