Opportunità di lavoro nel Non Profit (19/02/2026)

Fondazione Il Porto dei piccoli

cerca

1 ASSISTENTE DI DIREZIONE / PRESIDENZA

La Fondazione Il Porto dei piccoli, ente del Terzo Settore con sede a Genova, operante da oltre 20 anni porta il mare, la cultura del porto e la scienza del gioco là dove ce n’è più bisogno: nei reparti pediatrici, scuole e case di accoglienza, per restituire momenti di serenità a bambini, ragazzi e famiglie che affrontano grandi sfide, ricerca una figura da inserire nel proprio organico come: Assistente di Direzione / Presidenza

La risorsa affiancherà direttamente la Direzione e la Presidenza della Fondazione, svolgendo un ruolo di supporto organizzativo, gestionale e relazionale ad alto livello di responsabilità.

Principali mansioni:

gestione dell’agenda della Direzione / Presidenza



organizzazione e coordinamento di riunioni, incontri ed eventi istituzionali



redazione di verbali, comunicazioni, relazioni e documentazione ufficiale



gestione della corrispondenza e delle relazioni con enti, partner e stakeholder



supporto nella predisposizione di pratiche e documenti amministrativi



coordinamento delle attività di segreteria e monitoraggio delle scadenze



utilizzo avanzato degli strumenti informatici e del pacchetto Office



Requisiti richiesti:

laurea o titolo di studio equivalente



esperienza pregressa in ruoli analoghi di assistenza direzionale



ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office



conoscenza della lingua inglese



elevate capacità organizzative, riservatezza e precisione



ottime doti comunicative e relazionali



capacità di gestione autonoma del lavoro e delle priorità



flessibilità, affidabilità e attitudine al problem solving



possesso di patente e disponibilità alla guida



Requisiti preferenziali:



esperienza maturata in enti del Terzo Settore o in ambito istituzionale



precedenti esperienze di volontariato



competenze di base in ambito amministrativo-contabile



disponibilità a eventuali spostamenti per esigenze istituzionali



Sede di lavoro: Genova

Tipologia contrattuale: da definire in base all’esperienza del/della candidato/a

Orario di lavoro: Tempo pieno

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con fotografia, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, e lettera motivazionale di presentazione all’indirizzo e-mail: recruit@ilportodeipiccoli.org indicando nell’oggetto: “Candidatura Assistente di Direzione/Presidenza”. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.



Scadenza: 20 marzo 2026.

PlayMore!

cerca

1 CORPORATE FUNDRAISER

PlayMore! – Organizzazione non profit attiva dal 2010 nella promozione di Sport, Partecipazione e Benessere, per Tutti, con attività in Italia e all’estero, è alla ricerca di un fundraiser, area corporate.

La risorsa selezionata lavorerà all’interno del team di raccolta fondi di PlayMore! per incrementare la capacità dell’organizzazione di fare un fundraising di qualità, quantità e di senso.In particolare si

occuperà di:

attivare nuove collaborazioni con aziende potenzialmente interessate a partecipare e sostenere i progetti sociali PlayMore!

gestire i rapporti con gli interlocutori aziendali già partner dell’organizzazione

tenere aggiornato il database dei partner attuali e dei prospect

ideare, implementare e promuovere iniziative di raccolta fondi in accordo con il team Fundraising dell’organizzazione

attivare nuovi strumenti e nuove linee di raccolta fondi, rafforzando al tempo stesso quelli già esistenti

fare presentazioni pubbliche e speech in occasione di eventi di diffusione del progetto

promuovere PlayMore! e i propri progetti attraverso attività di Public Relations



Requisiti specificiEsperienza di 3+ anni nell’attività di corporate fundraising e conoscenza dei diversi

strumenti di raccolta fondi

Capacità di gestione del rapporto con i donatori aziendali

Proattività e capacità di lavorare in autonomia

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Sportività, ovvero voglia di mettersi in gioco in prima persona, vivendo i progetti PlayMore! da partecipante attivo

Competenze informatiche, in particolare ottima capacità d’uso di Word, Excel e Powerpoint, soprattutto in modalità condivisa online (google docs).

Luccicanza: avere dentro di sé un vivo entusiasmo e la convinzione più profonda che grazie al nostro operato il mondo può cambiare per il meglio, a partire dalla diffusione di un’attività sportiva e sociale accessibile a tutti.



Requisiti preferenziali



Altre esperienze di raccolta fondi, come ad esempio: capacità di progettazione e di scrittura bandi di finanziamento o di gestione di donor privati

Public Speaking



Cosa offriamo: Un’esperienza lavorativa stimolante in un’organizzazione sportiva non profit in continua evoluzione e in forte crescita. Entrerai a far parte di un team giovane, dinamico e proattivo, basato sul rispetto reciproco e sul gioco di squadra. Crediamo nell’eccellenza, nel merito e nella possibilità di migliorarci continuamente, come organizzazione e come individui. Avrai quindi la possibilità di crescere professionalmente e di contribuire allo sviluppo di un progetto sportivo e sociale di grande impatto.

Avvio previsto: come preferenza il prima possibile, nel rispetto dei tempi del candidato.

Tipologia di contratto: Contratto di lavoro Sportivo – è previsto un periodo di prova

Sede e modalità di lavoro: Milano, zona Moscova. Fiducia e autonomia nella gestione di orari e presenza in ufficio: il raggiungimento degli obiettivi e le esigenze del momento, guideranno la risorsa nella scelta tra ufficio e smart working.

Contratto e compenso: Contratto di lavoro Sportivo – Retribuzione da definire sulla base delle specifiche competenze e dell’esperienza comprovata. E’ previsto un periodo di prova.

Come inviare la candidatura: Inviare a jobs@playmore.it quanto segue:



CV in Italiano e in Inglese dal quale emergano le competenze richieste (inviare la doppia versione o in alternativa la sola versione in inglese).



Lettera di presentazione/motivazione personale di massimo 5 righe in Italiano e in Inglese (entrambe le versioni).

Scadenza : 07/03/2026

Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare ETS

1 REFERENTE COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare, ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara, opera da oltre 25 anni per la tutela e la difesa dei diritti e ha oltre 200 associazioni affiliate in continua crescita.

La Federazione sviluppa un dialogo costante con Istituzioni (Ministeri, AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, Regioni, centri clinici di riferimenti, rete ERN, MMG e PLS, società scientifiche ecc), ricercatori, associazioni pazienti, player privati.



UNIAMO ricerca per la propria sede di Roma una/un Referente della comunicazione e social media,

Attività principali:

Gestione dei canali e degli strumenti di comunicazione: pianificazione editoriale e produzione, revisione e aggiornamento dei contenuti per social, sito, newsletters, survey e materiali informativi cartacei e online, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico Federativo

Redazione del piano di comunicazione dei progetti, delle campagne istituzionali (es RDD) e delle iniziative nazionali

Gestione dei rapporti con i fornitori esterni coinvolti nelle attività di comunicazioneRichiesta e Concessione di patrocini

Redazione di comunicati stampa e newsletter, articoli e documenti atti a rendicontare attività svolta e obiettivi raggiunti

Requisiti:

Laurea in discipline umanistiche od economiche, comunicazione e marketing

Esperienza di almeno 2 anni nel ruoloPreferenza per esperienze nel Terzo Settore

Ottima conoscenza di Google Workspace

Ottima conoscenza di Canva e WordPress, gradito anche Adobe e dimestichezza con produzione materiali video Inglese fluente scritto e parlato

Forte orientamento al problem solving e al risultato

Ottime doti comunicative, scritte e orali

Disponibilità a brevi trasferte, in Italia e/o all’estero

Offriamo:

Contratto CCNL Commercio Terziario full time

Tempo indeterminato

Ambiente di lavoro stimolante e collaborativo

Inviare CV a job@uniamo.org

Scadenza : 13/03/2026