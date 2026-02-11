Opportunità di lavoro nel Non Profit (12/02/2026)

  1. Home
giovedì 12 febbraio 2026
Comunicazione e Marketing Fundraising Progettazione e Partnership Management

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Il Porto dei piccoli

 cerca

1 ADDETTO/A ALLA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Addetto/a alla Segreteria Amministrativa.

La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio amministrativo, si occuperà principalmente di attività di segreteria e gestione amministrativo-contabile, collaborando con il team nella gestione operativa della Fondazione.

Principali mansioni:

  • gestione della segreteria generale e amministrativa
  • attività di rendicontazione progetti e contributi
  • tenuta della prima nota e supporto alla contabilità
  • predisposizione e archiviazione documentazione amministrativa
  • gestione corrispondenza, comunicazioni e pratiche d’ufficio
  • utilizzo e gestione di strumenti informatici, quali, a esempio DB specifici e applicativi Office

Requisiti richiesti:

  • laurea in materie giuridico - economiche
  • esperienza, anche minima, in ambito amministrativo e di rendicontazione
  • buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
  • capacità organizzative e precisione
  • attitudine al lavoro in team
  • buone doti relazionali e comunicative
  • conoscenza della lingua inglese
  • possesso di patente e disponibilità alla guida

Requisiti preferenziali:

  • diploma di scuola superiore o titolo equivalente indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 
  • precedente esperienza nel Terzo Settore
  • precedenti esperienze di volontariato
  • conoscenza di strumenti di gestione amministrativa e contabile
  • familiarità con procedure di rendicontazione pubblica o privata

Sede di lavoro: Genova
Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a
Orario di lavoro: Tempo pieno

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org indicando nell’oggetto: “Candidatura Addetto/a Segreteria Amministrativa”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Scadenza: 20 marzo 2026.

 

  

 e

1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA GENERALE

La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Addetto/a alla Segreteria Generale.

La risorsa supporterà le attività organizzative e gestionali della Fondazione, occupandosi della segreteria a supporto dell’ambito operativo delle attività quotidiane.

Principali mansioni:

  • gestione della segreteria generale e del front office
  • gestione delle comunicazioni telefoniche e via e-mail
  • organizzazione agenda, appuntamenti e riunioni
  • protocollo, archiviazione e gestione documentale
  • supporto organizzativo alle attività e agli eventi della Fondazione
  • redazione di comunicazioni e documentazione interna
  • utilizzo quotidiano degli strumenti informatici e del pacchetto Office

Requisiti richiesti:

  • Laurea triennale o titolo di studio equivalente
  • buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
  • capacità organizzative, precisione e affidabilità
  • buone doti comunicative e relazionali
  • capacità di lavorare in autonomia e in team
  • conoscenza lingua inglese
  • possesso di patente e disponibilità alla guida
  • disponibilità trasferte

Requisiti preferenziali:

  • precedente esperienza in ruoli analoghi
  • conoscenza del contesto del Terzo Settore
  • precedenti esperienza di volontariato
  • competenze di base in ambito amministrativo

Sede di lavoro: Genova
Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a
Orario di lavoro: Tempo pieno

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org, indicando nell’oggetto: “Candidatura Addetto/a Segreteria Generale”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Scadenza: 20 marzo 2026.

 

 


Cooperativa sociale Independent

1 ASSISTENTE SOCIALE

Si ricerca per la Cooperativa sociale independent L. un*a assistente sociale in possesso della laurea triennale. Presso il centro di consulenza viene promossa l’auto-determinazione di persone con disabilità su tutto il territorio dell’Alto Adige e ne viene supportata l’autonomia.

Viene offerto un lavoro interessante e vario. È prevista la collaborazione in un team multi-disciplinare per l’elaborazione di progetti individualizzati sulla base di un’iniziale analisi del fabbisogno dell’utenza, contribuendo a sostenere il raggiungimento degli obiettivi individuali e ad attivare le risorse reperibili sul territorio.

Sede operativa: Merano (BZ)

Competenze richieste: Esperienza nel lavoro sociale, capacità di auto-organizzazione e di lavoro per obiettivi.

Requisiti

  • Conoscenza della normativa in materia di disabilità;
  • Capacità di relazionarsi con persone di diversa provenienza e cultura;
  • Padronanza nella lingua italiana e tedesca scritta e parlata (livello C1);
  • Iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali.

Vantaggi

  • Coinvolgimento in una cooperativa sociale dinamica e impegnata sul territorio;
  • Ambiente di lavoro positivo e collaborativo;
  • Orario di lavoro flessibile;
  • Formazione interna.

Independent

La cooperativa sociale independent L. è stata fondata nel 1997 su iniziativa di nove persone in carrozzina per promuovere la vita indipendente e la mobilità delle persone disabili in provincia di Bolzano.

L'organizzazione costituisce un punto di riferimento non solo per tutte le persone con disabilità, ma anche per le famiglie, gli enti pubblici e gli operatori economici, socio-sanitari e della scuola. Grazie all'esperienza maturata in quasi 30 anni di attività, vengono messe a disposizione conoscenze, tecnologie e infrastrutture che permettono di offrire aiuto in molteplici ambiti:

  • Informazioni e sostegno;
  • Consulenza e progetti di autonomia;
  • Corsi di formazione e inserimento lavorativo;
  • Turismo e tempo libero;
  • Sensibilizzazione;
  • Lavori di ristrutturazione in casa e abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico;
  • Analisi del fabbisogno e addestramento su ausili informatici e tecnologici;
  • Giochi e strumenti compensativi per i disturbi dell'apprendimento;
  • Cooperazione con enti pubblici e privati;
  • Studi e ricerche;
  • Accessibilità web e mobile.

Candidature: Sono gradite candidature da persone di ogni età, genere, orientamento e provenienza. La candidatura, comprensiva di lettera di presentazione e curriculum vitae, deve essere inviata al seguente indirizzo: info@independent.it.

Scadenza: 6 marzo 2026.

