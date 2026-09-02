Opportunità di lavoro nel Non Profit (03/09/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project aps



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1 ASSISTENTE SOCIALE

Parent Project ricerca un/una assistente sociale da inserire nel Centro Ascolto Duchenne dell’Area CENTRO.

Si offre contratto di collaborazione o lettera di incarico part-time (P.IVA Co.Co.Co.), per un impegno equivalente a 24 ore settimanali, formazione specifica e continuativa per svolgere le attività richieste.

Parent Project aps, è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da più di 25 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia, e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Centro ascolto Duchenne

Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali, psicologhe, psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.

Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.

Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.

Principali Mansioni

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del Centro

(Lazio Toscana Sardegna Emilia Romagna Abruzzo Marche Umbria)



La/lo assistente sociale si dovrà occupare di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.



Di seguito le principali mansioni:



colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;



supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;



attività di formazione nelle scuole



consulenza sulle tematiche sociali, in funzione delle normative nazionali e territoriali



collaborazione e supporto alla preparazione di eventi e meeting dedicati alla comunità associativa.



Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.

Dovrà effettuare, ove richiesto, la rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.

È previsto una volta formalizzato il contratto un periodo di affiancamento e/o formazione.

Requisiti richiesti

Laurea in scienze del servizio sociale



Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali



Residenza o domicilio a Roma



Flessibilità negli orari di lavoro



Capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Predisposizione al team working



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio regionale e nazionale



Conoscenza del mondo del terzo settore e dell’associazionismo in generale,

maturata anche attraverso attività di volontariato di diverso tipo;



Capacità di lavorare per obiettivi e con spirito autonomo e responsabile;



Flessibilità negli orari di lavoro;



Attivazione di strategie per gestire lo stress



Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.

Il ruolo prevede attività in smart working, con alcuni momenti in presenza quando necessari per riunioni, formazione o operatività sul territorio.

Modalità di selezione

Saranno convocati esclusivamente:

i candidati maggiormente in linea con la ricerca



i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa



il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom o presso la sede di Parent Project: Via Pietro de Francisci, 36, 00165 Roma RM



Invia il tuo CV a selezione@parentproject.it

Scadenza: 30/09/2026

Anffas Nazionale



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1 ADDETTə ATTIVITÀ DI FUNDRAISING

Anffas Nazionale APS -Rete Associativa- con sede in Roma alla Via Latina n. 20, ricerca una figura professionale con esperienza che possa contribuire a costruire e sviluppare le attività di fundraising dell’organizzazione, ai vari livelli.

Cerchiamo una persona capace di tenere insieme visione strategica ed esecuzione operativa, contribuendo a costruire nel tempo una funzione integrata di comunicazione e fundraising, orientata ai dati, alla relazione con i donatori e allo sviluppo di partnership di valore.

La risorsa contribuirà alla crescita e al consolidamento delle attività di raccolta fondi dell’Associazione e della sua rete associativa, assicurando qualità, efficacia e conformità in tutte le diverse fasi ed iniziative. Il tutto sulla scorta e nel rispetto delle indicazioni impartite dai vari soggetti a ciò preposti nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente e del relativo livello di inquadramento.

A titolo indicativo e non esaustivo, contribuendo a:

Gestione del CRM: data entry, reportistica e analisi dati, definizione e implementazione degli sviluppi, supporto alla rete associativa nell’utilizzo del CRM, relazione con il fornitore;



Definizione e implementazione del piano annuale di fundraising, con obiettivi di acquisizione di nuovi donatori e fidelizzazione, ideando, sviluppando e realizzando le attività correlate;



Gestione delle campagne di raccolta fondi: cura degli appelli nelle diverse fasi, dallo sviluppo dei contenuti alla definizione dei target, dalla realizzazione dei materiali alla produzione, interfacciandosi con fornitori e stakeholder coinvolti;



Donor care: costruzione e implementazione di cicli di donor care e coltivazione di rapporti dedicati ai diversi target, tra cui nuovi donatori, donatori one-off, donatori regolari, major donor e corporate;



Analisi dati e reporting: monitoraggio dell’andamento dei programmi e delle attività di fundraising, con attenzione alla misurazione dei risultati e all’individuazione di opportunità di miglioramento;



Sviluppo delle attività di corporate fundraising, attraverso l’analisi del mercato aziendale, l’individuazione di potenziali interlocutori e la costruzione di partnership di valore, non limitate alla semplice donazione;



Gestione di eventi di raccolta fondi, con coordinamento operativo e logistico di eventi istituzionali e rivolti a major donor, monitoraggio dei risultati e cura del ciclo di post-evento e ringraziamento, con l’obiettivo di convertire i partecipanti in donatori regolari o prospect qualificati nel CRM;



Supporto, formazione e sviluppo delle attività di fundraising della rete associativa.



Requisiti richiesti

Laurea in materie coerenti con il ruolo o idonei titoli afferenti alle attività richieste;



Esperienza consolidata in ambito fundraising, comunicazione sociale, marketing, CRM o donor care;



Predisposizione alla gestione di CRM e database relazionali;



Capacità analitiche, organizzative e di monitoraggio dei risultati;



Sensibilità comunicativa e attenzione alla relazione con donatori, partner e stakeholder;

Conoscenze giuridico-fiscali relative alla normativa sulle erogazioni liberali, ai lasciti testamentari, agli adempimenti legati alla tracciabilità delle donazioni e alla normativa GDPR applicata alla gestione dei database e alla profilazione, con particolare riferimento agli Enti di Terzo Settore;



Conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2;



Disponibilità a trasferte.



Costituiscono titolo preferenziale

Esperienza maturata presso enti del Terzo settore, reti associative o organizzazioni nazionali;

conoscenza della normativa e del funzionamento degli enti del Terzo settore;

conoscenza dei temi relativi alla disabilità, all’inclusione sociale, ai diritti umani e alla partecipazione;



Profilo ricercato

Cerchiamo una persona affidabile, proattiva e capace di coniugare visione strategica e concretezza operativa, che sappia lavorare in staff, all’interno di un contesto organizzativo strutturato, contribuendo a sviluppare nuove opportunità di crescita, sostenibilità e impatto.

Sono richieste sensibilità verso i temi della disabilità e dell’inclusione, capacità di ascolto, propensione a lavorare in team ed a operare all’interno di una rete nazionale articolata e con interlocutori istituzionali e del Terzo settore.

Sede e condizioni

Sede di lavoro: Roma – via latina n.20

tipologia contrattuale: a tempo determinato

impegno: tempo pieno

inquadramento e trattamento economico: D1– CCNL Anffas

disponibilità a effettuare trasferte.

Modalità di candidatura: le persone interessate possono inviare il curriculum vitae aggiornato e una lettera di presentazione all’indirizzo nazionale nazionale@anffas.net, indicando nell’oggetto: “Candidatura fundraising – Nome e Cognome”.

Scadenza : 25/09/2026

C.A.D. ETS, Centro Accoglienza per le Dipendenze ed il Disagio Sociale

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1 RISORSA PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA/CONTABILE/FRONTOFFICE

L’Associazione CAD ETS cerca per il proprio S.M.I.-CAD, ambulatorio medico-psico-sociale per la cura di persone con problemi di dipendenza – sito in zona Lambrate a Milano Via Wildt n. 27 – una/un segretaria/o da inserire nella segreteria operativa, per i seguenti compiti:

Attività di segreteria: front office/accoglienza di pazienti/familiari, gestione centralino, agenda appuntamenti, posta e archivio.



Attività amministrativa e contabile;



Requisiti:

Titolo di studio: diploma Scuola Superiore preferibilmente ad indirizzo Amministrativo;



Conoscenza del pacchetto Microsoft Office;



Buone capacità comunicativo-relazionali e di lavoro in equipe.



Gradita esperienza in ambito amministrativo/contabile e/o socio-sanitario/socio-assistenziale e/o volontariato/terzo settore.



Contratto:

A tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato, 36 ore settimanali su 5 giorni (lunedì-venerdì), CCNL Commercio. Orario apertura SMI-CAD: 10 -19.



Stipendio netto di circa €. 1460,00 oltre i buoni pasto, tredicesima e quattordicesima mensilità.



Gli interessati/e possono inviare il proprio curriculum vitae CV a segreteria@cadmilano.org o contattare 02.715960 per informazioni.

Scadenza : 29/11/2026