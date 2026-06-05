Nasce l’Atlante del Terzo Settore: una bussola per l’Italia del bene comune

Quasi un adulto su dieci in Italia fa volontariato. Parliamo di 4,7 milioni di persone capaci di generare, in un solo mese, 84 milioni di ore di solidarietà per un valore stimato che supera il miliardo di euro. Un’Italia vitale e concreta che, tuttavia, spesso rischia di rimanere invisibile a causa della complessità e della dispersione dei dati che la riguardano. Per colmare questo paradosso informativo nasce l’Atlante del Terzo Settore, una nuova piattaforma editoriale e formativa presentata alla Camera dei deputati.

Il progetto è promosso da Fondazione Terzjus e Italia non profit, con il sostegno della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria, il contributo di Banco BPM e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Che cos'è l'Atlante?

L'Atlante non è un semplice registro statistico, ma una vera e propria cartina geografica dinamica pensata per rendere accessibile e comprensibile il valore sociale del comparto. La piattaforma trasforma dati complessi e tecnici (come quelli del RUNTS, che conta ormai quasi 147.000 enti iscritti) in conoscenza a disposizione di cittadini, istituzioni e organizzazioni.

Il progetto si svilupperà mese dopo mese attraverso:

Analisi e dati verificati su riforma, fisco, 5x1000 e occupazione nel settore (che conta circa 890 mila lavoratori).

Storie e testimonianze dirette per raccontare le buone pratiche dei territori.

Formazione gratuita per volontari, professionisti e cittadini che desiderano orientarsi nelle opportunità del Codice del Terzo Settore.

«L’Atlante rappresenta uno strumento concreto per valorizzare il patrimonio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore» ha dichiarato Luigi Bobba, Presidente di Fondazione Terzjus, sottolineando come la piattaforma offrirà anche alle istituzioni elementi utili per monitorare e sostenere l'efficacia delle misure per questo "esercito del bene comune".

Giulia Frangione, CEO di Italia non profit, ha evidenziato il valore democratico dell'operazione: «Rendere accessibili e comprensibili le informazioni sul Terzo settore significa rafforzare il senso di appartenenza, di partecipazione e di cittadinanza attiva». Un impegno condiviso dai partner sostenitori, tra cui Marco Gilli (Consulta Fondazioni di Origine Bancaria Piemonte e Liguria), che ha ribadito l'importanza dei dati per costruire politiche pubbliche efficaci, e Paolo Landi (Banco BPM), che ha ricordato la necessità di riconoscere l'elevato peso specifico, economico e sociale, di questo comparto.

L’Atlante è una risorsa viva, aperta e in continua evoluzione, consultabile liberamente da oggi sul sito ufficiale.

Info utili: L'Atlante del Terzo Settore è accessibile all'indirizzo atlante.italianonprofit.it.