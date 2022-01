Sostegno a ETS impegnati nell’emergenza COVID

A lungo si è parlato di quanto sia stato fondamentale, durante i periodi più accesi della pandemia, il sostegno da parte di tutto il Terzo settore, che sin dal primo momento è sceso in campo senza risparmiarsi alcun colpo e senza chiedere nulla in cambio. L’Agenzia per la Coesione Territoriale, che si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e la coesione per eliminare il divario territoriale all’interno del Paese, ha aperto questo bando per sostenere gli Enti del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato e Onlus) impegnati nel fronteggiare l’emergenza COVID 19 che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017.

L’obiettivo del presente bando è rafforzare l’azione a tutela delle fasce deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il contributo è destinato agli enti che nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, abbiano svolto almeno una delle seguenti attività di interesse generale:

interventi e servizi sociali e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

prestazioni socio-sanitarie;

educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;

alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per questa call è stato stanziato un budget di 80.000.000,00 di Euro di cui 60 milioni per le regioni del sud Italia e 16 milioni per Lombardia e Veneto.

Possono fare richiesta di contributo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto.

Scadenza: 4 febbraio 2022.

_

Trovate tutti i riferimenti del bando scaricando la scheda di dettaglio a questo link, e a questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore.