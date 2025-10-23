Opportunità di lavoro nel Non Profit (23/10/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Vale Un Sogno Cooperativa Sociale

cerca

1 IMPIEGATO CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

Fondazione Più di un Sogno opera sul territorio di Verona e provincia per favorire la migliore qualità di vita della persona con disabilità intellettiva e della sua famiglia. Si propone come interlocutore verso tutti i portatori di interesse direttamente e indirettamente coinvolti con il mondo della disabilità: famiglie, ente pubblico, imprese e società civile. Insieme a Vale un Sogno Cooperativa Sociale, si prende cura di più di 120 famiglie. Fondazione e Cooperativa hanno un gruppo di 50 collaboratori e dipendenti e più di 100 volontari.

“Confezioniamo sogni” è un’importante campagna di raccolta fondi di Fondazione Più di un Sogno che vede dei volontari coinvolti nel confezionamento di pacchetti natalizi al Centro Commerciale Verona Uno di San Giovanni Lupatoto (VR), un servizio rivolto alle persone che acquistano nei negozi del centro in cambio di un’offerta a favore dei progetti della fondazione

Compiti e responsabilità

Gestire il gruppo dei volontari della Campagna



Contattare ogni volontario per ingaggiarlo nelle attività



Organizzare, pianificare e monitorare i turni giornalieri dei volontari



Coprire i turni scoperti e garantire il servizio nei giorni e orari previsti (lun-dom 9.00-20.30)



Confrontarsi con regolarità con la referente Raccolta Fondi in sede



Requisiti, competenze e soft skill richieste

Padronanza parlata e scritta della lingua italiana;



Attitudine alle relazioni, empatia e rispetto;



Personalità dinamica, flessibile, capace di lavorare in autonomia anche sotto scadenza;



Capacità e propensione al lavoro di squadra;



Ottime capacità organizzative, puntualità e precisione;



Forte motivazione a far parte della squadra e a mettersi al servizio della missione dell’organizzazione.



Modalità di invio della candidatura: per candidarsi è necessario inviare Curriculum Vitae, una lettera di presentazione professionale. I documenti sono da inviare all’indirizzo e-mail info@valemour.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: Candidatura Campagna Confezioniamo Sogni.

Scadenza : 03/11/2025

Filopea

cerca

1 SENIOR FUNDRAISING MANAGER & STRATEGIST

Filopea nasce per democratizzare la filantropia in Italia, dare voce e visibilità alla vasta rete degli enti del Terzo Settore, grandi e piccoli, più e meno noti. Il progetto consiste nella creazione di una piattaforma interamente gratuita, che mostri i profili di tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS, iscritti al RUNTS), che aiuti chi vuole donare a raggiungere facilmente le organizzazioni e sostenerle con più consapevolezza e impatto a lungo termine, e incentivi chi non ha mai donato a farlo attraverso un processo rapido, intuitivo e trasparente.

Posizione offerta

Stiamo cercando un/a Senior Fundraising Manager da inserire full time, inizialmente con un contratto di sostituzione maternità, con intenzione di continuità indeterminata. Nella fase iniziale, la persona selezionata ricoprirà anche il ruolo di referente del progetto durante l’assenza per maternità dell’attuale Direttrice.

Responsabilità principali

Ingaggio donatori piccoli e medi, e donor care: Strutturare una strategia di ingaggio dei potenziali donatori sulla piattaforma Filopea, con l’obiettivo di farli atterrare sul portale, guidarli in modo efficace nella scoperta e scelta di nuovi ETS di loro interesse e farli procedere alla donazione agli ETS scelti. Strutturare una strategia di donor care e retention degli utenti (donatori e potenziali donatori) sulla piattaforma. Alcune mansioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Ingaggio di donatori e potenziali donatori prima del lancio della piattaforma attraverso focus group utili al design della piattaforma.



Design dell’esperienza utente per i donatori sulla piattaforma insieme al team di esperti attualmente ingaggiato nel progetto.



Sviluppo, stesura, presentazione al CdA, implementazione e monitoraggio della strategia di Fundraising/Marketing per ingaggiare donatori e potenziali sulla piattaforma prima del lancio della stessa, per attivarli nel momento del lancio.



Continua ricerca di nuovi donatori da attrarre sulla piattaforma, attraverso soprattutto strategie di fundraising 1-to-many, e di donor care individualizzato per gli utenti attivi sulla piattaforma.



Ideazione e creazione di almeno due campagne all’anno per attrarre nuovi utenti sulla piattaforma e nuove donazioni per gli ETS.

Fundraising grandi donatori: Attirare nuovi finanziatori e sostenitori dell’intero progetto Filopea (attraverso la Fondazione Filopea ETS), per assicurare il capitale necessario alla crescita e scalabilità della piattaforma dopo la fase pilota, e per attrarre alleati e ambasciatori che supportino la diffusione del progetto e della piattaforma su larga scala.

Program Management: Supportare la Direttrice nell’implementazione della strategia della piattaforma Filopea, interfacciandosi con i team dei partner esterni già coinvolti (partner IT, legali, comunicazione). Inoltre, durante il congedo di maternità della Direttrice, assumere un ruolo di referente del progetto con i partner coinvolti, cercando ove possibile di prendere decisioni in autonomia per il proseguimento delle attività di creazione della piattaforma (in particolare la creazione del database degli ETS e il design del prodotto), mantenendo contatti con la Direttrice per eventuali necessità e aggiornamenti, e riferendo al CdA di Filopea gli aggiornamenti principali o le decisioni da prendere collettivamente.

Relazioni Esterne: Rappresentare l’ente presso gli stakeholder esterni, inclusi ETS, potenziali user della piattaforma e partner, mantenendo relazioni positive e costruttive.



Requisiti

Almeno 7 anni di esperienza in ruoli di Fundraising con comprovati risultati nella raccolta fondi da piccoli e grandi donatori e donor care.



Competenze in digital marketing (email marketing, social advertising, lead generation), CRM per il non profit, interesse e conoscenza delle applicazioni dell’AI nel fundraising.



Eccellenti competenze di gestione di team e dipartimenti, management e concretizzazione di strategie all’interno di start-up o programmi di successo, preferibilmente in aziende tecnologiche o in organizzazioni non profit.



Attitudine al problem-solving e alla gestione operativa di alcuni processi e attività, come per esempio: creazione di materiali testuali e grafici, analisi dati, sostegno operativo ai partner tech, AI e di comunicazione per il design e la creazione della piattaforma Filopea e del database di ETS collegato.



Elevati standard etici e di integrità, passione per la nostra mission.



Informazioni contrattuali e organizzative

Filopea è un progetto senza scopo di lucro gestito in modo indipendente dalla costituenda Fondazione Filopea ETS.

Inquadramento: Livello Quadro del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, con retribuzione adeguata al livello e da valutare sulla base dell’esperienza del/la candidato/a.

Sede di lavoro: Preferibilmente Bologna o La Spezia. Possibilità di lavoro da remoto da altre città, con spostamenti richiesti per riunioni e incontri di persona.

Squadra di lavoro: Attualmente il progetto è gestito da una Direttrice full time (prossima al congedo di maternità), dal CdA della costituenda Fondazione Filopea ETS (costituito dai fondatori e ideatori del progetto e da tre consulenti) e dai team esterni di partner già ingaggiati per il lavoro di IT, comunicazione, AI e supporto legale.

Modalità di invio della candidatura: inviare CV e una breve lettera di presentazione e motivazione a

Giulia Sergi: giulia.sergi@filopea.com e Beatrice Marzi: info@filopea.com.

Scadenza : 21/11/2025

Mani Tese ONG



cerca

1 RESPONSABILE COMUNICAZIONE, RACCOLTA FONDI E ATTIVISMO TERRITORIALE

Descrizione della Posizione

Questa figura professionale, con riporto diretto alla Direzione Generale, ha il compito di sviluppare, coordinare e implementare le strategie di comunicazione e fundraising a sostegno delle attività e dei progetti dell’organizzazione. È responsabile della supervisione delle iniziative di attivismo territoriale della rete Mani Tese.

Principali Responsabilità

Pianificazione, gestione e valutazione di campagne di raccolta fondi multicanale, con particolare attenzione a:

Campagne digitali e tradizionali.

Campagne stagionali (es. Natale).

Eventi e iniziative speciali.



Presidio e sviluppo del Corporate Fundraising in ottica partnership.

Gestione del CRM donatori e delle attività collegate (Direct Mailing, DEM, donor journey).



Definizione e realizzazione della strategia integrata di comunicazione istituzionale e non (canali digitali, cartacei, ufficio stampa).

Sviluppo e monitoraggio della strategia di comunicazione digitale (sito web, social media, newsletter, advertising online).



Coordinamento della produzione di materiali di comunicazione istituzionale e di progetto.



Gestione delle relazioni con media, giornalisti e stakeholder esterni.



Coordinamento e rafforzamento delle attività di attivismo territoriale: coinvolgimento di volontari, gruppi locali e sostenitori nelle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi.



Analisi e monitoraggio dei risultati, con redazione di report e KPI.



Requisiti Richiesti

Laurea in Comunicazione, Marketing, Scienze Politiche, Economia, Relazioni Internazionali o affini.



Almeno 8 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore non profit/ONG.



Conoscenza approfondita di strumenti e tecniche di fundraising e comunicazione integrata.



Esperienza nella gestione di reti di attivisti e volontari.



Competenza nella gestione di CRM donatori e campagne di DM/DEM.



Ottima padronanza dei canali digitali e social media.



Eccellenti capacità di scrittura, comunicazione e relazione.



Attitudine al lavoro per obiettivi e in team.



Buona conoscenza della lingua inglese.



Candidature

Per candidarsi, inviare il CV con lettera di motivazione all'indirizzo email: selezioni@manitese.it

Scadenza : 30/11/2025