Opportunità di lavoro nel Non Profit (29/01/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:
Parent Project aps
cerca
1 PSICOLOGO
Parent Project aps ricerca 1 psicologo da inserire nel centro ascolto Duchenne dell’area sud Italia.
Parent Project aps
Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da quasi 30 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.
Centro ascolto Duchenne
Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali psicologhe e psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.
Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.
Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.
Principali Mansioni
La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del SUD (Campania, Molise, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata).
Lo/la psicologo/a dovrà occuparsi di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.
Di seguito le principali mansioni:
- colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;
- supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;
- attività di formazione nelle scuole
Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.
Come collaboratore dello Staff dell’Associazione dovrà partecipare a riunioni di area e generali e
adempiere attività di rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.
È previsto, una volta formalizzato il contratto, un periodo di affiancamento e/o formazione.
Requisiti richiesti
- Laurea in psicologia, preferibilmente ad indirizzo clinico o dello sviluppo;
- Iscritta presso una scuola di specializzazione;
- Iscrizione all’albo degli psicologi;
- Residenza o domicilio in CAMPANIA
- Almeno 2 anni di esperienza nel non profit, in via preferenziale nell’ambito della disabilità e sostegno alla famiglia;
- Conoscenza del mondo del terzo settore e dell’associazionismo in generale, maturata anche attraverso attività di volontariato di diverso tipo;
- Predisposizione al lavoro di gruppo;
- Capacità di lavorare per obiettivi e con spirito autonomo e responsabile;
- Flessibilità negli orari di lavoro;
- Capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network;
- Capacità di gestire lo stress;
- Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione;
- Flessibilità e predisposizione alle relazioni interpersonali;
- Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale.
Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.
Modalità di selezione
Saranno convocati esclusivamente:
- i candidati maggiormente in linea con la ricerca
- i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa
- i candidati che invieranno il proprio curriculum vitae specificando nell’oggetto della mail: SELEZIONE CAD AREA SUD
- il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom
Invia il tuo CV a selezione@parentproject.it
Step4
cerca
1 PROJECT MANAGER
Step4 è un’impresa sociale specializzata nella realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale attiva e allo sviluppo sostenibile. Siamo nati a Milano nel 2014 dall’unione di professionisti/e con esperienza nella cooperazione allo sviluppo e nell’educazione: un’impresa non profit che reinveste gli utili nell’oggetto sociale e lavora per un cambiamento reale, concreto, misurabile.
Nei primi 10 anni (2015-2024) abbiamo raggiunto direttamente oltre 38.000 studenti, oltre 6.000 insegnanti e circa 1.000 operatori del terzo settore, contribuendo – con committenti, capofila e partner – alla raccolta di oltre 17,5 milioni di euro di fondi nazionali ed europei per progetti di cooperazione, educazione, accoglienza e inclusione.
L’azienda è a guida prevalentemente femminile: l’80% del capitale è detenuto da donne e il 60% del Consiglio di Amministrazione è composto da donne.Step4 è un’impresa agile e digitale, senza dipendenti: lavoriamo con una rete di liberi professionisti/e, scegliendo flessibilità, fiducia e responsabilità. Siamo un gruppo che ci tiene a lavorare bene insieme: rispetto, trasparenza, empatia, serietà, cooperazione e un approccio pragmatico.
Obiettivi dell’incarico
Cerchiamo un/una Project Manager per la gestione di 4 progetti in corso finanziati da:
- Fondazione Cariplo (Step4 capofila con partner)
- Fondazione di Comunità Milano (Step4 in gestione diretta)
- Regione Lombardia (Step4 partner)
- EU, DEAR subranting by Punto.sud (Step4 in gestione diretta)
Oltre alla gestione, la persona selezionata contribuirà alla crescita di Step4 con attività di project design e grant writing: sia per nuove proposte targate Step4, sia (quando richiesto) per progettazioni anche di cooperazione internazionale sviluppate insieme a organizzazioni/partner esterni.
Come lavorerai con noi
Lavorerai in raccordo diretto con:
- il CEO di Step4, che mantiene la pianificazione generale e strategica delle attività e coordina lo staff educativo;
- il Responsabile amministrazione (un’unica figura per società e amministrazione dei progetti).
- lo staff educativo di Step4, composto da professionisti/e che intervengono direttamente nelle attività con le scuole e i/le giovani.
Il tuo ruolo sarà principalmente gestionale: tenere insieme scadenze, qualità, documentazione, flussi con partner e donatori.
Principali attività
Project management (core)
- Redazione e aggiornamento del piano dei costi di progetto in coerenza con budget, scadenze e requisiti del donatore.
- Redazione e aggiornamento del GANTT e degli strumenti di pianificazione operativa;
- Garanzia della realizzazione delle attività secondo quanto previsto nel progetto approvato;
- Segnalazione tempestiva degli scostamenti (risultati, tempi, costi) e proposta di correttivi;
- Cura delle relazioni con partner di progetto e raccolta/invio di report periodici;
- Relazione con il donatore: redazione dei rapporti periodici e partecipazione a incontri/scambi con i referenti;
- Preparazione dei formati per la gestione e cura della tracciabilità documentale;
- Monitoraggio del progetto rispetto agli indicatori previsti e supporto alla raccolta evidenze.
Project design & grant writing (extra)
- Contributo alla progettazione di nuove proposte di finanziamento Step4;
- Supporto (quando richiesto) a progettazioni di soggetti terzi affiancati da Step4, incluse progettazioni in ambito cooperazione: programmazione, drafting e finalizzazione delle proposte.
Output previsti
- Piani di lavoro aggiornati e condivisi;
- Flussi di reporting verso partner e donatori gestiti con puntualità e qualità;
- Documentazione di progetto ordinata e completa (firme, privacy, registri, evidenze);
- Monitoraggio coerente di attività, risultati e indicatori, con evidenze disponibili;
- Proposte progettuali (concept note e/o proposte complete) prodotte nei tempi concordati per la parte grant writing.
Requisiti della figura
- Partita IVA attiva (requisito essenziale).
- Esperienza consolidata nella gestione di progetti finanziati (scadenze, reporting, relazione con donor/partner);
- Ottime capacità organizzative, di scrittura e di gestione documentale;
- Capacità di lavorare in modo coordinato ma autonomo, con comunicazione chiara e proattiva;
- Ottima dimestichezza con strumenti digitali e collaborazione online, incluso uso consapevole dell’AI.
Approccio che cerchiamo: responsabilità, autonomia, “ownership” delle attività, capacità di vedere priorità, soluzioni e attenzione alle opportunità di sviluppo e crescita (per Step4 e per il tuo percorso professionale).
Titoli preferenziali
- Esperienza in contesti no profit/ETS/impresa sociale;
- Esperienza con management/reporting/rendicontazione verso fondazioni e/o enti pubblici;
- Esperienza di grant writing (proposte presentate/finanziate);
- Inglese (almeno B2).
Modalità di svolgimento dell’incarico, durata e compenso
- Modalità di lavoro: prevalentemente da remoto, con presenza indicativa 1 giorno a settimana a Milano; trasferte saltuarie sui territori di progetto.
- Avvio: il prima possibile.
- Durata: legata alla durata dei progetti; indicativamente un orizzonte di circa 12-18 mesi;
- Impegno indicativo (parte PM): espresso in giornate/uomo, mediamente nell’ordine di circa 8 giornate/mese, con picchi in prossimità di scadenze.
Compenso
- Project Management: incarichi attivati sui singoli progetti, con tempi di fatturazione/pagamento concordati in funzione dei piani progetto e delle tranche dei finanziatori.
- Ordine di grandezza complessivo della componente PM, sull’intero periodo dei progetti: circa € 20.000 – 25.000 in funzione dell’assetto definitivo degli incarichi.
- Grant writing: tempo e compenso extra, concordati separatamente per proposta (o per fasi/pacchetti), in base a complessità e scadenze.
Modalità di candidatura
Inviare a info@step4.it:
- CV aggiornato;
- lettera di motivazione (max 1 pagina);
- Oggetto: “Project Manager & Grant Writing – Step4 srl Impresa Sociale”
Le selezioni resteranno aperte fino all’individuazione della persona più adatta al ruolo.
Scadenza : 28/02/2026
Fondazione Arché
EDUCATORI COMUNITÀ MAMMA BAMBINO
Fondazione Arché opera da oltre 30 anni nel settore sociale, promuovendo progetti di inclusione e supporto per mamme, bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Operiamo in Comunità mamma bambino a Milano e Roma, gestiamo progetti legati a istituti penitenziari a Milano, strutturiamo percorsi di Adm e Housing e supportiamo il territorio attraverso programmi sulla povertà alimentare, l’inserimento al lavoro, il supporto psicologico, l’educativa di strada.
Cerchiamo persone che condividano i nostri valori di solidarietà, cura e responsabilità.
Dettagli del contratto:
- Orario: Full time (38h) o part time (28h) settimanali, dal lunedì a domenica su turni oda lunedì a domenica. entrambi gli orari COMPRENDONO equipe e supervisioni settimanali.
- Tipologia: CCNL Cooperative Sociali, contratto iniziale tempo determinato. Livello: D2 Lordo 1727,83 euro. PIù: maggiorazioni festivi e notturni. Sufficiente una sola notte al mese per l’indennità aggiuntiva di 77,47 euro lordi. Segue contratto a tempo indeterminato. Assicurazione sanitaria con contratto a tempo indeterminato. Dal 2025, introduzione quattordicesima. Cura degli aspetti formativi.
- Sede: Porta Venezia, Milano (MI) posizione full time, Rho vicino a stazione treni posizione part time.
Chi cerchiamo:
- laurea in scienze dell’educazione / titoli affini validi per albo educatori.
- possibile esperienza pregressa, non obbligatoria.
- Affinità con i valori e la mission della Fondazione.
Cosa offriamo:
- Un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.
- L’opportunità di contribuire a progetti con un impatto sociale reale.
- Crescita personale e professionale in una realtà che mette al centro le persone.
Come candidarti:
Invia il tuo CV a: risorseumane@arche.it o a latella@arche.it. Oggetto: Candidatura Educatore Comunità.
Scadenza : 28/02/2026