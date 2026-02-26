Opportunità di lavoro nel Non Profit (26/02/2026)

Greenpeace

1 HEAD OF PROGRAMME ACME (ATTIVISMO, COMUNITÀ, MOBILITAZIONE, EVENTI)

È responsabile della gestione strategica e operativa dell’unità ACME (Attivismo, Comunità, Mobilitazione & Eventi), ha la responsabilità di coltivare le comunità volontarie di Greenpeace Italia e renderle partecipi di obiettivi e strategie dell’Organizzazione, trasformando gli obiettivi di campagna, engagement online e comunicazione in partecipazione diffusa (mobilitazioni online/offline, NVDA, eventi). Riporta alla Co-Direttrice Programma (Campagne, Attivismo, Volontariato e Investigazione) e ha la responsabilità diretta del suo team, promuovendo sinergie trasversali e favorendo un approccio collaborativo e orientato alla performance.

Responsabilità trasversali

Definizione e Monitoraggio Strategico

Management e collaborazione interfunzionale

Sviluppo del team

Innovazione e Ottimizzazione

Integrazione

Responsabilità specifiche

Progettazione e Pianificazione.

Community building & mobilization.

Events & Non Violent Direct Actions.

Requisiti

Impegno verso ambiente, clima e pace; piena adesione ai principi non-violenti e valori di Greenpeace Italia.

Titolo universitario relativo al tema del volontariato, economia, scienze politiche o altro.

Project management.

Gestione delle risorse.

Competenza avanzate della suite Office e basic IT;

familiarità con strumenti digitali/analytics di

base e community platforms; capacità di lavorare con i dati.

Inglese fluente (scritto e orale), corrispondente ad un livello europeo C1.

Esperienza di almeno 3 anni in gestione unità/dipartimenti no-profit.

Esperienza in contesti operazionali complessi.

Leadership inclusiva e agile; eccellenti capacità relazionali e di comunicazione.

Analisi strategica, problem-solving sotto pressione e gestione rischi.

Community/digital organizing, training, action/event design, facilitation.

Skill digitali base (social network volontari, QR code, linee guida, piattaforme community).

Disponibilità a viaggi nazionali/internazionali.

Resilienza, la posizione richiede la capacità di aggiustamento, risposta adattiva, visione, gestione dell’imprevisto, problem solving e decision making.

Modalità di invio della candidatura: leggere la versione integrale della vacancy a questo link: https://act.gp/HOPACME

Per candidarsi, è necessario inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. HOP_02/26.

Scadenza: 20/03/2026







Missioni Don Bosco

1 DESK OFFICER DIPARTIMENTO PROGETTI

Missioni Don Bosco, ente promosso dalla Congregazione Salesiana da cui dipende, accompagna i missionari salesiani in 137 Paesi occupandosi di educazione, istruzione e formazione professionale ai giovani in situazioni di difficoltà. Costruiamo scuole, centri e case di prima accoglienza, gestiamo interventi emergenziali in caso di calamità naturali, carestie e guerre, realizziamo pozzi nelle zone più aride del mondo, sosteniamo decine di oratori e centri giovanili nel mondo, promuoviamo borse di studio per l’istruzione di giovani bisognosi e borse lavoro per consentire loro di imparare un mestiere.

Missioni Don Bosco ricerca un desk officer da inserire all’interno del dipartimento progetti, che riceve, analizza e monitora le proposte progettuali provenienti dalle missioni salesiane nel mondo, interfacciandosi in particolare con gli uffici di pianificazione e sviluppo ivi operanti e responsabili dell’implementazione degli interventi.

Inizio previsto della collaborazione: aprile 2026.

Luogo: Torino, in presenza presso la sede.

Durata: 12 mesi a tempo pieno (38 ore settimanali), rinnovabili.

Mansioni

Analisi di documentazione progettuale, con particolare attenzione a budget e approfondimenti tematici specifici;

Monitoraggio e reportistica progettuale, con focus dove pertinente sulla valutazione e sull’impatto degli interventi;

Gestione delle relazioni con i referenti degli uffici di pianificazione e sviluppo nei paesi dove operano le missioni salesiane;

Partecipazione a tavoli settoriali con le altre organizzazioni non governative e partner salesiani, con particolare attenzione agli enti che si occupano di solidarietà internazionale;

Attività di data entry nel software gestionale e archiviazione della documentazione progettuale e reportistica;

Redazione di schede progettuali e di documentazione reportistica da utilizzare a fini comunicativi e divulgativi;

Analisi e studi settoriali su tematiche riguardanti lo sviluppo umano integrale, con particolare riguardo agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Requisiti e competenze richiesti

Laurea preferibilmente in Scienze politiche/internazionali, cooperazione allo sviluppo, Scienze umane e sociali, Discipline umanistiche;

Precedente esperienza lavorativa similare; un’esperienza pregressa sul campo sarà considerata un plus;

Buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua (preferibilmente spagnolo e/o francese) sarà considerata un plus;

Buona capacità di scrittura;

Capacità di lavorare in autonomia e propensione al lavoro in team;

Capacità di pianificazione, programmazione del lavoro e rispetto delle scadenze;

Disponibilità a viaggiare per brevi periodi in aree del mondo contraddistinte da vulnerabilità.

È considerato requisito preferenziale l’interesse per le dinamiche legate alla solidarietà internazionale e alla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai valori salesiani, mirati alla tutela e protezione della gioventù a rischio nel mondo.

Modalità di invio della candidatura: per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale al seguente indirizzo: selezione@missionidonbosco.org indicando nell’oggetto: “desk officer – Nome Cognome”.

Il presente annuncio è rivolto a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di: nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. Specificare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs.196/2003.

Sarà dato riscontro ai soli candidati ritenuti idonei che verranno contattati per un colloquio conoscitivo.

Scadenza : 19/03/2026







PlayMore!

1 HEAD OF COMMUNICATIONS

PlayMore! è un’organizzazione non profit attiva dal 2010 nella promozione di Sport, Partecipazione e Benessere, per tutti. Negli ultimi anni siamo cresciuti. Ora vogliamo fare un salto di qualità. Cerchiamo una persona capace di guidare l’evoluzione della nostra comunicazione, rafforzare il nostro posizionamento e contribuire a rendere PlayMore! un punto di riferimento nazionale ed internazionale nello sport inclusivo.

Perché questo ruolo è strategico?

La comunicazione in PlayMore! non è solo promozione. È:

Racconto dell’impatto sociale

Costruzione di reputazione autorevole

Leva per il fundraising

Relazione con media, partner e istituzioni

…e soprattutto: stimolo a mettersi in gioco, nello sport e nella vita

Chi ricoprirà questo ruolo avrà la responsabilità di creare e diffondere una narrazione forte e coerente con l’identità PlayMore!, capace di sostenere la crescita dei progetti e l’ambizione internazionale dell’organizzazione.

L’Head of Communications lavorerà a stretto contatto con l’Amministratore Delegato e guiderà un team interno composto da:

1 grafico

1 social media manager & ADV specialist

1 website developer

1 videomaker

Responsabilità principali

Dopo una fase iniziale di comprensione dell’organizzazione, sarà responsabile di:

Visione e strategia

Definire il posizionamento e la strategia di comunicazione di PlayMore! Costruire una narrazione autorevole, distintiva e coerente con l’identità dinamica, "giocosa" e inclusiva dell’organizzazione. Elaborare e guidare il piano operativo annuale. Definire e monitorare KPI chiari e misurabili, con reporting diretto all’AD. Rafforzare il brand PlayMore! in Italia e all’estero.

Leadership

Coordinare e motivare il Team Comunicazione, accrescendone le competenze. Promuovere una cultura del feedback costruttivo e del miglioramento continuo. Costruire un sistema di lavoro efficiente e orientato ai risultati.

Relazioni e impatto

Supportare fundraising e partnership attraverso storytelling e media strategy. Sviluppare relazioni con media e stakeholder istituzionali. Rappresentare l’organizzazione in contesti pubblici e di alto profilo.



Qualità output

Nel lavoro quotidiano dovrà garantire qualità, uniformità e coerenza del brand su tutti i canali (online e offline) attraverso la supervisione, verifica e approvazione degli output del Team Comunicazione, tra cui: materiali stampati, pagine web, post social, newsletter, video e fotografie, altri materiali di comunicazione.

Requisiti necessari

5–10 anni di esperienza in ruoli analoghi.

Esperienza nella guida di team creativi.

Forte orientamento ai risultati e ai KPI.

Eccellente capacità di scrittura e storytelling.

Puntualità, attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze.

Visione strategica unita a capacità esecutiva.

Sicurezza nel public speaking.

Ottima conoscenza dell’inglese, scritta e parlata.

Familiarità con strumenti collaborativi (Google Workspace).

Approccio proattivo

Sportività: voglia di mettersi in gioco in prima persona, vivendo i progetti PlayMore! non solo da osservatore ma da partecipante.

Luccicanza: entusiasmo autentico e profonda convinzione che grazie alle nostre azioni il mondo può cambiare per il meglio, a partire dalla diffusione di un’attività sportiva e sociale accessibile a tutti.

Requisiti preferenziali

Esperienza in organizzazioni non profit o brand ad impatto sociale.

Esperienza nella creazione di campagne di comunicazione legate al fundraising individuale e corporate.

Cosa offriamo

Ruolo chiave in un’organizzazione in crescita.

Prospettive progettuali internazionali.

Collegamento diretto tra il proprio lavoro e l’impatto sociale generato sul territorio.

Team motivato e dinamico.

Autonomia, fiducia e responsabilità.

Ambiente dove le idee diventano progetti concreti.

Cultura fondata su eccellenza, gioco di squadra e miglioramento continuo.

Contesto lavorativo incentrato sul rispetto reciproco e cura della relazione.

Lingua

Italiano: madrelingua

Inglese: C1/C2

Contratto e compenso

Contratto di lavoro Sportivo – Retribuzione da definire sulla base delle specifiche competenze e dell’esperienza comprovata. È previsto un periodo di prova.

Sede e modalità di lavoro: Milano, zona Moscova.

Fiducia e autonomia nella gestione di orari e presenza in ufficio: il raggiungimento degli obiettivi e le esigenze del momento guideranno la risorsa nella scelta tra ufficio e smart working.

Disponibilità: Full time

Come inviare la candidatura: Inviare a jobs@playmore.it quanto segue:

1. CV in Italiano e in Inglese (o solo in Inglese) dal quale emergano le competenze richieste.

2. Lettera di presentazione/motivazione personale di massimo 5 righe in Italiano e in Inglese.

Scadenza : 31/03/2026