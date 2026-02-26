Opportunità di lavoro nel Non Profit (26/02/2026)

  1. Home
giovedì 26 febbraio 2026
Comunicazione e Marketing Fundraising Progettazione e Partnership Management

Greenpeace
cerca

1 HEAD OF PROGRAMME ACME (ATTIVISMO, COMUNITÀ, MOBILITAZIONE, EVENTI)

È responsabile della gestione strategica e operativa dell’unità ACME (Attivismo, Comunità, Mobilitazione & Eventi), ha la responsabilità di coltivare le comunità volontarie di Greenpeace Italia e renderle partecipi di obiettivi e strategie dell’Organizzazione, trasformando gli obiettivi di  campagna, engagement online e comunicazione in partecipazione diffusa (mobilitazioni online/offline, NVDA, eventi). Riporta alla Co-Direttrice Programma (Campagne, Attivismo, Volontariato e Investigazione) e ha la responsabilità diretta del suo team, promuovendo sinergie trasversali e favorendo un approccio collaborativo e orientato alla performance. 

Responsabilità trasversali

  • Definizione e Monitoraggio Strategico
  • Management e collaborazione interfunzionale
  • Sviluppo del team
  • Innovazione e Ottimizzazione
  • Integrazione

Responsabilità specifiche

  • Progettazione e Pianificazione.
  • Community building & mobilization.
  • Events & Non Violent Direct Actions.

Requisiti

  • Impegno verso ambiente, clima e pace; piena adesione ai principi non-violenti e valori di Greenpeace Italia.
  • Titolo universitario relativo al tema del volontariato, economia, scienze politiche o altro.
  • Project management.
  • Gestione delle risorse.
  • Competenza avanzate della suite Office e basic IT;
  • familiarità con strumenti digitali/analytics di
  • base e community platforms; capacità di lavorare con i dati.
  • Inglese fluente (scritto e orale), corrispondente ad un livello europeo C1.
  • Esperienza di almeno 3 anni in gestione unità/dipartimenti no-profit.
  • Esperienza in contesti operazionali complessi.
  • Leadership inclusiva e agile; eccellenti capacità relazionali e di comunicazione.
  • Analisi strategica, problem-solving sotto pressione e gestione rischi.
  • Community/digital organizing, training, action/event design, facilitation.
  • Skill digitali base (social network volontari, QR code, linee guida, piattaforme community).
  • Disponibilità a viaggi nazionali/internazionali.
  • Resilienza, la posizione richiede la capacità di aggiustamento, risposta adattiva, visione, gestione dell’imprevisto, problem solving e decision making.

Modalità di invio della candidatura: leggere la versione integrale della vacancy a questo link:  https://act.gp/HOPACME

Per candidarsi, è necessario inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. HOP_02/26.

Scadenza: 20/03/2026



Missioni Don Bosco 
cerca

1 DESK OFFICER DIPARTIMENTO PROGETTI

Missioni Don Bosco, ente promosso dalla Congregazione Salesiana da cui dipende, accompagna i missionari salesiani in 137 Paesi occupandosi di educazione, istruzione e formazione professionale ai giovani in situazioni di difficoltà. Costruiamo scuole, centri e case di prima accoglienza, gestiamo interventi emergenziali in caso di calamità naturali, carestie e guerre, realizziamo pozzi nelle zone più aride del mondo, sosteniamo decine di oratori e centri giovanili nel mondo, promuoviamo borse di studio per l’istruzione di giovani bisognosi e borse lavoro per consentire loro di imparare un mestiere.

Missioni Don Bosco ricerca un desk officer da inserire all’interno del dipartimento progetti, che riceve, analizza e monitora le proposte progettuali provenienti dalle missioni salesiane nel mondo, interfacciandosi in particolare con gli uffici di pianificazione e sviluppo ivi operanti e responsabili dell’implementazione degli interventi.

Inizio previsto della collaborazione: aprile 2026.
Luogo: Torino, in presenza presso la sede.
Durata: 12 mesi a tempo pieno (38 ore settimanali), rinnovabili.

Mansioni

  • Analisi di documentazione progettuale, con particolare attenzione a budget e approfondimenti tematici specifici;
  • Monitoraggio e reportistica progettuale, con focus dove pertinente sulla valutazione e sull’impatto degli interventi;
  • Gestione delle relazioni con i referenti degli uffici di pianificazione e sviluppo nei paesi dove operano le missioni salesiane;
  • Partecipazione a tavoli settoriali con le altre organizzazioni non governative e partner salesiani, con particolare attenzione agli enti che si occupano di solidarietà internazionale;
  • Attività di data entry nel software gestionale e archiviazione della documentazione progettuale e reportistica;
  • Redazione di schede progettuali e di documentazione reportistica da utilizzare a fini comunicativi e divulgativi;
  • Analisi e studi settoriali su tematiche riguardanti lo sviluppo umano integrale, con particolare riguardo agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
  • Requisiti e competenze richiesti
  • Laurea preferibilmente in Scienze politiche/internazionali, cooperazione allo sviluppo, Scienze umane e sociali, Discipline umanistiche;
  • Precedente esperienza lavorativa similare; un’esperienza pregressa sul campo sarà considerata un plus;
  • Buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua (preferibilmente spagnolo e/o francese) sarà considerata un plus;
  • Buona capacità di scrittura;
  • Capacità di lavorare in autonomia e propensione al lavoro in team;
  • Capacità di pianificazione, programmazione del lavoro e rispetto delle scadenze;
  • Disponibilità a viaggiare per brevi periodi in aree del mondo contraddistinte da vulnerabilità.
  • È considerato requisito preferenziale l’interesse per le dinamiche legate alla solidarietà internazionale e alla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai valori salesiani, mirati alla tutela e protezione della gioventù a rischio nel mondo.

Modalità di invio della candidatura: per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale al seguente indirizzo: selezione@missionidonbosco.org indicando nell’oggetto: “desk officer – Nome Cognome”.

Il presente annuncio è rivolto a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di: nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. Specificare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs.196/2003.
Sarà dato riscontro ai soli candidati ritenuti idonei che verranno contattati per un colloquio conoscitivo.

Scadenza : 19/03/2026



PlayMore! 
cerca

1 HEAD OF COMMUNICATIONS

PlayMore! è un’organizzazione non profit attiva dal 2010 nella promozione di Sport, Partecipazione e Benessere, per tutti. Negli ultimi anni siamo cresciuti. Ora vogliamo fare un salto di qualità. Cerchiamo una persona capace di guidare l’evoluzione della nostra comunicazione, rafforzare il nostro posizionamento e contribuire a rendere PlayMore! un punto di riferimento nazionale ed internazionale nello sport inclusivo.

Perché questo ruolo è strategico?
La comunicazione in PlayMore! non è solo promozione. È:

  • Racconto dell’impatto sociale
  • Costruzione di reputazione autorevole
  • Leva per il fundraising
  • Relazione con media, partner e istituzioni
  • …e soprattutto: stimolo a mettersi in gioco, nello sport e nella vita

Chi ricoprirà questo ruolo avrà la responsabilità di creare e diffondere una narrazione forte e coerente con l’identità PlayMore!, capace di sostenere la crescita dei progetti e l’ambizione internazionale dell’organizzazione.

L’Head of Communications lavorerà a stretto contatto con l’Amministratore Delegato e guiderà un team interno composto da:

1 grafico
1 social media manager & ADV specialist
1 website developer
1 videomaker

Responsabilità principali

Dopo una fase iniziale di comprensione dell’organizzazione, sarà responsabile di:

  • Visione e strategia
    • Definire il posizionamento e la strategia di comunicazione di PlayMore!
    • Costruire una narrazione autorevole, distintiva e coerente con l’identità dinamica, "giocosa" e inclusiva dell’organizzazione.
    • Elaborare e guidare il piano operativo annuale.
    • Definire e monitorare KPI chiari e misurabili, con reporting diretto all’AD.
    • Rafforzare il brand PlayMore! in Italia e all’estero.
  • Leadership
    • Coordinare e motivare il Team Comunicazione, accrescendone le competenze.
    • Promuovere una cultura del feedback costruttivo e del miglioramento continuo.
    • Costruire un sistema di lavoro efficiente e orientato ai risultati.
  • Relazioni e impatto
    • Supportare fundraising e partnership attraverso storytelling e media strategy.
    • Sviluppare relazioni con media e stakeholder istituzionali.
    • Rappresentare l’organizzazione in contesti pubblici e di alto profilo.

Qualità output

Nel lavoro quotidiano dovrà garantire qualità, uniformità e coerenza del brand su tutti i canali (online e offline) attraverso la supervisione, verifica e approvazione degli output del Team Comunicazione, tra cui: materiali stampati, pagine web, post social, newsletter, video e fotografie, altri materiali di comunicazione.

Requisiti necessari

  • 5–10 anni di esperienza in ruoli analoghi.
  • Esperienza nella guida di team creativi.
  • Forte orientamento ai risultati e ai KPI.
  • Eccellente capacità di scrittura e storytelling.
  • Puntualità, attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze.
  • Visione strategica unita a capacità esecutiva.
  • Sicurezza nel public speaking.
  • Ottima conoscenza dell’inglese, scritta e parlata.
  • Familiarità con strumenti collaborativi (Google Workspace).

Approccio proattivo

  • Sportività: voglia di mettersi in gioco in prima persona, vivendo i progetti PlayMore! non solo da osservatore ma da partecipante.
  • Luccicanza: entusiasmo autentico e profonda convinzione che grazie alle nostre azioni il mondo può cambiare per il meglio, a partire dalla diffusione di un’attività sportiva e sociale accessibile a tutti.

Requisiti preferenziali

  • Esperienza in organizzazioni non profit o brand ad impatto sociale.
  • Esperienza nella creazione di campagne di comunicazione legate al fundraising individuale e corporate.

Cosa offriamo

  • Ruolo chiave in un’organizzazione in crescita.
  • Prospettive progettuali internazionali.
  • Collegamento diretto tra il proprio lavoro e l’impatto sociale generato sul territorio.
  • Team motivato e dinamico.
  • Autonomia, fiducia e responsabilità.
  • Ambiente dove le idee diventano progetti concreti.
  • Cultura fondata su eccellenza, gioco di squadra e miglioramento continuo.
  • Contesto lavorativo incentrato sul rispetto reciproco e cura della relazione.

Lingua

  • Italiano: madrelingua
  • Inglese: C1/C2

Contratto e compenso

Contratto di lavoro Sportivo – Retribuzione da definire sulla base delle specifiche competenze e dell’esperienza comprovata. È previsto un periodo di prova.

Sede e modalità di lavoro: Milano, zona Moscova.

Fiducia e autonomia nella gestione di orari e presenza in ufficio: il raggiungimento degli obiettivi e le esigenze del momento guideranno la risorsa nella scelta tra ufficio e smart working.

Disponibilità: Full time

Come inviare la candidatura: Inviare a jobs@playmore.it quanto segue:

1. CV in Italiano e in Inglese (o solo in Inglese) dal quale emergano le competenze richieste.
2. Lettera di presentazione/motivazione personale di massimo 5 righe in Italiano e in Inglese.

Scadenza : 31/03/2026

