  Opportunità di lavoro nel Non Profit (29/01/2026)

giovedì 29 gennaio 2026
Comunicazione e Marketing Fundraising Progettazione e Partnership Management

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project aps

 cerca

1 PSICOLOGO

Parent Project aps ricerca 1 psicologo da inserire nel centro ascolto Duchenne dell’area sud Italia.

Parent Project aps
Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da quasi 30 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.
Centro ascolto Duchenne
Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali psicologhe e psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.

Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.
Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.

Principali Mansioni

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del SUD (Campania, Molise, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata).

Lo/la psicologo/a dovrà occuparsi di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.

Di seguito le principali mansioni:

  • colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;
  • supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;
  • attività di formazione nelle scuole

Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.

Come collaboratore dello Staff dell’Associazione dovrà partecipare a riunioni di area e generali e

adempiere attività di rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.

È previsto, una volta formalizzato il contratto, un periodo di affiancamento e/o formazione.

Requisiti richiesti

  • Laurea in psicologia, preferibilmente ad indirizzo clinico o dello sviluppo;
  • Iscritta presso una scuola di specializzazione;
  • Iscrizione all’albo degli psicologi;
  • Residenza o domicilio in CAMPANIA
  • Almeno 2 anni di esperienza nel non profit, in via preferenziale nell’ambito della disabilità e sostegno alla famiglia;
  • Conoscenza del mondo del terzo settore e dell’associazionismo in generale, maturata anche attraverso attività di volontariato di diverso tipo;
  • Predisposizione al lavoro di gruppo;
  • Capacità di lavorare per obiettivi e con spirito autonomo e responsabile;
  • Flessibilità negli orari di lavoro;
  • Capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network;
  • Capacità di gestire lo stress;
  • Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione;
  • Flessibilità e predisposizione alle relazioni interpersonali;
  • Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale.

Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.

Modalità di selezione

Saranno convocati esclusivamente:

  • i candidati maggiormente in linea con la ricerca
  •  i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa
  • i candidati che invieranno il proprio curriculum vitae specificando nell’oggetto della mail: SELEZIONE CAD AREA SUD
  • il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom

Invia il tuo CV a selezione@parentproject.it

 

 

Step4

cerca

1 PROJECT MANAGER

Step4 è un’impresa sociale specializzata nella realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale attiva e allo sviluppo sostenibile. Siamo nati a Milano nel 2014 dall’unione di professionisti/e con esperienza nella cooperazione allo sviluppo e nell’educazione: un’impresa non profit che reinveste gli utili nell’oggetto sociale e lavora per un cambiamento reale, concreto, misurabile.

Nei primi 10 anni (2015-2024) abbiamo raggiunto direttamente oltre 38.000 studenti, oltre 6.000 insegnanti e circa 1.000 operatori del terzo settore, contribuendo – con committenti, capofila e partner – alla raccolta di oltre 17,5 milioni di euro di fondi nazionali ed europei per progetti di cooperazione, educazione, accoglienza e inclusione.

L’azienda è a guida prevalentemente femminile: l’80% del capitale è detenuto da donne e il 60% del Consiglio di Amministrazione è composto da donne.Step4 è un’impresa agile e digitale, senza dipendenti: lavoriamo con una rete di liberi professionisti/e, scegliendo flessibilità, fiducia e responsabilità. Siamo un gruppo che ci tiene a lavorare bene insieme: rispetto, trasparenza, empatia, serietà, cooperazione e un approccio pragmatico.

Obiettivi dell’incarico

Cerchiamo un/una Project Manager per la gestione di 4 progetti in corso finanziati da:

  • Fondazione Cariplo (Step4 capofila con partner)
  • Fondazione di Comunità Milano (Step4 in gestione diretta)
  • Regione Lombardia (Step4 partner)
  • EU, DEAR subranting by Punto.sud (Step4 in gestione diretta)

Oltre alla gestione, la persona selezionata contribuirà alla crescita di Step4 con attività di project design e grant writing: sia per nuove proposte targate Step4, sia (quando richiesto) per progettazioni anche di cooperazione internazionale sviluppate insieme a organizzazioni/partner esterni.

Come lavorerai con noi

Lavorerai in raccordo diretto con:

  • il CEO di Step4, che mantiene la pianificazione generale e strategica delle attività e coordina lo staff educativo;
  • il Responsabile amministrazione (un’unica figura per società e amministrazione dei progetti).
  • lo staff educativo di Step4, composto da professionisti/e che intervengono direttamente nelle attività con le scuole e i/le giovani.

Il tuo ruolo sarà principalmente gestionale: tenere insieme scadenze, qualità, documentazione, flussi con partner e donatori.

Principali attività

Project management (core)

  • Redazione e aggiornamento del piano dei costi di progetto in coerenza con budget, scadenze e requisiti del donatore.
  • Redazione e aggiornamento del GANTT e degli strumenti di pianificazione operativa;
  • Garanzia della realizzazione delle attività secondo quanto previsto nel progetto approvato;
  • Segnalazione tempestiva degli scostamenti (risultati, tempi, costi) e proposta di correttivi;
  • Cura delle relazioni con partner di progetto e raccolta/invio di report periodici;
  • Relazione con il donatore: redazione dei rapporti periodici e partecipazione a incontri/scambi con i referenti;
  • Preparazione dei formati per la gestione e cura della tracciabilità documentale;
  • Monitoraggio del progetto rispetto agli indicatori previsti e supporto alla raccolta evidenze.

Project design & grant writing (extra)

  • Contributo alla progettazione di nuove proposte di finanziamento Step4;
  • Supporto (quando richiesto) a progettazioni di soggetti terzi affiancati da Step4, incluse progettazioni in ambito cooperazione: programmazione, drafting e finalizzazione delle proposte.

Output previsti

  • Piani di lavoro aggiornati e condivisi;
  • Flussi di reporting verso partner e donatori gestiti con puntualità e qualità;
  • Documentazione di progetto ordinata e completa (firme, privacy, registri, evidenze);
  • Monitoraggio coerente di attività, risultati e indicatori, con evidenze disponibili;
  • Proposte progettuali (concept note e/o proposte complete) prodotte nei tempi concordati per la parte grant writing.

Requisiti della figura

  • Partita IVA attiva (requisito essenziale).
  • Esperienza consolidata nella gestione di progetti finanziati (scadenze, reporting, relazione con donor/partner);
  • Ottime capacità organizzative, di scrittura e di gestione documentale;
  • Capacità di lavorare in modo coordinato ma autonomo, con comunicazione chiara e proattiva;
  • Ottima dimestichezza con strumenti digitali e collaborazione online, incluso uso consapevole dell’AI.

Approccio che cerchiamo: responsabilità, autonomia, “ownership” delle attività, capacità di vedere priorità, soluzioni e attenzione alle opportunità di sviluppo e crescita (per Step4 e per il tuo percorso professionale).

Titoli preferenziali

  • Esperienza in contesti no profit/ETS/impresa sociale;
  • Esperienza con management/reporting/rendicontazione verso fondazioni e/o enti pubblici;
  • Esperienza di grant writing (proposte presentate/finanziate);
  • Inglese (almeno B2).

Modalità di svolgimento dell’incarico, durata e compenso

  • Modalità di lavoro: prevalentemente da remoto, con presenza indicativa 1 giorno a settimana a Milano; trasferte saltuarie sui territori di progetto.
  • Avvio: il prima possibile.
  • Durata: legata alla durata dei progetti; indicativamente un orizzonte di circa 12-18 mesi;
  • Impegno indicativo (parte PM): espresso in giornate/uomo, mediamente nell’ordine di circa 8 giornate/mese, con picchi in prossimità di scadenze.

Compenso

  • Project Management: incarichi attivati sui singoli progetti, con tempi di fatturazione/pagamento concordati in funzione dei piani progetto e delle tranche dei finanziatori.
  • Ordine di grandezza complessivo della componente PM, sull’intero periodo dei progetti: circa € 20.000 – 25.000 in funzione dell’assetto definitivo degli incarichi.
  • Grant writing: tempo e compenso extra, concordati separatamente per proposta (o per fasi/pacchetti), in base a complessità e scadenze.

Modalità di candidatura
Inviare a info@step4.it:

  • CV aggiornato;
  • lettera di motivazione (max 1 pagina);
  • Oggetto: “Project Manager & Grant Writing – Step4 srl Impresa Sociale”

Le selezioni resteranno aperte fino all’individuazione della persona più adatta al ruolo.
Scadenza : 28/02/2026


Fondazione Arché

EDUCATORI COMUNITÀ MAMMA BAMBINO

Fondazione Arché opera da oltre 30 anni nel settore sociale, promuovendo progetti di inclusione e supporto per mamme, bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Operiamo in Comunità mamma bambino a Milano e Roma, gestiamo progetti legati a istituti penitenziari a Milano, strutturiamo percorsi di Adm e Housing e supportiamo il territorio attraverso programmi sulla povertà alimentare, l’inserimento al lavoro, il supporto psicologico, l’educativa di strada.

Cerchiamo persone che condividano i nostri valori di solidarietà, cura e responsabilità.

Dettagli del contratto:

  • Orario: Full time (38h) o part time (28h) settimanali, dal lunedì a domenica su turni oda lunedì a domenica. entrambi gli orari COMPRENDONO equipe e supervisioni settimanali.
  • Tipologia: CCNL Cooperative Sociali, contratto iniziale tempo determinato. Livello: D2  Lordo 1727,83 euro. PIù: maggiorazioni festivi e  notturni. Sufficiente una sola notte al mese per l’indennità aggiuntiva di 77,47 euro lordi. Segue contratto a tempo indeterminato. Assicurazione sanitaria con contratto a tempo indeterminato. Dal 2025, introduzione quattordicesima. Cura degli aspetti formativi.
  • Sede: Porta Venezia, Milano (MI) posizione full time,  Rho vicino a stazione treni posizione part time.

Chi cerchiamo:

  • laurea in scienze dell’educazione / titoli affini validi per albo educatori.
  • possibile esperienza pregressa, non obbligatoria.
  • Affinità con i valori e la mission della Fondazione.

Cosa offriamo:

  • Un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.
  • L’opportunità di contribuire a progetti con un impatto sociale reale.
  • Crescita personale e professionale in una realtà che mette al centro le persone.

Come candidarti:
Invia il tuo CV  a: risorseumane@arche.it o a latella@arche.it. Oggetto: Candidatura Educatore Comunità.

Scadenza : 28/02/2026

