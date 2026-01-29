Opportunità di lavoro nel Non Profit (29/01/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project aps

cerca

1 PSICOLOGO

Parent Project aps ricerca 1 psicologo da inserire nel centro ascolto Duchenne dell’area sud Italia.



Parent Project aps

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da quasi 30 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Centro ascolto Duchenne

Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali psicologhe e psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.

Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.

Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.

Principali Mansioni

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del SUD (Campania, Molise, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata).

Lo/la psicologo/a dovrà occuparsi di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.

Di seguito le principali mansioni:

colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;



supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;



attività di formazione nelle scuole



Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.

Come collaboratore dello Staff dell’Associazione dovrà partecipare a riunioni di area e generali e



adempiere attività di rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.

È previsto, una volta formalizzato il contratto, un periodo di affiancamento e/o formazione.

Requisiti richiesti

Laurea in psicologia, preferibilmente ad indirizzo clinico o dello sviluppo;



Iscritta presso una scuola di specializzazione;



Iscrizione all’albo degli psicologi;



Residenza o domicilio in CAMPANIA



Almeno 2 anni di esperienza nel non profit, in via preferenziale nell’ambito della disabilità e sostegno alla famiglia;



Conoscenza del mondo del terzo settore e dell’associazionismo in generale, maturata anche attraverso attività di volontariato di diverso tipo;



Predisposizione al lavoro di gruppo;



Capacità di lavorare per obiettivi e con spirito autonomo e responsabile;



Flessibilità negli orari di lavoro;



Capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network;



Capacità di gestire lo stress;



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione;



Flessibilità e predisposizione alle relazioni interpersonali;



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale.



Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.

Modalità di selezione

Saranno convocati esclusivamente:

i candidati maggiormente in linea con la ricerca

i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa

i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa i candidati che invieranno il proprio curriculum vitae specificando nell’oggetto della mail: SELEZIONE CAD AREA SUD

il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom

Invia il tuo CV a selezione@parentproject.it

Step4



cerca

1 PROJECT MANAGER

Step4 è un’impresa sociale specializzata nella realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale attiva e allo sviluppo sostenibile. Siamo nati a Milano nel 2014 dall’unione di professionisti/e con esperienza nella cooperazione allo sviluppo e nell’educazione: un’impresa non profit che reinveste gli utili nell’oggetto sociale e lavora per un cambiamento reale, concreto, misurabile.

Nei primi 10 anni (2015-2024) abbiamo raggiunto direttamente oltre 38.000 studenti, oltre 6.000 insegnanti e circa 1.000 operatori del terzo settore, contribuendo – con committenti, capofila e partner – alla raccolta di oltre 17,5 milioni di euro di fondi nazionali ed europei per progetti di cooperazione, educazione, accoglienza e inclusione.

L’azienda è a guida prevalentemente femminile: l’80% del capitale è detenuto da donne e il 60% del Consiglio di Amministrazione è composto da donne.Step4 è un’impresa agile e digitale, senza dipendenti: lavoriamo con una rete di liberi professionisti/e, scegliendo flessibilità, fiducia e responsabilità. Siamo un gruppo che ci tiene a lavorare bene insieme: rispetto, trasparenza, empatia, serietà, cooperazione e un approccio pragmatico.

Obiettivi dell’incarico

Cerchiamo un/una Project Manager per la gestione di 4 progetti in corso finanziati da:

Fondazione Cariplo (Step4 capofila con partner)

Fondazione di Comunità Milano (Step4 in gestione diretta)

Regione Lombardia (Step4 partner)

EU, DEAR subranting by Punto.sud (Step4 in gestione diretta)



Oltre alla gestione, la persona selezionata contribuirà alla crescita di Step4 con attività di project design e grant writing: sia per nuove proposte targate Step4, sia (quando richiesto) per progettazioni anche di cooperazione internazionale sviluppate insieme a organizzazioni/partner esterni.

Come lavorerai con noi

Lavorerai in raccordo diretto con:

il CEO di Step4, che mantiene la pianificazione generale e strategica delle attività e coordina lo staff educativo;

il Responsabile amministrazione (un’unica figura per società e amministrazione dei progetti) .

lo staff educativo di Step4, composto da professionisti/e che intervengono direttamente nelle attività con le scuole e i/le giovani.

Il tuo ruolo sarà principalmente gestionale: tenere insieme scadenze, qualità, documentazione, flussi con partner e donatori.

Principali attività

Project management (core)

Redazione e aggiornamento del piano dei costi di progetto in coerenza con budget, scadenze e requisiti del donatore.

Redazione e aggiornamento del GANTT e degli strumenti di pianificazione operativa;

Garanzia della realizzazione delle attività secondo quanto previsto nel progetto approvato;

Segnalazione tempestiva degli scostamenti (risultati, tempi, costi) e proposta di correttivi;

Cura delle relazioni con partner di progetto e raccolta/invio di report periodici;

Relazione con il donatore: redazione dei rapporti periodici e partecipazione a incontri/scambi con i referenti;

Preparazione dei formati per la gestione e cura della tracciabilità documentale;

Monitoraggio del progetto rispetto agli indicatori previsti e supporto alla raccolta evidenze.



Project design & grant writing (extra)

Contributo alla progettazione di nuove proposte di finanziamento Step4;

Supporto (quando richiesto) a progettazioni di soggetti terzi affiancati da Step4, incluse progettazioni in ambito cooperazione: programmazione, drafting e finalizzazione delle proposte.



Output previsti

Piani di lavoro aggiornati e condivisi;

Flussi di reporting verso partner e donatori gestiti con puntualità e qualità;

Documentazione di progetto ordinata e completa (firme, privacy, registri, evidenze);

Monitoraggio coerente di attività, risultati e indicatori, con evidenze disponibili;

Proposte progettuali (concept note e/o proposte complete) prodotte nei tempi concordati per la parte grant writing.



Requisiti della figura

Partita IVA attiva (requisito essenziale).

Esperienza consolidata nella gestione di progetti finanziati (scadenze, reporting, relazione con donor/partner);

Ottime capacità organizzative, di scrittura e di gestione documentale;

Capacità di lavorare in modo coordinato ma autonomo, con comunicazione chiara e proattiva;

Ottima dimestichezza con strumenti digitali e collaborazione online, incluso uso consapevole dell’AI.

Approccio che cerchiamo: responsabilità, autonomia, “ownership” delle attività, capacità di vedere priorità, soluzioni e attenzione alle opportunità di sviluppo e crescita (per Step4 e per il tuo percorso professionale).

Titoli preferenziali

Esperienza in contesti no profit/ETS/impresa sociale;

Esperienza con management/reporting/rendicontazione verso fondazioni e/o enti pubblici;

Esperienza di grant writing (proposte presentate/finanziate);

Inglese (almeno B2).



Modalità di svolgimento dell’incarico, durata e compenso

Modalità di lavoro: prevalentemente da remoto, con presenza indicativa 1 giorno a settimana a Milano; trasferte saltuarie sui territori di progetto.

Avvio: il prima possibile.

Durata: legata alla durata dei progetti; indicativamente un orizzonte di circa 12-18 mesi;

Impegno indicativo (parte PM): espresso in giornate/uomo, mediamente nell’ordine di circa 8 giornate/mese, con picchi in prossimità di scadenze.



Compenso

Project Management: incarichi attivati sui singoli progetti, con tempi di fatturazione/pagamento concordati in funzione dei piani progetto e delle tranche dei finanziatori.

Ordine di grandezza complessivo della componente PM, sull’intero periodo dei progetti: circa € 20.000 – 25.000 in funzione dell’assetto definitivo degli incarichi.

Grant writing: tempo e compenso extra, concordati separatamente per proposta (o per fasi/pacchetti), in base a complessità e scadenze.



Modalità di candidatura

Inviare a info@step4.it:

CV aggiornato;

lettera di motivazione (max 1 pagina);

Oggetto: “Project Manager & Grant Writing – Step4 srl Impresa Sociale”



Le selezioni resteranno aperte fino all’individuazione della persona più adatta al ruolo.

Scadenza : 28/02/2026





Fondazione Arché

EDUCATORI COMUNITÀ MAMMA BAMBINO

Fondazione Arché opera da oltre 30 anni nel settore sociale, promuovendo progetti di inclusione e supporto per mamme, bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Operiamo in Comunità mamma bambino a Milano e Roma, gestiamo progetti legati a istituti penitenziari a Milano, strutturiamo percorsi di Adm e Housing e supportiamo il territorio attraverso programmi sulla povertà alimentare, l’inserimento al lavoro, il supporto psicologico, l’educativa di strada.

Cerchiamo persone che condividano i nostri valori di solidarietà, cura e responsabilità.

Dettagli del contratto:

Orario: Full time (38h) o part time (28h) settimanali, dal lunedì a domenica su turni oda lunedì a domenica. entrambi gli orari COMPRENDONO equipe e supervisioni settimanali.

Tipologia: CCNL Cooperative Sociali, contratto iniziale tempo determinato. Livello: D2 Lordo 1727,83 euro. PIù: maggiorazioni festivi e notturni. Sufficiente una sola notte al mese per l’indennità aggiuntiva di 77,47 euro lordi. Segue contratto a tempo indeterminato. Assicurazione sanitaria con contratto a tempo indeterminato. Dal 2025, introduzione quattordicesima. Cura degli aspetti formativi.

Sede: Porta Venezia, Milano (MI) posizione full time, Rho vicino a stazione treni posizione part time.



Chi cerchiamo:

laurea in scienze dell’educazione / titoli affini validi per albo educatori.

possibile esperienza pregressa, non obbligatoria.

Affinità con i valori e la mission della Fondazione.



Cosa offriamo:

Un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.

L’opportunità di contribuire a progetti con un impatto sociale reale.

Crescita personale e professionale in una realtà che mette al centro le persone.



Come candidarti:

Invia il tuo CV a: risorseumane@arche.it o a latella@arche.it. Oggetto: Candidatura Educatore Comunità.

Scadenza : 28/02/2026