Raccontare il volontariato per generare cambiamento: Avis Isernia e ConfiniOnline insieme

Il volontariato non è solo azione, ma anche narrazione capace di trasformare la realtà. Parte da questo presupposto l'iniziativa di Avis Comunale Isernia, che ha scelto di affidarsi all'esperienza di ConfiniOnline per un percorso dedicato alla comunicazione sociale.

L'obiettivo dell'incontro, svoltosi presso la sede dell’associazione a Isernia, è stato quello di fornire strumenti concreti per "raccontare il volontariato", non come semplice esercizio di stile, ma come strategia fondamentale per generare cambiamento all'interno della comunità.

Il focus del percorso, che ha visto la partecipazione attiva dei soci e dei volontari Avis, si è concentrato sulla necessità di superare la comunicazione tradizionale per approdare a un racconto che sia:

Generatore di valore: Capace di trasmettere l'importanza del dono del sangue come pilastro della salute pubblica.

Motore di coinvolgimento: In grado di intercettare nuovi donatori, con un'attenzione particolare ai giovani.

Trasparente e d'impatto: Per mostrare con chiarezza i risultati raggiunti e la missione dell'ente.

L'intervento di ConfiniOnline si inserisce in una visione di crescita che Avis Isernia persegue per rendere la propria presenza sul territorio sempre più incisiva. Durante la sessione formativa, è emerso come la capacità di comunicare efficacemente sia oggi una competenza imprescindibile per le organizzazioni del Terzo Settore che vogliono essere protagoniste del cambiamento sociale.

Come sottolineato anche dal CSV Molise, che ha rilanciato l'iniziativa, formarsi su questi temi significa dare forza a quelle "buone pratiche" che spesso restano silenziose, ma che sono essenziali per il benessere della collettività.

