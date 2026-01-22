Opportunità di lavoro nel Non Profit (22/01/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Missioni Don Bosco

cerca

1 SOCIAL MEDIA SPECIALIST E JUNIOR FUNDRAISER

Missioni Don Bosco accompagna i missionari salesiani in 137 Paesi occupandosi di educazione, istruzione e formazione professionale ai giovani in situazioni di difficoltà. Costruiamo scuole, centri e case di prima accoglienza, gestiamo interventi emergenziali in caso di calamità naturali, carestie e guerre, realizziamo pozzi nelle zone più aride del mondo, sosteniamo decine di oratori e centri giovanili nel mondo, promuoviamo borse di studio per l’istruzione di giovani bisognosi e borse lavoro per consentire loro di imparare un mestiere.

Missioni Don Bosco, ente promosso dalla Congregazione Salesiana da cui dipende, ricerca una persona da inserire all’interno del Dipartimento di Comunicazione, per la gestione e lo sviluppo delle attività di comunicazione e raccolta fondi digitale.

Inizio previsto della collaborazione: marzo 2026.

Luogo: Torino, in presenza presso la sede.

Durata: 12 mesi a tempo pieno (38 ore settimanali), rinnovabili.

Mansioni

gestisce i canali social (creazione di contenuti, moderazione, stesura di un piano editoriale);



declina in contenuti le campagne di comunicazione e fundraising sui canali social;



analizza e prepara report sulle performance sui social;



monitora nuove tendenze digitali e propone nuovi strumenti;analizza l’attività dei competitor;



gestisce, con il supporto del responsabile della comunicazione e del fundraising digitale, le attività di advertising e fundraising con agenzie e collaboratori esterni;



collabora alla pianificazione e allo sviluppo di campagne di digital fundraising.

Requisiti e competenze richiesti

laurea preferibilmente in comunicazione/marketing e/o specializzazione in fundraising;



precedente esperienza similare di almeno 2 anni;



esperienza pregressa in ambito comunicazione e fundraising nel non profit sarà considerata un plus;



ottima capacità di scrittura con tecniche SEO;



ottima conoscenza dei canali social e degli strumenti per la creazione di contenuti (Canva, Adobe Suite);



ottima conoscenza di analisi dei kpi e degli strumenti per la misurazione delle performance;



ottima conoscenza degli strumenti di adv (Meta Business Suite);



buona conoscenza degli strumenti di email marketing;



capacità di lavorare in autonomia e propensione al lavoro in team;



capacità di pianificazione, programmazione del lavoro e rispetto delle scadenze;



buona conoscenza della lingua inglese.

È considerato requisito preferenziale l’interesse per le dinamiche legate alla solidarietà internazionale e alla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai valori salesiani, mirati alla tutela e protezione della gioventù a rischio nel mondo.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale al seguente indirizzo: selezione@missionidonbosco.org indicando nell’oggetto: “Smm e junior fundraiser – Nome Cognome”.

Scadenza : 21/02/2026

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus

cerca

1 RISORSA CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE – UFFICIO AMMINISTRAZIONE

La Fondazione Giovanni Paolo II ETS si occupa realizzare interventi di carattere sociale, nell’ambito dell’educazione, della formazione professionale e dei servizi sanitari, attraverso dei progetti che non abbiano carattere occasionale o assistenziale ma che mirino a produrre impatti efficaci e duraturi, investendo sulle competenze e sulle capacità delle popolazioni locali per favorire il miglioramento delle loro condizioni di vita. Opera principalmente nei Paesi del Medio Oriente e in Italia con donatori Istituzionali quali AICS, Ministero dell’Interno, Unione Europea e Fondazioni private. Ricerca una figura di Segreteria Generale e Rendicontazione gestione amministrativa di Progetti da inserire nel suo Ufficio di Firenze.

Principali funzioni e modalità di lavoro

La figura ricercata assicura la corretta gestione contabile dell’ufficio amministrativo e si occupa della gestione amministrativa e rendicontazione dei programmi e progetti finanziati da donatori istituzionali che gli sono stati assegnati e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dall‘organizzazione in fase di programmazione economica – finanziaria annuale e pluriennale.

Queste le principali funzioni svolte:

Gestione amministrazione e contabilità, in particolare:



Tenuta della contabilità generale e analitica



Registrazione fatture attive e passive



Gestione prima nota, cassa e banca



Riconciliazioni bancarie



Gestione scadenziario fornitori e clienti



Predisposizione dei dati per bilancio e rendicontazione



Supporto alla redazione di bilanci civilistici e rendiconti per enti non profit



Gestione IVA e principali adempimenti fiscali



Gestione dell’attività di rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale, di assistenza e di accoglienza, in particolare:



Verifica il corretto invio dei monitoraggi mensili da parte delle amministrazioni nei paesi



Prepara la rendicontazione finanziaria, controlla la documentazione a supporto ed è responsabile del corretto invio della stessa al donatore.



Organizza e conduce gli Audit di progetto previsti dai vari donatori gestendo i rapporti con le Società di Revisione



Contribuisce al Cash Flow dell’organizzazione fornendo informazioni di propria competenza



Supporta l’Ufficio Amministrazione nella fase di chiusura del bilancio



Requisiti minimi dei candidati

Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente



Esperienza di almeno 3 anni in ambito contabile e amministrativo



Preferibile laurea in Economia o discipline affini



Conoscenza del Codice del Terzo Settore e delle normative ETS



Preferibile esperienza maturata nella gestione amministrativa, contabile e finanziaria di programmi di sviluppo, finanziati dai principali donatori istituzionali e in ruoli amministrativi e organizzativi.



Preferibile conoscenza delle procedure dei seguenti donatori istituzionali per programmi all’estero: AICS (Result Based Management – R.B.M.), U.E. – Prefetture su gestione migranti.



Conoscenza della lingua inglese.



Precisione, riservatezza e affidabilità e capacità di lavorare per scadenze



Capacità organizzativa e gestione del tempo.



Uso avanzato di strumenti digitali (App Office 365 (copilot), strumenti cloud,) e dei programmi di contabilità (es. Pasoartout, Teamsystem, Zucchetti, Datev o equivalenti)

Ottima capacità di relazione e di gestione dei rapporti con Partner internazionali



Disponibilità e capacità a lavorare in team e predisposizione ai rapporti interpersonali



Per questa posizione è richiesta precisione, affidabilità, autonomia, flessibilità e inclinazione al problem solving



Altri Requisiti:

Disponibilità a lavorare con scadenze amministrative e fiscali



Eventuale disponibilità a partecipare a verifiche, controlli o audit



Disponibilità a spostarsi tra gli uffici della Fondazione



Competenze trasversali

Problem Solving



Pianificazione



Capacità negoziale e di mediazione



Capacità di ascolto



Compenso indicativo e tipologia di contratto proposto

Il compenso sarà definito sulla base del profilo del candidato e in accordo con i criteri interni applicati dalla politica salariale.

All’interno del C.V. indicare contatti per referenze. Inviare anche una lettera di presentazione.

Referente: Responsabile selezione Simone Parri – Responsabile Amministrativo – Inviare CV a: hr@jp2.foundation.

Scadenza: 31/01/2026.







Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus

CORPORATE FUNDRAISER

Fondazione Sant’Orsola è un ente non profit, nato il 27 marzo 2019 per realizzare – grazie alla generosità di volontari, cittadini ed imprese – progetti per migliorare i percorsi di cura di persone con malattia e familiari.

Siamo una fondazione di partecipazione: il nostro mestiere è dare vita a progetti che rispondano ai bisogni delle persone che incontriamo e coinvolgere le persone per riuscire a realizzarli, migliorando la comunità in cui siamo inseriti.

La nostra raccolta fondi è costruzione di comunità: non ricorriamo alle scorciatoie dell’emergenza e del ‘ricatto emotivo’, quanto sulla possibilità di offrire a persone e imprese la possibilità di sperimentare la soddisfazione di partecipare alla costruzione di qualcosa di bello.

I promotori della Fondazione coprono i costi di struttura, per cui il 100% di ogni erogazione liberale va al progetto a cui è stata destinata. La trasparenza e la rendicontazione di quanto realizzato sono due capisaldi della nostra azione.

Abbiamo uno staff snello, che solo nell’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno e nel lavoro di squadra da parte di tutti può trovare le condizioni necessarie per il successo della propria azione quotidiana.

Attività principali

Mappatura e profilazione del tessuto imprenditoriale locale, identificando imprese in linea con i valori della Fondazione e con potenziale interesse verso i nostri progetti.



Progettazione di proposte di collaborazione personalizzate (donazioni liberali, cause related marketing, volontariato aziendale, payroll giving, matching gift, regali solidali) che creino valore condiviso tra imprese e Fondazione.



Organizzazione e gestione incontri con donatori attuali e potenziali.



Gestione del ciclo completo della relazione: dalla presentazione iniziale alla fidelizzazione del donatore, con reportistica su incontri, conversioni e raccolta fondi e nuove partnership.



Collaborazione per la partecipazione di imprese alla realizzazione di eventi, anche tramite lo

sviluppo di sponsorship.



Collaborazione con direttore e colleghi per l’elaborazione della strategia di fundraising e l’alimentazione di un database strutturato ed aggiornato.



Chi cerchiamo

Una persona che non veda il proprio lavoro come “chiedere soldi” ma come la possibilità di offrire anche alle imprese la possibilità di partecipare alla costruzione di risposte positive alle esigenze della comunità.

Una persona capace di relazionarsi con gli imprenditori, ovvero di coniugare passione e concretezza, valorizzando la rendicontazione dei risultati ottenuti e con una grande capacità di rendere percepibile l’impatto generato.

Una persona empatica, capace di entrare in relazione con i propri interlocutori, comprendendone le esigenze e i desideri, e sufficientemente flessibile per adattare a queste ultime le opportunità offerte dalla Fondazione.

Requisiti ideali

Patente B e disponibilità a spostamenti continui nel territorio di riferimento (preferibilmente automunito, ma non necessariamente).



Spiccate capacità relazionali e comunicative: sapersi muovere con disinvoltura tra decisori aziendali (imprenditori, marketing, HR) di realtà di diverse dimensioni ed estrazioni.



Passione per la mission della Fondazione, con desiderio di mettere le proprie competenze commerciali al servizio di una causa etica e di responsabilità sociale.



Preferibilmente formazione adeguata in area fundraising ed esperienza di 2-3 anni in attività di fundraising, possibilmente in area corporate.



Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro in sinergia con le altre aree della Fondazione.



Pianificare visite, gestire priorità e costruire una strategia di sviluppo incrementale nel territorio.



Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare PowerPoint ed Excel per reportistica).

Cosa offriamo

Contratto a tempo determinato per sei mesi al termine dei quali, se il rapporto sarà di reciproca soddisfazione, trasformazione a tempo indeterminato.



Stipendio base iniziale di 1.400 euro/mese netti, modificabile in base all’esperienza del soggetto e possibilità di progressione continua fino a 2.100 euro/mese.



Possibili premi annuali per risultati raggiunti dallo staff nel suo complesso, ma nessuna forma di cottimo o premi di prestazione individuale.



Autonomia con responsabilità: lavorerai per obiettivi con libertà organizzativa e decisionale crescente.



Possibilità di accedere annualmente ad occasioni formative concordate con la Direzione.

Come candidarsi Inviare il proprio CV e una lettera di motivazione a: info@fondazionesantorsola.it, indicando in oggetto “Candidatura Corporate Fundraising_Nome Cognome”. I/le candidati/e preselezionati/e verranno invitati/e a sostenere un colloquio presso la sede di Fondazione Sant’Orsola.

Scadenza : 31/01/2026