Opportunità di lavoro nel Non Profit (04/09/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:
Icei – Istituto Cooperazione Economica Internazionale
cerca
1 COMMUNICATION OFFICER
ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale è nato a Milano oltre 40 anni fa.
Realizza progetti e iniziative che mirano a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle persone e delle comunità e a promuovere in modo partecipativo società inclusive, eque e sostenibili.
I principali settori di intervento di ICEI sono, con particolare attenzione all’ambiente: agricoltura sostenibile, turismo responsabile, cittadinanza interculturale e inclusione lavorativa. I target prioritari degli interventi di ICEI sono, trasversalmente a tutte le aree, i soggetti più vulnerabili, in particolare giovani e donne.
Attivita previste
ICEI ricerca un/una Communication Officer da inserire nella sede di Milano, Settore Comunicazione, per contribuire alla pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione istituzionale, dei progetti in corso e degli eventi ad essi correlati, con particolare riferimento allo sviluppo della componente di comunicazione relativa a un’iniziativa cittadina realizzata a Milano per l’orientamento e il supporto di giovani.
Il/La candidato/a selezionato/a, si occuperà principalmente di:
- Coordinare per ICEI la componente di comunicazione relativa a un’iniziativa cittadina per l’orientamento e il supporto a giovani tra i 14 e i 35 anni a Milano. In particolare, sarà responsabile della progettazione, attuazione e coordinamento della strategia di comunicazione del progetto attraverso strumenti e linguaggi accessibili, partecipativi e multicanale, capaci di attivare giovani e operatori. Inoltre, coordinerà la raccolta ed editing di dati relativi alle attività progettuali
- Contribuire all’implementazione del piano di comunicazione istituzionale di ICEI e di iniziative specifiche
- Contribuire alle attività di promozione dell’ente e dei progetti in corso attraverso vari strumenti (Social media, Newsletter, Campagne, etc.)
- Elaborare contenuti (in italiano e in inglese) per i siti web dell’associazione e i canali social
- Supporto alla stesura e gestione del piano editoriale dell’organizzazione
- Contribuire all’analisi dei risultati raggiunti su base mensile
Competenze e requisiti richiesti
- Almeno 2 anni di esperienza nel settore Comunicazione
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (C1)
- Capacità di lavorare in autonomia e spirito d’iniziativa
- Conoscenza dell’utilizzo dei principali Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
- Capacità di produrre e rielaborare testi
- Conoscenza approfondita di software per l’elaborazione grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Canva)
- Esperienza nel montaggio di video (ad esempio, Wave.video, Canva, Adobe Premiere)
- Buona conoscenza degli applicativi MS Office
- Buone competenze di data management
- Interesse alle tematiche e agli ambiti di intervento in cui opera ICEI
Requisiti preferenziali
- Laurea in Design della Comunicazione, Comunicazione d’Impresa, Marketing o equivalenti
- Precedente esperienza in Social Media Management e Digital Communication
- Conoscenza strumenti di sviluppo grafica/video-editing grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Canva, Premiere) e del CMS WordPress
Avvio previsto: settembre 2025
Durata: 12 mesi, con possibilità di rinnovo.
Sede di lavoro: Milano, Via Cufra 29 (con modalità di lavoro ibrida). Sono possibili spostamenti in Italia e in altri paesi.
Tipologia di contratto: co.co.co, 12 mesi, rinnovabile. È richiesto un impegno part-time.
Modalità di invio della candidatura: per candidarsi, inviare il proprio CV e lettera di motivazione entro il 25/08/2025 a CV@icei.it, nell’oggetto indicare Communication Officer.
Scadenza : 15/09/2025
Fondazione CISOM
cerca
1 MARKETING SPECIALIST
La Fondazione Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) è alla ricerca di un/a Marketing Specialist motivato/a e creativo/a, con solida esperienza nella gestione della comunicazione istituzionale e nello sviluppo di campagne strategiche per la visibilità, il fundraising e il reclutamento volontari. La figura selezionata opererà all’interno del Dipartimento Internazionale e sarà incaricata di ideare, implementare e monitorare le attività di marketing e comunicazione, contribuendo al rafforzamento dell’immagine del Corpo e alla valorizzazione delle sue attività nazionali e internazionali. In coordinamento con i team programmatici e di raccolta fondi, il/la Marketing Specialist sarà responsabile della implementazione della strategia comunicativa, assicurando coerenza, efficacia e impatto in linea con la missione umanitaria della Fondazione.
Compiti e responsabilità principali
- Sviluppare e attuare strategie di marketing e comunicazione integrate, coerenti con la missione della Fondazione.
- Curare la brand identity del CISOM su tutti i canali e materiali istituzionali.
- Pianificare e coordinare campagne di comunicazione (online e offline) per aumentare la visibilità dell’ente, sostenere la raccolta fondi e promuovere il reclutamento volontari (in particolare 18–30 anni).
- Supportare la disseminazione e comunicazione dei risultati di progetti internazionali cofinanziati da bandi UE e altri donatori, in raccordo con i team programmatici.
- Redigere e gestire il piano editoriale per canali social, newsletter e sito web.
- Collaborare con media partner, agenzie esterne, stakeholder istituzionali e partner di progetto.
- Monitorare le performance delle attività marketing attraverso KPI, analisi dei dati e reportistica.
- Partecipare alla redazione di proposte progettuali, con particolare riferimento ai work package di comunicazione e dissemination.
Requisiti del ruolo
- Titolo di studio: Laurea in Marketing, Comunicazione, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.
- Master o formazione post-laurea in ambito marketing/comunicazione costituisce titolo preferenziale.
Competenze tecniche
- Esperienza nella creazione e gestione di campagne marketing, in particolare nel settore non profit.
- Ottima padronanza degli strumenti di comunicazione digitale e social media management.
- Competenze nella gestione della brand identity e nella redazione di piani editoriali.
- Capacità di analisi dei dati e reporting delle performance di comunicazione.
- Conoscenza fluente dell’italiano e ottima conoscenza dell’inglese (il francese costituisce un asset).
Esperienza richiesta
- Almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore umanitario o nel no-profit.
- Esperienza di comunicazione progettuale e a supporto di azioni di fundraising
Competenze trasversali
- Ottime capacità comunicative, creative e organizzative.
- Capacità di lavorare in autonomia e per obiettivi.
- Attitudine al lavoro in team multidisciplinari e interculturali.
- Aderenza ai principi universali (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza) e ai valori dell’Ordine di Malta.
Sede di lavoro: Milano, con possibilità di missioni all’estero
Tipo di contratto: Tempo determinato, secondo policy CISOM
Durata: 12 mesi, con possibilità di rinnovo
Orario: Tempo pieno
Retribuzione: RAL: 26.000€ (13 mensilità) + bonus + missioni
Data di presa servizio: fine ottobre 2025
Modalità di invio della candidatura: per candidarsi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo e-mail risorseumane@cisom.org, allegando il CV (massimo due pagine), una lettera di motivazione (massimo una pagina) e l’informativa privacy firmata disponibile sul sito internet
Scadenza : 30/09/2025
Fondazione Mission Bambini ETS
cerca
1 DIGITAL FUNDRAISING E SMM ASSISTANT
Mission Bambini ETS cerca una figura per supportare l’Area Digital – Web nelle attività quotidiane di gestione social, campagne sponsorizzate, email marketing, piattaforme di raccolta fondi online e gestione siti in WordPress.
La risorsa lavorerà a stretto contatto con la Digital Fundraiser & Graphic Designer e sarà coinvolta in tutte le fasi operative delle campagne digitali, dalla pubblicazione contenuti alla reportistica finale.
Responsabilità principali
- Social Media & ADV
- Caricamento e programmazione post su Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads e YouTube.
- Adattamento e ottimizzazione delle creatività.
- Implementazione operativa di campagne sponsorizzate su Meta Ads, LinkedIn Ads e Google Ads: caricamento asset, copy, link e tracciamenti; monitoraggio giornaliero performance; segnalazione di eventuali criticità o opportunità di ottimizzazione.
- Moderazione e risposta di base a commenti e messaggi privati, con utilizzo di template.
- Email Marketing (DEM)
- Creazione e invio di DEM tramite piattaforma Contactlab: caricamento testi e immagini; controllo liste di invio e segmentazione; programmazione invii; estrazione dati e KPI principali per report periodici.
- Piattaforme di Raccolta Fondi
- Gestione operativa delle donazioni online su piattaforma iRaiser
- creazione e aggiornamento landing page di raccolta fondi;
- aggiornamento form e contenuti;
- controllo corretto flusso delle donazioni e riconciliazioni dati periodiche.
- Gestione Siti in WordPress
- Aggiornamento e inserimento contenuti su sito istituzionale e siti satellite (WordPress).
- Creazione e pubblicazione di landing page dedicate a campagne, eventi o partnership.
- Inserimento e ottimizzazione di testi, immagini, video e moduli di raccolta dati.
- Verifica della corretta visualizzazione su desktop e mobile.
- Segnalazione di bug o problemi tecnici ai fornitori e follow-up sulla loro risoluzione.
- Reportistica
- Compilazione report mensili con KPI principali per il team Digital.
- Requisiti
- Esperienza anche breve (1 – 2 anni) in gestione operativa di social, campagne ADV, DEM e siti WordPress.
- Conoscenza base di Meta Business Suite, LinkedIn Campaign Manager, Google Ads.
- Esperienza o conoscenza di piattaforme di fundraising online (preferibilmente iRaiser,).
- Buona conoscenza di WordPress per aggiornamento contenuti, creazione landing e gestione plugin di base.
- Familiarità con strumenti di email marketing (ContactLab, Mailchimp, ecc.).
- Capacità di adattare creatività per formati diversi (Canva, Photoshop o Illustrator).
- Precisione, affidabilità e orientamento ai risultati.
- Attitudine pratica, flessibilità e capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente.
- Inquadramento e sede
- Contratto: sostituzione maternità
- Modalità ibrida: 3 giorni in sede (mar-mer-gio) + 2 in smart working.
- Sede: Milano, Via Ronchi 17Inizio lavoro: ottobre 2025
- RAL prevista: CNNL UNEBA. Livello di inquadramento: 3° Contratto di sostituzione maternità
Modalità di invio della candidatura: inviare CV corredato di lettera motivazionale a personale@missionbambini.org entro il 21 settembre 2025, specificando nell’oggetto:
“Candidatura – Digital Fundraising e SMM Assistant”
Scadenza : 21/09/2025