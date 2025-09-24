Oltre 100 bambini da case-famiglia a Gardaland grazie a OTB Foundation

Un gesto di inclusione e spensieratezza prima del rientro a scuola

Oltre 100 bambini e ragazzi provenienti da case-famiglia di Veneto e Lombardia hanno avuto l'opportunità di vivere quattro giornate di gioia e divertimento a Gardaland, grazie a un'iniziativa promossa da OTB Foundation con il supporto di Merlin's Magic Wand. Il progetto, che rientra nel programma "Magical Days Out", ha regalato ai più piccoli momenti di spensieratezza e inclusione prima dell'inizio dell'anno scolastico.

L'iniziativa vuole sottolineare l'importanza del diritto al gioco e offrire a bambini e ragazzi, spesso in situazioni di fragilità, l'occasione di vivere esperienze positive e condivise. In un contesto in cui, secondo i dati Istat 2024, oltre due milioni di minori in Italia vivono a rischio di esclusione sociale, gesti come questo assumono un valore ancora più profondo.

"Ogni sorriso di un bambino è un ricordo che illumina il cuore. A Gardaland, abbiamo creato momenti di felicità che rimarranno per sempre", ha commentato Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation. "La nostra Fondazione si impegna per garantire che i diritti fondamentali dei più piccoli vengano rispettati, e anche attraverso queste giornate si costruisce una società più accogliente".

Anche Gardaland ha espresso la sua soddisfazione per l'iniziativa, ribadendo la propria vocazione inclusiva. "Siamo felici di contribuire a questa iniziativa che mette al centro le persone", ha dichiarato Alessandra Zanoni, Direttore Operativo di Gardaland Resort. "Crediamo profondamente nel potere educativo e sociale del gioco".

Le giornate, rese possibili grazie al sostegno degli educatori delle strutture coinvolte, sono un esempio concreto di welfare generativo, un modello in cui aziende e terzo settore collaborano per creare un impatto sociale duraturo. "Esperienze così lasciano un'impronta profonda nel loro percorso di crescita", ha aggiunto Jennifer Perocco, Educatrice del Villaggio SOS di Vicenza, sottolineando come queste occasioni aiutino i bambini a superare timidezze e a scoprire nuove emozioni.