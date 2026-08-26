Opportunità di lavoro nel Non Profit (27/08/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:
Atelier Della Mente
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1 PSICOLOGA/O
Atelier della Mente ricerca una/o psicologa/o con esperienza nell’ambito delle demenze da inserire presso un Centro d’Incontro, servizio che opera secondo il modello Meeting Centres Support Programme (MCSP).
La figura entrerà a far parte di un’équipe multidisciplinare impegnata nel sostegno alle famiglie che assistono una persona con demenza in fase iniziale e moderata e si occuperà prevalentemente dei familiari caregiver.
Principali mansioni
- Accoglienza, ascolto e supporto psicologico ai familiari e caregiver delle persone che frequentano il Centro d’Incontro;
- Progettazione e conduzione di gruppi di psicoeducazione e sostegno rivolti ai caregiver;
- Collaborazione con l’équipe multidisciplinare nella definizione e nel monitoraggio degli interventi;
- Sviluppo e mantenimento di relazioni con servizi, enti e organizzazioni del territorio che si occupano di invecchiamento, demenza e supporto alle famiglie;
- Partecipazione alle attività di progettazione e sviluppo dei servizi dell’Associazione.
Requisiti
- Laurea magistrale in Psicologia e iscrizione all’Albo professionale;
- Formazione specialistica in neuropsicologia, psicologia dell’invecchiamento o ambiti affini;
- Specializzazione in Psicoterapia;
- Esperienza documentata nel lavoro con persone con demenza e caregiver;
- Capacità di lavorare in équipe multidisciplinari;
- Ottime competenze relazionali, organizzative, informatiche di base e di networking territoriale;
- Interesse per gli interventi psicosociali e i modelli di supporto di comunità.
Specifiche della posizione
- Impegno di 25 ore mensili circa in modalità mista (presenza e online).
- Indicativamente mezza giornata in presenza a settimana.
- Contratto di collaborazione professionale con Partita IVA
- Durata dell’incarico: settembre/ottobre 2026 – giugno 2027.
- Rinnovabile.
I candidati interessanti e in possesso dei requisiti richiesti sono sono invitati a inviare il proprio CV accompagnato da una lettera di motivazione a risorseumane@atelierdellamente.it
Scadenza : 30/09/2026
Cooperativa La Piramide
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1 DIRETTORE GENERALE
La cooperativa sociale La Piramide di Arcore ricerca una figura di direzione con funzioni di coordinamento generale del sistema composto da La Piramide, dall’Associazione del Volontariato Arcore e dalla Fondazione Sergio Colombo.
La cooperativa sociale La Piramide nasce dal percorso di fusione tra La Piramide Lavoro e La Piramide Servizi. Le due cooperative, attive da quarant’anni ad Arcore (MB) realizzano servizi socioassistenziali e socioeducativi e attività di inserimento lavorativo, in un sistema che comprende anche l’Associazione del Volontariato Arcore e la Fondazione Sergio Colombo.
La Piramide ricerca una figura di direzione con funzioni di coordinamento generale da inserire:
- con contratto a tempo indeterminato;
- a tempo pieno, per 38 ore settimanali;
- con applicazione del CCNL cooperative sociali.
- inquadramento livello retributivo F1, con riconoscimento di un eventuale superminimo.
Profilo ricercato
- Motivazione a lavorare nel Terzo Settore e in contesti radicati nel territorio
- .Preferibilmente laurea in ambito economico, giuridico o sociale.
- Esperienza in ruoli di coordinamento complesso, manageriali e direttivi.
- Esperienza nella gestione di team di lavoro articolati.
- Capacità di relazione con una pluralità di interlocutori, tra cui istituzioni pubbliche, stakeholder territoriali, clienti e fornitori.
Responsabilità principali
- Supportare il Consiglio di Amministrazione nelle scelte strategiche.
- Coordinare gli aspetti organizzativi e gestionali della cooperativa e delle altre organizzazioni del sistema.
- Contribuire alla sostenibilità economica complessiva del sistema (cooperativa, associazione e fondazione).
- Sviluppare i servizi esistenti e promuovere nuove attività in risposta ai bisogni delle persone e della comunità locale.
- Rafforzare i legami con la comunità locale e con i diversi soggetti economici e sociali.
- Promuovere lo sviluppo organizzativo e i processi di innovazione.
Per candidarsi inviare CV a cooperativa@lapiramidelavoro.it
Scadenza : 16/10/2026
Guardavanti: per il futuro dei bambini
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1 COORDINATORE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE
Guardavanti è un’associazione nata nel 2011, attiva nell’integrazione delle culture e nella cooperazione internazionale. Cerchiamo nuove vie per essere trasparenti e coinvolgere in modo proattivo i nostri beneficiari.
Attraverso progetti di integrazione e intercultura nelle scuole e progetti di cooperazione internazionale, l’associazione lavora per un futuro più equo e sostenibile.
Ci stiamo trasformando da un’associazione di piccole dimensioni a una di medie. Abbiamo bisogno di riorganizzare il lavoro, trovare nuovi equilibri e opportunità. Se vedi la cooperazione come strumento di cambiamento e vuoi sperimentare nuove strade per l’integrazione e lo sviluppo, abbiamo bisogno della tua energia, creatività e del tuo desiderio di confrontarti con punti di vista diversi per vincere insieme questa sfida bella e complessa.
Responsabilità
- Pianificazione e supervisione delle attività.
- Gestione di dipendenti, collaboratori e volontari.
- Gestione dei rapporti con partner e donatori istituzionali complessi.
- Garanzia della compliance e della trasparenza dell’associazione.
- Coinvolgimento operativo nelle attività quando necessario, in funzione delle dimensioni dell’organizzazione.
Requisiti e competenze
- Titolo di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione, Cooperazione Internazionale, Economia, materie umanistiche o esperienza equivalente.
Esperienza professionale:
Cerchiamo un professionista senior che unisca visione strategica e leadership operativa con un’esperienza complessiva di almeno 8 anni. In particolare:
- Almeno 3 anni nel coordinamento di enti del Terzo Settore.
- Esperienza nella progettazione e rendicontazione.
- Gestione di partenariati e donatori istituzionali complessi.
- Esperienza nella raccolta fondi.
Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienze in start-up, attività generatrici di reddito, interventi rivolti ai disoccupati e amministrazione.
Altre competenze richieste
- Conoscenza della lingua inglese livello B2; un’ulteriore lingua costituisce titolo preferenziale.
- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) e degli strumenti di telelavoro.
- Disponibilità a trasferte, in particolare nelle province di Varese, Milano e Pavia.
- Patente di guida.
Cosa offriamo
- Contratto: tempo indeterminato full-time (CCNL Commercio).
- Retribuzione e inquadramento: commisurati all’esperienza del candidato e all’evoluzione dell’organizzazione.
- Flessibilità: lavoro prevalentemente da remoto (sede di lavoro presso il proprio domicilio) con incontri periodici in presenza.
- Ruolo strategico: ampia autonomia e possibilità di contribuire allo sviluppo delle competenze del team.Benefit: accesso al piano sanitario integrativo Fondo EST.
Lavoro da remoto. Costituisce titolo preferenziale la residenza nelle province di Milano, Varese, Pavia o Lodi.
Come candidarsi
Inviare la candidatura all’indirizzo selezione@guardavanti.org, allegando:
- Lettera di presentazione.
- Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata.
- Tre referenze complete di e-mail e numero di telefono.
- Oggetto della candidatura: Coordinatore – rif. 01/26.
Attenzione: la selezione potrebbe chiudersi anticipatamente qualora venga individuato il profilo ricercato.
Scadenza : 15/09/2026