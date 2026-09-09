Opportunità di lavoro nel Non Profit (10/09/2026)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project aps



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1 ASSISTENTE SOCIALE - Lazio

Parent Project ricerca un/una assistente sociale da inserire nel Centro Ascolto Duchenne dell’Area CENTRO.

Si offre contratto di collaborazione o lettera di incarico part-time (P.IVA Co.Co.Co.), per un impegno equivalente a 24 ore settimanali, formazione specifica e continuativa per svolgere le attività richieste.

Parent Project aps, è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da più di 25 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia, e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Centro ascolto Duchenne

Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali, psicologhe, psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.

Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.

Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.

Principali Mansioni

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del Centro

(Lazio Toscana Sardegna Emilia Romagna Abruzzo Marche Umbria)



La/lo assistente sociale si dovrà occupare di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.



Di seguito le principali mansioni:



colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;



supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;



attività di formazione nelle scuole



consulenza sulle tematiche sociali, in funzione delle normative nazionali e territoriali



collaborazione e supporto alla preparazione di eventi e meeting dedicati alla comunità associativa.



Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.

Dovrà effettuare, ove richiesto, la rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.

È previsto una volta formalizzato il contratto un periodo di affiancamento e/o formazione.

Requisiti richiesti

Laurea in scienze del servizio sociale



Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali



Residenza o domicilio a Roma



Flessibilità negli orari di lavoro



Capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Predisposizione al team working



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio regionale e nazionale



Conoscenza del mondo del terzo settore e dell’associazionismo in generale,

maturata anche attraverso attività di volontariato di diverso tipo;



Capacità di lavorare per obiettivi e con spirito autonomo e responsabile;



Flessibilità negli orari di lavoro;



Attivazione di strategie per gestire lo stress



Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.



Modalità di selezione

Saranno convocati esclusivamente:

i candidati maggiormente in linea con la ricerca



i candidati con un curriculum vitae completo di foto identificativa



il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom o presso la sede di Parent Project: Via Pietro de Francisci, 36, 00165 Roma RM



Invia il tuo CV a selezione@parentproject.it

Scadenza: 30/09/2026

BANCO ALIMENTARE della LIGURIA

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1 DIRETTORE

L’Associazione Banco Alimentare della Liguria – ODV, costituita nel 1996, ha sede centrale a Genova e opera in tutto il territorio ligure. L’organizzazione, insieme alla Rete Banchi, ha lo scopo di contribuire ad attenuare il problema della fame, dell’emarginazione e della povertà, oltre a promuovere la lotta allo spreco alimentare. A tal fine, opera grazie a 3 dipendenti e 70 volontari che collaborano stabilmente, a cui se ne aggiungono più di 6.900 coinvolti nella Giornata della Colletta Alimentare.

Il Banco Alimentare della Liguria si occupa, in particolare, di recuperare le eccedenze alimentari provenienti dall’industria agroalimentare, dalla Grande Distribuzione Organizzata, dalla ristorazione scolastica e aziendale o dai catering. Oltre a questo, è riferimento come Organizzazione Partner Capofila per la distribuzione della fornitura dei prodotti gestiti dall’Agenzia per la Gestione delle Erogazioni Alimentari (AGEA) in base al Programma Europeo FSE+. Inoltre, riceve donazioni di prodotti alimentari provenienti, in Liguria, della Giornata nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.

I prodotti alimentari raccolti sono distribuiti gratuitamente alle Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate, costituite da mense per senza fissa dimora, comunità, case-famiglia, centri di accoglienza, parrocchie e altri soggetti, quali Centri di Ascolto Caritas, Banchi di Solidarietà, Conferenze della San Vincenzo, che distribuiscono pacchi alimentari, garantendo assistenza continuativa o periodica a persone e famiglie bisognose.

A titolo esemplificativo, nel 2025, sono state raccolte e distribuite dal Banco Alimentare della Liguria nel territorio regionale oltre 2.900 tonnellate di alimenti, per un valore stimato di oltre 7.900.000 euro. Le persone aiutate, tramite le 379 Organizzazioni partner territoriali (OpT) convenzionate, sono state circa 63.000.

Il Banco ligure opera anche attraverso il neocostituito Centro Misure di Accompagnamento Gabriella “Lella” Andraghetti, sito a Genova in Via Archimede 43/2. Si tratta di un luogo dove le persone in stato di bisogno possono essere informate, accompagnate ed orientate verso il sistema dei servizi sociali offerti sul territorio regionale dagli enti pubblici e dal Terzo settore, anche grazie alle competenze e collaborazioni maturate dal Banco Alimentare della Liguria con la rete di 379 OpT, tramite cui vengono raggiunte più di 63.000 persone in tutta la Regione.

Il Centro, attraverso la collaborazione con altri enti, sviluppa ed eroga anche direttamente alcuni servizi (come, a titolo esemplificativo, attività di educazione alimentare, di aiuto allo studio per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e supporto psicologico), dedicati alle persone e ai nuclei familiari che ricevono un aiuto alimentare dalla rete del Banco Alimentare della Liguria.

2. I COMPITI ASSEGNATI ALLA FIGURA RICERCATA

Nell’ambito delle proprie attività, il Banco Alimentare della Liguria ODV è alla ricerca di una figura che, nel supportare il Consiglio Direttivo, svolga la funzione di Direttore/Coordinatore dell’Organizzazione.

Tale figura opererà in stretta collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo e coordina le attività dell’Associazione attraverso il coinvolgimento del personale dipendente, dei volontari e dei referenti delle diverse aree operative.

La figura selezionata dovrà gestire, sviluppare e innovare l’attività del Banco Alimentare della Liguria; favorire l’interfaccia tra il Banco Alimentare della Liguria e la Fondazione Banco Alimentare ETS, allineandosi alla strategia, alla visione e agli obiettivi di quest’ultima; curare, anche in modo propositivo, le relazioni istituzionali per la gestione dei fondi dei donatori, sia pubblici che privati; assicurare alla Presidenza e al Consiglio Direttivo la disponibilità di informazioni e risorse necessarie al corretto svolgimento delle attività dell’Organizzazione; curare la sicurezza dello svolgimento delle attività del Banco Alimentare della Liguria.

Si prevede un periodo iniziale di progressiva assunzione delle responsabilità, in collaborazione con il Presidente, il Consiglio Direttivo e i referenti delle diverse attività.

L’assunzione di tale ruolo nell’ambito del Banco Alimentare della Liguria ODV comporterà, in particolare, le seguenti responsabilità, che saranno espletate interfacciandosi con i membri del Consiglio Direttivo in possesso di specifiche deleghe assegnate dal Consiglio stesso:

Area Organizzativa e operativa Esecuzione di tutti gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo a breve, medio e lungo termine; Coordinamento delle attività dell’ODV (comprese quelle logistiche di ingresso e uscita alimenti, gestione dei processi, rapporto con le OpT, aziende donatrici, GDO, ecc.) e supporto ai collaboratori nello sviluppo delle attività; Responsabilità delle attività gestionali e operative dell’ODV, comprese le relazioni con le strutture caritative convenzionate;Supervisione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare; Coordinamento, supervisione e monitoraggio degli spazi e dei progetti afferenti alle Misure di Accompagnamento; Area Personale e sviluppo organizzativo In linea con i criteri definiti dal Presidente, definizione degli obiettivi annuali o periodici per ciascun dipendente; Coordinamento del personale dipendente e volontario, secondo le linee e le procedure organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo; Supervisione, cura e supporto del personale, sia esso dipendente o volontario, anche ai fini della crescita professionale, compresa la formazione cogente e non;

Area Amministrazione Predisposizione, di concerto con il Presidente, del Bilancio di Previsione, del Bilancio Consuntivo annuale e del Bilancio Sociale dell’ODV; Predisposizione, di concerto con l’Amministrazione, di report semestrali sull’andamento economico-finanziario delle attività; Supporto al datore di lavoro in merito agli obblighi prescritti dalla legge in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lg.81/2008), igiene e sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente, privacy e legge 231/2001;

Area Progettazione e Sviluppo Promozione, coordinamento e supervisione delle attività di progettazione sociale in coerenza con le finalità dell’ODV; Coordinamento delle attività di fundraising;

Area Relazione Istituzionali Partecipazione, di concerto con il Presidente, ai tavoli di lavoro, convegni e manifestazioni istituzionali; Cura delle relazioni con stakeholder pubblici e privati, su specifica delega del Presidente; Supporto alle attività della Presidenza dell’Ente.





3. I REQUISITI RICHIESTI

A tal fine, si cerca una figura professionale con le seguenti caratteristiche:

possesso di laurea è preferibile, soprattutto in materie giuridiche, economiche e/o ingegneristiche;

esperienza di coordinamento nella gestione di un team di almeno 5 anni;

preferibile conoscenza ottima della lingua inglese, scritta e parlata;

competenze nelle relazioni – soft skills relazionali;

conoscenza di project management;adeguata conoscenza dei sistemi informatici.



4. IL RAPPORTO DI LAVORO

Sede di lavoro: Genova, presso le sedi del Banco Alimentare della Liguria – ODV, con disponibilità a effettuare trasferte, in particolare sul territorio ligure.

Orario di lavoro: tempo pieno, per un totale di 40 ore settimanali, che, previo accordo, potranno essere parzialmente svolte in modalità “agile”.

Inquadramento: la classificazione contrattuale sarà quella relativa ai primo del livello del CCNL Terziario Confcommercio – CNEL H011

Stipendio: 38.000 – 42.000 euro (Retribuzione Annua Lorda). Al raggiungimento di determinati obiettivi, che potranno essere meglio specificati successivamente, potrà essere prevista l’erogazione di benefit aziendali.

Durata: tempo indeterminato. È previsto un periodo di prova di 6 mesi di calendario.

5. LA SELEZIONE

Modalità di selezione: dopo l’analisi dei curriculum vitae, verranno fissati i colloqui, preferibilmente in presenza, al fine di identificare il miglior candidato. La ricerca è rivolta a candidate e candidati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione. La selezione avverrà senza distinzione di sesso, genere, età, nazionalità, origine etnica, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o di qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla normativa vigente.

Per info e candidature scrivere ed inviare Curriculum Vitae aggiornato a candidature@liguria.bancoalimentare.it.

La presente call rimarrà aperta fino all’individuazione del candidato ideale.



Scadenza : 31/12/2026

BE THE VOICE | Diamo voce alle grandi cause

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1 RESPONSABILE COORDINAMENTO DIALOGATORI – FACE TO FACE FUNDRAISING

Be The Voice, agenzia specializzata nel face to face fundraising per importanti organizzazioni del Terzo Settore, è alla ricerca di una figura di Responsabile Formazione e Coordinamento Dialogatori.

Cerchiamo una persona capace di valorizzare il talento delle persone, accompagnarne la crescita professionale e garantire elevati standard qualitativi nelle attività di dialogo e raccolta fondi.

Il ruolo

La risorsa avrà la responsabilità di coordinare i processi di selezione, inserimento, formazione e sviluppo dei dialogatori, lavorando a stretto contatto con i Team Leader e con la direzione.

Non si tratta di un ruolo commerciale né di gestione diretta delle postazioni, ma di una figura che contribuisca alla crescita della rete di dialogatori attraverso formazione, coaching e monitoraggio della qualità.

Principali responsabilità

Coordinare le attività di recruiting e inserimento dei nuovi dialogatori.

Progettare e realizzare percorsi formativi iniziali e continuativi.

Affiancare i dialogatori sul campo per attività di coaching e sviluppo delle competenze.

Supportare i Team Leader nella gestione e crescita delle risorse.

Monitorare gli standard qualitativi delle campagne e l’efficacia dei percorsi formativi.

Analizzare dati e performance per individuare aree di miglioramento.

Contribuire allo sviluppo di procedure, strumenti e metodologie di formazione.

Favorire la diffusione della cultura e dei valori aziendali.



Chi cerchiamo

Esperienza nel face to face fundraising, nella formazione commerciale o nella gestione e sviluppo di team.

Ottime capacità di comunicazione, ascolto e coaching.

Attitudine alla formazione e alla crescita delle persone.

Capacità organizzative e di pianificazione.Leadership autorevole e orientata alla collaborazione.

Disponibilità a spostamenti sul territorio per attività di affiancamento e formazione.



Costituiscono titolo preferenziale:

esperienza nel coordinamento di dialogatori o promoter;

esperienza nella formazione degli adulti;

conoscenza del settore non profit e della raccolta fondi.



Cosa offriamo

Contratto di assunzione a tempo indeterminato .

RAL commisurata all’esperienza e alle competenze della persona selezionata.

Percorso di crescita professionale in una realtà in forte sviluppo.

Formazione continua e confronto diretto con il management.

Possibilità di contribuire alla crescita di progetti che generano un impatto sociale concreto.



Perché candidarsi

In Be The Voice crediamo che il successo di una campagna nasca dalla qualità delle persone che la rendono possibile. Per questo cerchiamo qualcuno che sappia accompagnare i dialogatori nel loro percorso professionale, aiutandoli a diventare comunicatori sempre più preparati, consapevoli ed efficaci.



Invia il tuo CV a davide@bethevoice.it indicando nell’oggetto: “Candidatura Responsabile Coordinamento Dialogatori “.

Scadenza : 30/09/2026