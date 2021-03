Bando "Welfare che impresa!" 2021

In un particolare momento storico in cui il welfare italiano è particolarmente sotto pressione e si fatica a rispondere in maniera appropriata ai bisogni dei cittadini, partire da un'idea innovativa per diventare catalizzatori di welfare può essere quello che ci vuole!

“Welfare, che impresa!”, giunto alla Quinta Edizione, è un programma di capacity building per progetti di welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale.

Il bando nasce dalla considerazione della necessità di ripensare il sistema di welfare affinché sia in grado di far fronte alla crescente domanda di servizi sociali e di dare risposte capaci di contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità. Ciò che l’emergenza sanitaria ha fatto emergere in modo esplicito è la necessità di un modello che ruoti intorno alla società civile e alla comunità, coinvolgendola direttamente anche nella produzione dei servizi. Con questo bando si vogliono premiare e supportare i migliori progetti di welfare di comunità promossi da Enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale.

L’obiettivo generale del bando è supportare progetti di welfare di comunità promossi da start up sociali che siano in grado di produrre benefici, in termini di sviluppo locale.

Gli obiettivi specifici sono:

Sostenere e promuovere progetti innovativi di welfare di comunità

Stimolare iniziative di imprenditorialità giovanile

Attivare un’iniziativa di rete e multistakeholder, capace di produrre benefici concreti per la comunità

Alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto sociale e alla sua misurazione

I progetti possono riguardare i seguenti ambiti:

Cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio

Rigenerazione e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Welfare territoriale, servizi di cura e welfare aziendale

Agricoltura sociale

Energia sostenibile

Sostenibilità ambientale e circular economy

Smart cities e mobilità

Sono previsti i seguenti premi:

1° classificato: 40.000,00 Euro a fondo perduto

a fondo perduto Da 2° a 4° classificato: 20.000,00 Euro a fondo perduto

Inoltre per tutti gli enti vincitori sono messi a disposizione:

8 sessioni di mentorship erogate da incubatori partner (Polihub, Socialfare, G-factor, Hubble, Campania NewSteel e A|Cube) e 2 sessioni di consulenza personalizzate erogate dalla Fondazione Sociale Venture Giordano Dell’Amore.

Spese di trasferta fino a 1.500,00 Euro per il mentorship.

Finanziamento a tasso 0 fino ad un massimo di 50.000 Euro presso UBI Banca.

Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit costituitesi da non più di 5 anni o da costituirsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dei risultati del bando.

Scadenza: 21 Aprile 2021

Trovate tutti i riferimenti del bando alla scheda di dettaglio a questo link, curata dalla Dott.ssa Stefania Fossati, Referente di ConfiniOnline per le opportunità di finanziamento degli enti Non Profit.

A questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore