Frammenti di memoria: al teatro Elfo Puccini una serata tra arte e scienza per la ricerca sull'Alzheimer

Il prossimo mercoledì 1 aprile 2026, alle ore 21, la sala Shakespeare del teatro Elfo Puccini di Milano ospiterà un appuntamento speciale intitolato Frammenti di memoria – Storie che lasciano il segno. L’evento, organizzato da Airalzh onlus con il sostegno di Coop Lombardia, nasce come una serata di restituzione e ringraziamento dedicata ai donatori e a tutta la cittadinanza per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'Alzheimer e delle demenze attraverso un linguaggio che unisce arte, musica e scienza.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà il cantautore Lorenzo Baglioni, che introdurrà i numerosi ospiti previsti in un programma dal ritmo serrato. Tra i protagonisti della serata ci sarà Michele Bravi, che presenterà il suo progetto artistico e letterario Lo ricordo io per te, dedicato ai suoi nonni, insieme al regista Alessandro Aronadio e all'attore Edoardo Leo, che racconteranno le emozioni legate al film Per te, ispirato alla storia vera di Paolo Piccoli. La parte musicale sarà arricchita dalle esibizioni di Omar Pedrini, mentre l’attore e regista Marco Magnani porterà in scena una breve pièce teatrale. Un momento di particolare curiosità sarà offerto da Andrea Muzii, campione del mondo di memoria, che mostrerà le potenzialità della mente umana svelando alcuni trucchi per mantenerla in allenamento.

Oltre alle performance artistiche, la serata lascerà spazio alla divulgazione scientifica e alle testimonianze dirette. La professoressa Alessandra Mocali e il dottor Alessandro Morandotti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Airalzh, saluteranno i sostenitori che da oltre dieci anni finanziano la ricerca. Il professor Sandro Sorbi spiegherà l'importanza dei corretti stili di vita per la salute del cervello, mentre il ricercatore Giorgio Giulio Fumagalli presenterà il progetto Crea – Creative minds, che studia come l’arte-terapia possa aiutare le persone con decadimento cognitivo lieve. Bruno Ceccarelli di Coop Lombardia sottolineerà invece l’impegno sociale del sistema Coop nel sostenere la ricerca scientifica come valore collettivo.

Particolarmente toccanti saranno le storie di chi vive la malattia ogni giorno, come la famiglia Santona che presenterà il libro fotografico Tre macchie bianche o Flavia Ongaro, che ha trasformato i disegni della madre in progetti solidali. Sarà presente anche Michela Morutto, moglie di Paolo Piccoli e madre di Mattia, nominato Alfiere della Repubblica per la sua dedizione come giovane caregiver. La partecipazione all'evento è gratuita fino a esaurimento posti e le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito del teatro Elfo Puccini.