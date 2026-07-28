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Dal 1946 a oggi cresciuta costantemente la presenza femminile nelle istituzioni locali

martedì 28 luglio 2026
Management

Dal 1946 a oggi la presenza femminile nelle istituzioni locali è cresciuta costantemente: le sindache passano da 145 (1986) a 1.187 nel 2026 (15,4%), con 44.402 amministratrici (35,3% del totale). Inoltre, alle Amministrative 2026, su 895 Comuni, ci sono132 nuove sindache (14,7%); con la Sardegna prima per numero assoluto (22), il Veneto primo per incidenza (28%).

Tuttavia, rimane “un gap tra vertice politico e struttura tecnica: le donne sono il 58% dei dipendenti comunali, il 56,2% dei Segretari e il 39,1% dei dirigenti (+4,2% in 12 anni)”: è quanto affermato da Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, delegata nazionale ANCI per le Pari Opportunità, intervenuta nei giorni scorsi presso la Commissione Pari opportunità dell’Associazione stessa.

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