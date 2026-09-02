Opportunità di lavoro nel Non Profit (03/09/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:
Parent Project aps
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1 ASSISTENTE SOCIALE
Parent Project ricerca un/una assistente sociale da inserire nel Centro Ascolto Duchenne dell’Area CENTRO.
Si offre contratto di collaborazione o lettera di incarico part-time (P.IVA Co.Co.Co.), per un impegno equivalente a 24 ore settimanali, formazione specifica e continuativa per svolgere le attività richieste.
Parent Project aps, è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da più di 25 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia, e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.
Centro ascolto Duchenne
Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali, psicologhe, psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.
Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.
Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.
Principali Mansioni
- La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del Centro
(Lazio Toscana Sardegna Emilia Romagna Abruzzo Marche Umbria)
- La/lo assistente sociale si dovrà occupare di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.
Di seguito le principali mansioni:
- colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;
- supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;
- attività di formazione nelle scuole
- consulenza sulle tematiche sociali, in funzione delle normative nazionali e territoriali
- collaborazione e supporto alla preparazione di eventi e meeting dedicati alla comunità associativa.
Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.
Dovrà effettuare, ove richiesto, la rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.
È previsto una volta formalizzato il contratto un periodo di affiancamento e/o formazione.
Requisiti richiesti
- Laurea in scienze del servizio sociale
- Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali
- Residenza o domicilio a Roma
- Flessibilità negli orari di lavoro
- Capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network
- Predisposizione al team working
- Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione
- Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali
- Disponibilità a brevi trasferte sul territorio regionale e nazionale
- Conoscenza del mondo del terzo settore e dell’associazionismo in generale,
maturata anche attraverso attività di volontariato di diverso tipo;
- Capacità di lavorare per obiettivi e con spirito autonomo e responsabile;
- Flessibilità negli orari di lavoro;
- Attivazione di strategie per gestire lo stress
Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.
Il ruolo prevede attività in smart working, con alcuni momenti in presenza quando necessari per riunioni, formazione o operatività sul territorio.
Modalità di selezione
Saranno convocati esclusivamente:
- i candidati maggiormente in linea con la ricerca
- i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa
- il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom o presso la sede di Parent Project: Via Pietro de Francisci, 36, 00165 Roma RM
Invia il tuo CV a selezione@parentproject.it
Scadenza: 30/09/2026
Anffas Nazionale
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1 ADDETTə ATTIVITÀ DI FUNDRAISING
Anffas Nazionale APS -Rete Associativa- con sede in Roma alla Via Latina n. 20, ricerca una figura professionale con esperienza che possa contribuire a costruire e sviluppare le attività di fundraising dell’organizzazione, ai vari livelli.
Cerchiamo una persona capace di tenere insieme visione strategica ed esecuzione operativa, contribuendo a costruire nel tempo una funzione integrata di comunicazione e fundraising, orientata ai dati, alla relazione con i donatori e allo sviluppo di partnership di valore.
La risorsa contribuirà alla crescita e al consolidamento delle attività di raccolta fondi dell’Associazione e della sua rete associativa, assicurando qualità, efficacia e conformità in tutte le diverse fasi ed iniziative. Il tutto sulla scorta e nel rispetto delle indicazioni impartite dai vari soggetti a ciò preposti nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente e del relativo livello di inquadramento.
A titolo indicativo e non esaustivo, contribuendo a:
- Gestione del CRM: data entry, reportistica e analisi dati, definizione e implementazione degli sviluppi, supporto alla rete associativa nell’utilizzo del CRM, relazione con il fornitore;
- Definizione e implementazione del piano annuale di fundraising, con obiettivi di acquisizione di nuovi donatori e fidelizzazione, ideando, sviluppando e realizzando le attività correlate;
- Gestione delle campagne di raccolta fondi: cura degli appelli nelle diverse fasi, dallo sviluppo dei contenuti alla definizione dei target, dalla realizzazione dei materiali alla produzione, interfacciandosi con fornitori e stakeholder coinvolti;
- Donor care: costruzione e implementazione di cicli di donor care e coltivazione di rapporti dedicati ai diversi target, tra cui nuovi donatori, donatori one-off, donatori regolari, major donor e corporate;
- Analisi dati e reporting: monitoraggio dell’andamento dei programmi e delle attività di fundraising, con attenzione alla misurazione dei risultati e all’individuazione di opportunità di miglioramento;
- Sviluppo delle attività di corporate fundraising, attraverso l’analisi del mercato aziendale, l’individuazione di potenziali interlocutori e la costruzione di partnership di valore, non limitate alla semplice donazione;
- Gestione di eventi di raccolta fondi, con coordinamento operativo e logistico di eventi istituzionali e rivolti a major donor, monitoraggio dei risultati e cura del ciclo di post-evento e ringraziamento, con l’obiettivo di convertire i partecipanti in donatori regolari o prospect qualificati nel CRM;
- Supporto, formazione e sviluppo delle attività di fundraising della rete associativa.
Requisiti richiesti
- Laurea in materie coerenti con il ruolo o idonei titoli afferenti alle attività richieste;
- Esperienza consolidata in ambito fundraising, comunicazione sociale, marketing, CRM o donor care;
- Predisposizione alla gestione di CRM e database relazionali;
- Capacità analitiche, organizzative e di monitoraggio dei risultati;
- Sensibilità comunicativa e attenzione alla relazione con donatori, partner e stakeholder;
- Conoscenze giuridico-fiscali relative alla normativa sulle erogazioni liberali, ai lasciti testamentari, agli adempimenti legati alla tracciabilità delle donazioni e alla normativa GDPR applicata alla gestione dei database e alla profilazione, con particolare riferimento agli Enti di Terzo Settore;
- Conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2;
- Disponibilità a trasferte.
Costituiscono titolo preferenziale
- Esperienza maturata presso enti del Terzo settore, reti associative o organizzazioni nazionali;
- conoscenza della normativa e del funzionamento degli enti del Terzo settore;
- conoscenza dei temi relativi alla disabilità, all’inclusione sociale, ai diritti umani e alla partecipazione;
Profilo ricercato
Cerchiamo una persona affidabile, proattiva e capace di coniugare visione strategica e concretezza operativa, che sappia lavorare in staff, all’interno di un contesto organizzativo strutturato, contribuendo a sviluppare nuove opportunità di crescita, sostenibilità e impatto.
Sono richieste sensibilità verso i temi della disabilità e dell’inclusione, capacità di ascolto, propensione a lavorare in team ed a operare all’interno di una rete nazionale articolata e con interlocutori istituzionali e del Terzo settore.
Sede e condizioni
Sede di lavoro: Roma – via latina n.20
- tipologia contrattuale: a tempo determinato
- impegno: tempo pieno
- inquadramento e trattamento economico: D1– CCNL Anffas
- disponibilità a effettuare trasferte.
Modalità di candidatura: le persone interessate possono inviare il curriculum vitae aggiornato e una lettera di presentazione all’indirizzo nazionale nazionale@anffas.net, indicando nell’oggetto: “Candidatura fundraising – Nome e Cognome”.
Scadenza : 25/09/2026
C.A.D. ETS, Centro Accoglienza per le Dipendenze ed il Disagio Sociale
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1 RISORSA PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA/CONTABILE/FRONTOFFICE
L’Associazione CAD ETS cerca per il proprio S.M.I.-CAD, ambulatorio medico-psico-sociale per la cura di persone con problemi di dipendenza – sito in zona Lambrate a Milano Via Wildt n. 27 – una/un segretaria/o da inserire nella segreteria operativa, per i seguenti compiti:
- Attività di segreteria: front office/accoglienza di pazienti/familiari, gestione centralino, agenda appuntamenti, posta e archivio.
- Attività amministrativa e contabile;
Requisiti:
- Titolo di studio: diploma Scuola Superiore preferibilmente ad indirizzo Amministrativo;
- Conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
- Buone capacità comunicativo-relazionali e di lavoro in equipe.
- Gradita esperienza in ambito amministrativo/contabile e/o socio-sanitario/socio-assistenziale e/o volontariato/terzo settore.
Contratto:
- A tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato, 36 ore settimanali su 5 giorni (lunedì-venerdì), CCNL Commercio. Orario apertura SMI-CAD: 10 -19.
- Stipendio netto di circa €. 1460,00 oltre i buoni pasto, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Gli interessati/e possono inviare il proprio curriculum vitae CV a segreteria@cadmilano.org o contattare 02.715960 per informazioni.
Scadenza : 29/11/2026