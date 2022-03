Fondazione con il Sud, nata dall’alleanza tra il mondo delle fondazioni bancarie e l’associazionismo, si pone come obiettivo di favorire l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno attraverso il finanziamento di iniziative esemplari nelle regioni meridionali.

Con il bando Volontariato 2022 intende innovare il proprio sostegno al volontariato, promuovendo la settima edizione del bando a favore delle singole organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività ordinarie nei territori delle province meridionali che, nel periodo 2007-2021, hanno ricevuto meno risorse in termini di contributi da parte della Fondazione.

Obiettivo del bando è sperimentare un intervento di sostegno rivolto direttamente alle singole organizzazioni di volontariato (art. 32 D.lgs. 117/2017) per lo svolgimento e il consolidamento delle proprie attività ordinarie. Il sostegno alle organizzazioni di volontariato non è quindi legato alla presentazione di un progetto o di un programma di lavoro, ma si basa sul riconoscimento della loro esperienza, della loro capacità gestionale, del loro radicamento territoriale e dell’impatto che sono in grado di generare sul territorio di riferimento.

Gli enti partecipanti dovranno presentare richieste di sostegno per lo svolgimento dell’attività ordinaria per 24 mesi.

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 3 milioni di Euro.

Possono richiedere il contributo le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme e modalità previste dall’art. 32 del Codice del Terzo Settore, con sede nelle seguenti province:

Campania: Avellino

Puglia: Brindisi, Taranto

Sicilia: Caltanissetta

Sardegna: Nuoro

Le ODV devono essere costituite da almeno due anni e avere sede in una delle province previste dal

bando.

Scadenza: 11 maggio 2022, ore 13.00

Trovate tutti i riferimenti del bando scaricando la scheda di dettaglio a questo link, e a questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore.