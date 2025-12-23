Abitare il Futuro: a Rozzano nuovi spazi di comunità e inclusione

È stato presentato pochi giorni fa, con un open day presso lo Spazio Vis_a_Vis di Rozzano, il progetto "Abitare il Futuro". L'iniziativa nasce per rispondere ai bisogni concreti della cittadinanza attraverso un approccio che unisce l'ascolto del territorio a momenti di socialità e supporto integrato.

Il progetto è frutto di una rete virtuosa tra pubblico e privato nell'Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano, che vede la Fondazione Progetto Mirasole come capofila, insieme alle cooperative sociali Arti e Mestieri Sociali, Marta, Pratica Onlus e Spazio Aperto Servizi.

Al centro dell’intervento non c’è solo il contrasto alla povertà, ma una visione di "cura" a 360 gradi. Il progetto punta a rafforzare i legami di comunità attraverso:

Empowerment e autonomia: percorsi dedicati alle donne per favorire il benessere, l'autonomia digitale e l'inserimento lavorativo.

Sostegno all'abitare: attivazione di soluzioni di housing sociale e percorsi di accompagnamento verso l'indipendenza abitativa.

Supporto alla genitorialità: interventi socio-educativi e psicologici mirati a sostenere le famiglie più fragili.

Inclusione attiva: iniziative di prossimità per ridurre l’isolamento, promuovere la formazione e creare nuove opportunità professionali.

Ente capofila dell'iniziativa, la Fondazione opera dal 2016 presso l’Abbazia di Mirasole a Opera. Qui trasforma il patrimonio storico in uno spazio di riscatto sociale, offrendo percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili, detenuti e migranti. Con la sua cucina industriale da 6.000 pasti al giorno e i suoi team multiservizi, la Fondazione rappresenta un pilastro fondamentale per l'economia sociale del territorio.

L'evento svoltosi allo Spazio Vis_a_Vis di Via Molise ha segnato l'inizio di questo nuovo percorso di partecipazione attiva, volto a costruire una comunità più resiliente e coesa.