Opportunità di lavoro nel Non Profit (27/08/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Atelier Della Mente



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1 PSICOLOGA/O



Atelier della Mente ricerca una/o psicologa/o con esperienza nell’ambito delle demenze da inserire presso un Centro d’Incontro, servizio che opera secondo il modello Meeting Centres Support Programme (MCSP).

La figura entrerà a far parte di un’équipe multidisciplinare impegnata nel sostegno alle famiglie che assistono una persona con demenza in fase iniziale e moderata e si occuperà prevalentemente dei familiari caregiver.

Principali mansioni

Accoglienza, ascolto e supporto psicologico ai familiari e caregiver delle persone che frequentano il Centro d’Incontro;

Progettazione e conduzione di gruppi di psicoeducazione e sostegno rivolti ai caregiver;

Collaborazione con l’équipe multidisciplinare nella definizione e nel monitoraggio degli interventi;

Sviluppo e mantenimento di relazioni con servizi, enti e organizzazioni del territorio che si occupano di invecchiamento, demenza e supporto alle famiglie;

Partecipazione alle attività di progettazione e sviluppo dei servizi dell’Associazione.



Requisiti

Laurea magistrale in Psicologia e iscrizione all’Albo professionale;

Formazione specialistica in neuropsicologia, psicologia dell’invecchiamento o ambiti affini;

Specializzazione in Psicoterapia;

Esperienza documentata nel lavoro con persone con demenza e caregiver;

Capacità di lavorare in équipe multidisciplinari;

Ottime competenze relazionali, organizzative, informatiche di base e di networking territoriale;

Interesse per gli interventi psicosociali e i modelli di supporto di comunità.



Specifiche della posizione



Impegno di 25 ore mensili circa in modalità mista (presenza e online).

Indicativamente mezza giornata in presenza a settimana.

Contratto di collaborazione professionale con Partita IVA

Durata dell’incarico: settembre/ottobre 2026 – giugno 2027.

Rinnovabile.

I candidati interessanti e in possesso dei requisiti richiesti sono sono invitati a inviare il proprio CV accompagnato da una lettera di motivazione a risorseumane@atelierdellamente.it

Scadenza : 30/09/2026

Cooperativa La Piramide



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1 DIRETTORE GENERALE

La cooperativa sociale La Piramide di Arcore ricerca una figura di direzione con funzioni di coordinamento generale del sistema composto da La Piramide, dall’Associazione del Volontariato Arcore e dalla Fondazione Sergio Colombo.

La cooperativa sociale La Piramide nasce dal percorso di fusione tra La Piramide Lavoro e La Piramide Servizi. Le due cooperative, attive da quarant’anni ad Arcore (MB) realizzano servizi socioassistenziali e socioeducativi e attività di inserimento lavorativo, in un sistema che comprende anche l’Associazione del Volontariato Arcore e la Fondazione Sergio Colombo.

La Piramide ricerca una figura di direzione con funzioni di coordinamento generale da inserire:

con contratto a tempo indeterminato;



a tempo pieno, per 38 ore settimanali;



con applicazione del CCNL cooperative sociali.



inquadramento livello retributivo F1, con riconoscimento di un eventuale superminimo.



Profilo ricercato

Motivazione a lavorare nel Terzo Settore e in contesti radicati nel territorio

.Preferibilmente laurea in ambito economico, giuridico o sociale.

Esperienza in ruoli di coordinamento complesso, manageriali e direttivi.

Esperienza nella gestione di team di lavoro articolati.

Capacità di relazione con una pluralità di interlocutori, tra cui istituzioni pubbliche, stakeholder territoriali, clienti e fornitori.



Responsabilità principali

Supportare il Consiglio di Amministrazione nelle scelte strategiche.

Coordinare gli aspetti organizzativi e gestionali della cooperativa e delle altre organizzazioni del sistema.

Contribuire alla sostenibilità economica complessiva del sistema (cooperativa, associazione e fondazione).

Sviluppare i servizi esistenti e promuovere nuove attività in risposta ai bisogni delle persone e della comunità locale.

Rafforzare i legami con la comunità locale e con i diversi soggetti economici e sociali.

Promuovere lo sviluppo organizzativo e i processi di innovazione.

Per candidarsi inviare CV a cooperativa@lapiramidelavoro.it

Scadenza : 16/10/2026



Guardavanti: per il futuro dei bambini

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1 COORDINATORE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE

Guardavanti è un’associazione nata nel 2011, attiva nell’integrazione delle culture e nella cooperazione internazionale. Cerchiamo nuove vie per essere trasparenti e coinvolgere in modo proattivo i nostri beneficiari.

Attraverso progetti di integrazione e intercultura nelle scuole e progetti di cooperazione internazionale, l’associazione lavora per un futuro più equo e sostenibile.

Ci stiamo trasformando da un’associazione di piccole dimensioni a una di medie. Abbiamo bisogno di riorganizzare il lavoro, trovare nuovi equilibri e opportunità. Se vedi la cooperazione come strumento di cambiamento e vuoi sperimentare nuove strade per l’integrazione e lo sviluppo, abbiamo bisogno della tua energia, creatività e del tuo desiderio di confrontarti con punti di vista diversi per vincere insieme questa sfida bella e complessa.



Responsabilità

Pianificazione e supervisione delle attività.

Gestione di dipendenti, collaboratori e volontari.

Gestione dei rapporti con partner e donatori istituzionali complessi.

Garanzia della compliance e della trasparenza dell’associazione.

Coinvolgimento operativo nelle attività quando necessario, in funzione delle dimensioni dell’organizzazione.



Requisiti e competenze

Titolo di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione, Cooperazione Internazionale, Economia, materie umanistiche o esperienza equivalente.



Esperienza professionale:

Cerchiamo un professionista senior che unisca visione strategica e leadership operativa con un’esperienza complessiva di almeno 8 anni. In particolare:

Almeno 3 anni nel coordinamento di enti del Terzo Settore.

Esperienza nella progettazione e rendicontazione.

Gestione di partenariati e donatori istituzionali complessi.

Esperienza nella raccolta fondi.

Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienze in start-up, attività generatrici di reddito, interventi rivolti ai disoccupati e amministrazione.



Altre competenze richieste

Conoscenza della lingua inglese livello B2; un’ulteriore lingua costituisce titolo preferenziale.

Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) e degli strumenti di telelavoro.

Disponibilità a trasferte, in particolare nelle province di Varese, Milano e Pavia.

Patente di guida.



Cosa offriamo

Contratto: tempo indeterminato full-time (CCNL Commercio).

Retribuzione e inquadramento: commisurati all’esperienza del candidato e all’evoluzione dell’organizzazione.

Flessibilità: lavoro prevalentemente da remoto (sede di lavoro presso il proprio domicilio) con incontri periodici in presenza.

Ruolo strategico: ampia autonomia e possibilità di contribuire allo sviluppo delle competenze del team.Benefit: accesso al piano sanitario integrativo Fondo EST.



Lavoro da remoto. Costituisce titolo preferenziale la residenza nelle province di Milano, Varese, Pavia o Lodi.

Come candidarsi

Inviare la candidatura all’indirizzo selezione@guardavanti.org, allegando:

Lettera di presentazione.

Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata.



Tre referenze complete di e-mail e numero di telefono.



Oggetto della candidatura: Coordinatore – rif. 01/26.



Attenzione: la selezione potrebbe chiudersi anticipatamente qualora venga individuato il profilo ricercato.

Scadenza : 15/09/2026