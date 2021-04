In Italia sono stimati ben 6,63 milioni di volontari operativi, di cui 4,14 attivi in organizzazioni. Un dato fondamentale che, oltre a raccontare l'enorme apporto valoriale di una grossa fetta della nostra società, la radicazione e la crescita del fenomeno in tutto il Paese. Il tasso di volontariato nel Nord Italia è pari al 16%, mentre il Sud che ne ha uno più basso, dell'8,6%.

Fondazione Con il Sud, con il bando Volontariato 2021, intende innovare il proprio sostegno al volontariato, promuovendo la sesta edizione del bando a favore delle singole organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività ordinarie nei territori delle province meridionali che, nel periodo 2007-2020, hanno ricevuto meno risorse in termini di contributi da parte della Fondazione.

L'obiettivo del bando è quello di sperimentare un intervento di sostegno rivolto direttamente alle singole organizzazioni di volontariato (art. 32 D.lgs. 117/2017) per lo svolgimento e il consolidamento delle proprie attività ordinarie. Il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è quindi legato alla presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro esperienza, della loro capacità gestionale, del loro radicamento territoriale e dell’impatto che sono in grado di generare sul territorio di riferimento.

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 3,5 milioni di Euro.

Le organizzazioni di volontariato devono presentare richieste di sostegno per lo svolgimento dell’attività ordinaria per 24 mesi e devono essere costituite da almeno 2 anni.

Possono richiedere il contributo le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme e modalità

previste dall’art. 32 del Codice del Terzo Settore, con sede nelle seguenti province:

Calabria: Cosenza, Vibo Valentia

Puglia: Barletta-Andria-Trani

Sicilia: Ragusa, Trapani

Sardegna: Sassari.

Scadenza: 28 maggio 2021, ore 13.00

