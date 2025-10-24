Forum Terzo Settore: Giancarlo Moretti è il nuovo portavoce, eletto con ampia maggioranza

Giancarlo Moretti è stato eletto nuovo portavoce del Forum Terzo Settore con 135 voti. Succedendo a Vanessa Pallucchi, il neo portavoce ha posto l'accento su autonomia, unità e la necessità di semplificare la riforma per valorizzare la sostenibilità del settore.

Giancarlo Moretti è il nuovo portavoce del Forum Terzo Settore, l’organismo che rappresenta oltre 100 reti nazionali e 120mila sedi territoriali del non profit italiano. L’elezione è avvenuta a Roma, nell’ambito dell’Assemblea dei soci intitolata “Pace come condizione, giustizia sociale come impegno”.

Moretti, candidato unico, è stato eletto con 135 voti favorevoli su 171 presenti. Succede a Vanessa Pallucchi, guidando ora l’ente in una "fase di grande transizione" e rivolgendo ringraziamenti agli organi uscenti per aver "valorizzato e difeso l’identità del Terzo settore".

Moretti ha affermato che il Terzo settore, massima espressione di cittadinanza attiva e democrazia dal basso, sta entrando in una nuova stagione che richiede di liberare la riforma da "appesantimenti burocratici" e di lavorare sullo sviluppo, rafforzando le organizzazioni e valorizzando la sostenibilità come valore culturale. Ha indicato autonomia, unità e inclusione come le parole chiave del suo mandato.

Tra le priorità nazionali, ha posto l’accento sul rilancio del welfare sociale, la pace e solidarietà internazionale, e l’investimento in cultura ed educazione, chiedendo il pieno riconoscimento del Terzo settore quale attore imprescindibile per la società e l'economia.