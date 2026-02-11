Opportunità di lavoro nel Non Profit (12/02/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:
Fondazione Il Porto dei piccoli
cerca
1 ADDETTO/A ALLA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Addetto/a alla Segreteria Amministrativa.
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio amministrativo, si occuperà principalmente di attività di segreteria e gestione amministrativo-contabile, collaborando con il team nella gestione operativa della Fondazione.
Principali mansioni:
- gestione della segreteria generale e amministrativa
- attività di rendicontazione progetti e contributi
- tenuta della prima nota e supporto alla contabilità
- predisposizione e archiviazione documentazione amministrativa
- gestione corrispondenza, comunicazioni e pratiche d’ufficio
- utilizzo e gestione di strumenti informatici, quali, a esempio DB specifici e applicativi Office
Requisiti richiesti:
- laurea in materie giuridico - economiche
- esperienza, anche minima, in ambito amministrativo e di rendicontazione
- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- capacità organizzative e precisione
- attitudine al lavoro in team
- buone doti relazionali e comunicative
- conoscenza della lingua inglese
- possesso di patente e disponibilità alla guida
Requisiti preferenziali:
- diploma di scuola superiore o titolo equivalente indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
- precedente esperienza nel Terzo Settore
- precedenti esperienze di volontariato
- conoscenza di strumenti di gestione amministrativa e contabile
- familiarità con procedure di rendicontazione pubblica o privata
Sede di lavoro: Genova
Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a
Orario di lavoro: Tempo pieno
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org indicando nell’oggetto: “Candidatura Addetto/a Segreteria Amministrativa”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Scadenza: 20 marzo 2026.
e
1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA GENERALE
La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Addetto/a alla Segreteria Generale.
La risorsa supporterà le attività organizzative e gestionali della Fondazione, occupandosi della segreteria a supporto dell’ambito operativo delle attività quotidiane.
Principali mansioni:
- gestione della segreteria generale e del front office
- gestione delle comunicazioni telefoniche e via e-mail
- organizzazione agenda, appuntamenti e riunioni
- protocollo, archiviazione e gestione documentale
- supporto organizzativo alle attività e agli eventi della Fondazione
- redazione di comunicazioni e documentazione interna
- utilizzo quotidiano degli strumenti informatici e del pacchetto Office
Requisiti richiesti:
- Laurea triennale o titolo di studio equivalente
- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- capacità organizzative, precisione e affidabilità
- buone doti comunicative e relazionali
- capacità di lavorare in autonomia e in team
- conoscenza lingua inglese
- possesso di patente e disponibilità alla guida
- disponibilità trasferte
Requisiti preferenziali:
- precedente esperienza in ruoli analoghi
- conoscenza del contesto del Terzo Settore
- precedenti esperienza di volontariato
- competenze di base in ambito amministrativo
Sede di lavoro: Genova
Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a
Orario di lavoro: Tempo pieno
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org, indicando nell’oggetto: “Candidatura Addetto/a Segreteria Generale”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Scadenza: 20 marzo 2026.
Cooperativa sociale Independent
1 ASSISTENTE SOCIALE
Si ricerca per la Cooperativa sociale independent L. un*a assistente sociale in possesso della laurea triennale. Presso il centro di consulenza viene promossa l’auto-determinazione di persone con disabilità su tutto il territorio dell’Alto Adige e ne viene supportata l’autonomia.
Viene offerto un lavoro interessante e vario. È prevista la collaborazione in un team multi-disciplinare per l’elaborazione di progetti individualizzati sulla base di un’iniziale analisi del fabbisogno dell’utenza, contribuendo a sostenere il raggiungimento degli obiettivi individuali e ad attivare le risorse reperibili sul territorio.
Sede operativa: Merano (BZ)
Competenze richieste: Esperienza nel lavoro sociale, capacità di auto-organizzazione e di lavoro per obiettivi.
Requisiti
- Conoscenza della normativa in materia di disabilità;
- Capacità di relazionarsi con persone di diversa provenienza e cultura;
- Padronanza nella lingua italiana e tedesca scritta e parlata (livello C1);
- Iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali.
Vantaggi
- Coinvolgimento in una cooperativa sociale dinamica e impegnata sul territorio;
- Ambiente di lavoro positivo e collaborativo;
- Orario di lavoro flessibile;
- Formazione interna.
Independent
La cooperativa sociale independent L. è stata fondata nel 1997 su iniziativa di nove persone in carrozzina per promuovere la vita indipendente e la mobilità delle persone disabili in provincia di Bolzano.
L'organizzazione costituisce un punto di riferimento non solo per tutte le persone con disabilità, ma anche per le famiglie, gli enti pubblici e gli operatori economici, socio-sanitari e della scuola. Grazie all'esperienza maturata in quasi 30 anni di attività, vengono messe a disposizione conoscenze, tecnologie e infrastrutture che permettono di offrire aiuto in molteplici ambiti:
- Informazioni e sostegno;
- Consulenza e progetti di autonomia;
- Corsi di formazione e inserimento lavorativo;
- Turismo e tempo libero;
- Sensibilizzazione;
- Lavori di ristrutturazione in casa e abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico;
- Analisi del fabbisogno e addestramento su ausili informatici e tecnologici;
- Giochi e strumenti compensativi per i disturbi dell'apprendimento;
- Cooperazione con enti pubblici e privati;
- Studi e ricerche;
- Accessibilità web e mobile.
Candidature: Sono gradite candidature da persone di ogni età, genere, orientamento e provenienza. La candidatura, comprensiva di lettera di presentazione e curriculum vitae, deve essere inviata al seguente indirizzo: info@independent.it.
Scadenza: 6 marzo 2026.