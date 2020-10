Comincio da zero_Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

L' impresa sociale “Con i bambini”, per Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, ha aperto il bando “Comincio da zero”, che intende incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra una maggiore necessità.

Obiettivo generale del bando è ridurre i divari nei servizi educativi e di cura per la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone l’offerta attraverso l’adozione di soluzioni innovative e integrate e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare di comunità.

I progetti devono prevedere interventi volti ad incrementare le possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-6 anni e delle loro famiglie, attivandone nuovi o potenziando quelli esistenti.

Le iniziative devono prevedere l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie nell’ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario.

Le iniziative potranno, inoltre, prevedere ulteriori elementi chiave quali:

- il sostegno al benessere dei bambini, tramite l’acquisizione di competenze di base, comportamentali e di cittadinanza;

- lo sviluppo di meccanismi di empowerment/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori e delle famiglie nelle offerte di cura ed educazione per la prima infanzia;

- l’attivazione di offerte complementari/integrative ai servizi educativi e di servizi di prossimità all’interno dei quartieri/territori.

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 30 milioni di Euro così ripartiti:

- Nord (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle

d'Aosta, Veneto): 11.670.000,00 Euro;

- Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria): 5.280.000,00 Euro;

- Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia): 13.050.000,00 Euro.

La quota di cofinanziamento dovrà essere di almeno il 10% per progetti regionali e di almeno il 15% per progetti interregionali.

Nessun partner potrà gestire più del 50% del budget e almeno il 65% dovrà essere gestito da Enti del

Terzo Settore.



I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 soggetti.

Il soggetto proponente deve:

- Essere un ente di terzo settore,

- Essere stato costituito da almeno 2 anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Oltre al soggetto responsabile, la partnership dovrà essere composta da almeno un altro ente di terzo settore. Gli altri membri della partnership possono essere enti appartenenti al mondo del della scuola, elle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.

