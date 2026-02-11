Opportunità di lavoro nel Non Profit (12/02/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Il Porto dei piccoli

cerca

1 ADDETTO/A ALLA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Addetto/a alla Segreteria Amministrativa.

La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio amministrativo, si occuperà principalmente di attività di segreteria e gestione amministrativo-contabile, collaborando con il team nella gestione operativa della Fondazione.

Principali mansioni:

gestione della segreteria generale e amministrativa



attività di rendicontazione progetti e contributi



tenuta della prima nota e supporto alla contabilità



predisposizione e archiviazione documentazione amministrativa



gestione corrispondenza, comunicazioni e pratiche d’ufficio



utilizzo e gestione di strumenti informatici, quali, a esempio DB specifici e applicativi Office



Requisiti richiesti:

laurea in materie giuridico - economiche



esperienza, anche minima, in ambito amministrativo e di rendicontazione



buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)



capacità organizzative e precisione



attitudine al lavoro in team



buone doti relazionali e comunicative



conoscenza della lingua inglese



possesso di patente e disponibilità alla guida



Requisiti preferenziali:



diploma di scuola superiore o titolo equivalente indirizzo Amministrazione, finanza e marketing



precedente esperienza nel Terzo Settore



precedenti esperienze di volontariato



conoscenza di strumenti di gestione amministrativa e contabile



familiarità con procedure di rendicontazione pubblica o privata



Sede di lavoro: Genova

Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a

Orario di lavoro: Tempo pieno

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org indicando nell’oggetto: “Candidatura Addetto/a Segreteria Amministrativa”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.



Scadenza: 20 marzo 2026.

e

1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA GENERALE

La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Addetto/a alla Segreteria Generale.

La risorsa supporterà le attività organizzative e gestionali della Fondazione, occupandosi della segreteria a supporto dell’ambito operativo delle attività quotidiane.

Principali mansioni:

gestione della segreteria generale e del front office



gestione delle comunicazioni telefoniche e via e-mail



organizzazione agenda, appuntamenti e riunioni



protocollo, archiviazione e gestione documentale



supporto organizzativo alle attività e agli eventi della Fondazione



redazione di comunicazioni e documentazione interna



utilizzo quotidiano degli strumenti informatici e del pacchetto Office



Requisiti richiesti:

Laurea triennale o titolo di studio equivalente



buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)



capacità organizzative, precisione e affidabilità



buone doti comunicative e relazionali



capacità di lavorare in autonomia e in team



conoscenza lingua inglese



possesso di patente e disponibilità alla guida



disponibilità trasferte



Requisiti preferenziali:

precedente esperienza in ruoli analoghi



conoscenza del contesto del Terzo Settore



precedenti esperienza di volontariato



competenze di base in ambito amministrativo



Sede di lavoro: Genova

Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a

Orario di lavoro: Tempo pieno

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org, indicando nell’oggetto: “Candidatura Addetto/a Segreteria Generale”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Scadenza: 20 marzo 2026.



Cooperativa sociale Independent

1 ASSISTENTE SOCIALE

Si ricerca per la Cooperativa sociale independent L. un*a assistente sociale in possesso della laurea triennale. Presso il centro di consulenza viene promossa l’auto-determinazione di persone con disabilità su tutto il territorio dell’Alto Adige e ne viene supportata l’autonomia.

Viene offerto un lavoro interessante e vario. È prevista la collaborazione in un team multi-disciplinare per l’elaborazione di progetti individualizzati sulla base di un’iniziale analisi del fabbisogno dell’utenza, contribuendo a sostenere il raggiungimento degli obiettivi individuali e ad attivare le risorse reperibili sul territorio.

Sede operativa: Merano (BZ)

Competenze richieste: Esperienza nel lavoro sociale, capacità di auto-organizzazione e di lavoro per obiettivi.

Requisiti

Conoscenza della normativa in materia di disabilità;



Capacità di relazionarsi con persone di diversa provenienza e cultura;



Padronanza nella lingua italiana e tedesca scritta e parlata (livello C1);



Iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali.



Vantaggi

Coinvolgimento in una cooperativa sociale dinamica e impegnata sul territorio;



Ambiente di lavoro positivo e collaborativo;



Orario di lavoro flessibile;



Formazione interna.



Independent

La cooperativa sociale independent L. è stata fondata nel 1997 su iniziativa di nove persone in carrozzina per promuovere la vita indipendente e la mobilità delle persone disabili in provincia di Bolzano.

L'organizzazione costituisce un punto di riferimento non solo per tutte le persone con disabilità, ma anche per le famiglie, gli enti pubblici e gli operatori economici, socio-sanitari e della scuola. Grazie all'esperienza maturata in quasi 30 anni di attività, vengono messe a disposizione conoscenze, tecnologie e infrastrutture che permettono di offrire aiuto in molteplici ambiti:

Informazioni e sostegno;



Consulenza e progetti di autonomia;



Corsi di formazione e inserimento lavorativo;



Turismo e tempo libero;



Sensibilizzazione;



Lavori di ristrutturazione in casa e abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico;



Analisi del fabbisogno e addestramento su ausili informatici e tecnologici;



Giochi e strumenti compensativi per i disturbi dell'apprendimento;



Cooperazione con enti pubblici e privati;



Studi e ricerche;



Accessibilità web e mobile.



Candidature: Sono gradite candidature da persone di ogni età, genere, orientamento e provenienza. La candidatura, comprensiva di lettera di presentazione e curriculum vitae, deve essere inviata al seguente indirizzo: info@independent.it.

Scadenza: 6 marzo 2026.