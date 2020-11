Bando nel MEZZOGIORNO contro LA POVERTÀ EDUCATIVA

L’Agenzia per la Coesione Territoriale che si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e la coesione per eliminare il divario territoriale all’interno del Paese, ha aperto un bando per sostenere interventi socio-educativi strutturati per il contrasto alla povertà educativa da attuare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’obiettivo del presente bando è sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori a rischio di vulnerabilità (economica, sociale e culturale) o che vivono in territori particolarmente svantaggiati da

attuare in luoghi circoscritti.



I progetti devono prevedere azioni in un solo dei seguenti ambiti:

1) Interventi per bambini di età compresa tra 0-6 anni, e alle relative famiglie, con l’obiettivo di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie

2)Interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la crescita

armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio (dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altre forme di disagio giovanile).

3) Interventi rivolti alla fascia di età compresa 11-17 anni, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica.



La richiesta di finanziamento non può essere inferiore a 250.000,00 Euro e superiore a 500.000,00 Euro. Questo importo non potrà essere superiore al 95% dei costi ammissibili di progetto

(cofinanziamento)

Durata progetto: 24-48 mesi

Scadenza: 12 gennaio 2021, ore 12.00

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 soggetti di cui almeno 2 devono essere Enti del Terzo Settore. Altri partner possono appartenere al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e delle imprese.

Possono assumere il ruolo di capofila solo gli Enti del Terzo Settore operanti nell’ambito del bando e

costituiti da almeno 2 anni.

