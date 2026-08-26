  1. Home
  2. News
  3. Opportunità di lavoro nel Non Profit (27/08/2026)

Opportunità di lavoro nel Non Profit (27/08/2026)

giovedì 27 agosto 2026
Comunicazione e Marketing Fundraising Progettazione e Partnership Management

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Atelier Della Mente

cerca

1 PSICOLOGA/O

Atelier della Mente ricerca una/o psicologa/o con esperienza nell’ambito delle demenze da inserire presso un Centro d’Incontro, servizio che opera secondo il modello Meeting Centres Support Programme (MCSP).
La figura entrerà a far parte di un’équipe multidisciplinare impegnata nel sostegno alle famiglie che assistono una persona con demenza in fase iniziale e moderata e si occuperà prevalentemente dei familiari caregiver.
Principali mansioni
  • Accoglienza, ascolto e supporto psicologico ai familiari e caregiver delle persone che frequentano il Centro d’Incontro;
  • Progettazione e conduzione di gruppi di psicoeducazione e sostegno rivolti ai caregiver;
  • Collaborazione con l’équipe multidisciplinare nella definizione e nel monitoraggio degli interventi;
  • Sviluppo e mantenimento di relazioni con servizi, enti e organizzazioni del territorio che si occupano di invecchiamento, demenza e supporto alle famiglie;
  • Partecipazione alle attività di progettazione e sviluppo dei servizi dell’Associazione.

Requisiti

  • Laurea magistrale in Psicologia e iscrizione all’Albo professionale;
  • Formazione specialistica in neuropsicologia, psicologia dell’invecchiamento o ambiti affini;
  • Specializzazione in Psicoterapia;
  • Esperienza documentata nel lavoro con persone con demenza e caregiver;
  • Capacità di lavorare in équipe multidisciplinari;
  • Ottime competenze relazionali, organizzative, informatiche di base e di networking territoriale;
  • Interesse per gli interventi psicosociali e i modelli di supporto di comunità.

Specifiche della posizione

  • Impegno di 25 ore mensili circa in modalità mista (presenza e online).
  • Indicativamente mezza giornata in presenza a settimana.
  • Contratto di collaborazione professionale con Partita IVA
  • Durata dell’incarico: settembre/ottobre 2026 – giugno 2027.
  • Rinnovabile.

I candidati interessanti e in possesso dei requisiti richiesti sono sono invitati a inviare il proprio CV accompagnato da una lettera di motivazione a risorseumane@atelierdellamente.it

Scadenza : 30/09/2026

 

 

Cooperativa La Piramide

cerca

1 DIRETTORE GENERALE

La cooperativa sociale La Piramide di Arcore ricerca una figura di direzione con funzioni di coordinamento generale del sistema composto da La Piramide, dall’Associazione del Volontariato Arcore e dalla Fondazione Sergio Colombo.

La cooperativa sociale La Piramide nasce dal percorso di fusione tra La Piramide Lavoro e La Piramide Servizi. Le due cooperative, attive da quarant’anni ad Arcore (MB) realizzano servizi socioassistenziali e socioeducativi e attività di inserimento lavorativo, in un sistema che comprende anche l’Associazione del Volontariato Arcore e la Fondazione Sergio Colombo.

La Piramide ricerca una figura di direzione con funzioni di coordinamento generale da inserire:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • a tempo pieno, per 38 ore settimanali;
  • con applicazione del CCNL cooperative sociali.
  • inquadramento livello retributivo F1, con riconoscimento di un eventuale superminimo.

Profilo ricercato

  • Motivazione a lavorare nel Terzo Settore e in contesti radicati nel territorio
  • .Preferibilmente laurea in ambito economico, giuridico o sociale.
  • Esperienza in ruoli di coordinamento complesso, manageriali e direttivi.
  • Esperienza nella gestione di team di lavoro articolati.
  • Capacità di relazione con una pluralità di interlocutori, tra cui istituzioni pubbliche, stakeholder territoriali, clienti e fornitori.

Responsabilità principali

  • Supportare il Consiglio di Amministrazione nelle scelte strategiche.
  • Coordinare gli aspetti organizzativi e gestionali della cooperativa e delle altre organizzazioni del sistema.
  • Contribuire alla sostenibilità economica complessiva del sistema (cooperativa, associazione e fondazione).
  • Sviluppare i servizi esistenti e promuovere nuove attività in risposta ai bisogni delle persone e della comunità locale.
  • Rafforzare i legami con la comunità locale e con i diversi soggetti economici e sociali.
  • Promuovere lo sviluppo organizzativo e i processi di innovazione.

Per candidarsi inviare CV a cooperativa@lapiramidelavoro.it

Scadenza : 16/10/2026

 
 

 

Guardavanti: per il futuro dei bambini 

 cerca

1 COORDINATORE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE

Guardavanti è un’associazione nata nel 2011, attiva nell’integrazione delle culture e nella cooperazione internazionale. Cerchiamo nuove vie per essere trasparenti e coinvolgere in modo proattivo i nostri beneficiari.

Attraverso progetti di integrazione e intercultura nelle scuole e progetti di cooperazione internazionale, l’associazione lavora per un futuro più equo e sostenibile.

Ci stiamo trasformando da un’associazione di piccole dimensioni a una di medie. Abbiamo bisogno di riorganizzare il lavoro, trovare nuovi equilibri e opportunità. Se vedi la cooperazione come strumento di cambiamento e vuoi sperimentare nuove strade per l’integrazione e lo sviluppo, abbiamo bisogno della tua energia, creatività e del tuo desiderio di confrontarti con punti di vista diversi per vincere insieme questa sfida bella e complessa.


Responsabilità

  • Pianificazione e supervisione delle attività.
  • Gestione di dipendenti, collaboratori e volontari.
  • Gestione dei rapporti con partner e donatori istituzionali complessi.
  • Garanzia della compliance e della trasparenza dell’associazione.
  • Coinvolgimento operativo nelle attività quando necessario, in funzione delle dimensioni dell’organizzazione.

Requisiti e competenze

  • Titolo di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione, Cooperazione Internazionale, Economia, materie umanistiche o esperienza equivalente.

Esperienza professionale:

Cerchiamo un professionista senior che unisca visione strategica e leadership operativa con un’esperienza complessiva di almeno 8 anni. In particolare:

  • Almeno 3 anni nel coordinamento di enti del Terzo Settore.
  • Esperienza nella progettazione e rendicontazione.
  • Gestione di partenariati e donatori istituzionali complessi.
  • Esperienza nella raccolta fondi.
    Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienze in start-up, attività generatrici di reddito, interventi rivolti ai disoccupati e amministrazione.

Altre competenze richieste

  • Conoscenza della lingua inglese livello B2; un’ulteriore lingua costituisce titolo preferenziale.
  • Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) e degli strumenti di telelavoro.
  • Disponibilità a trasferte, in particolare nelle province di Varese, Milano e Pavia.
  • Patente di guida.

Cosa offriamo

  • Contratto: tempo indeterminato full-time (CCNL Commercio).
  • Retribuzione e inquadramento: commisurati all’esperienza del candidato e all’evoluzione dell’organizzazione.
  • Flessibilità: lavoro prevalentemente da remoto (sede di lavoro presso il proprio domicilio) con incontri periodici in presenza.
  • Ruolo strategico: ampia autonomia e possibilità di contribuire allo sviluppo delle competenze del team.Benefit: accesso al piano sanitario integrativo Fondo EST.

Lavoro da remoto. Costituisce titolo preferenziale la residenza nelle province di Milano, Varese, Pavia o Lodi.

Come candidarsi
Inviare la candidatura all’indirizzo selezione@guardavanti.org, allegando:

  • Lettera di presentazione.
  • Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata.
  • Tre referenze complete di e-mail e numero di telefono.
  • Oggetto della candidatura: Coordinatore – rif. 01/26.

Attenzione: la selezione potrebbe chiudersi anticipatamente qualora venga individuato il profilo ricercato.

Scadenza : 15/09/2026

Partner della formazione

ConfiniOnline fa rete! Attraverso la collaborazione con numerosi enti profit e non profit siamo in grado di rivolgere servizi di qualità a costi sostenibili, garantendo ampia visibilità a chi supporta le nostre attività. Vuoi entrare anche tu a far parte del gruppo?

Richiedi informazioni