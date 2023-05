Realizziamo il Cambiamento con il Sud

Fondazione con il Sud, ActionAid e la Fondazone Realizziamo il cambiamento hanno aperto la seconda edizione del bando per sostenere interventi di contrasto alla povertà e promozione dei diritti a favore di persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, soprattutto persone con background migratorio, donne e giovani che si trovano in condizione di povertà e/o di diritti negati.

L’impatto dell’emergenza sanitaria, anche per la sua dimensione sociale ed economica, rischia nel breve e nel lungo periodo di portare ad un restringimento nell’accesso e nella tutela dei diritti e nell’accesso e nella partecipazione ai servizi pubblici e non, con una conseguente maggiore necessità di costruire azioni collettive solidali con e per le categorie più vulnerabili. Ora più che mai, risulta necessario uno sforzo di ascolto e accompagnamento delle comunità nella costruzione di soluzioni a bisogni di welfare emergenti e complessi che mettano in rete e valorizzino le competenze dei diversi stakeholders - istituzioni, Terzo Settore, cittadinanza - e in grado di resistere e di evolversi nel tempo.

L'obiettivo del bando è quello di favorire e sostenere interventi di contrasto alla povertà e promozione dei diritti con un approccio fondato sul welfare comunitario e caratterizzato dalla piena partecipazione e messa in rete di portatori e portatrici di diritto (i/le destinatari/e) e di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, enti privati e pubblici, gruppi formali e informali) e da una presa in carico di responsabilità degli stessi enti promotori.

Saranno sostenuti interventi a favore di persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, soprattutto persone con background migratorio, donne e giovani che si trovano in condizione di povertà e/o di diritti negati. Gli ambiti di intervento sono stati identificati in “POVERTÀ” e “DIRITTI”. Le proposte potranno intervenire in uno o in entrambi gli ambiti di intervento, concentrandosi su una o più aree di intervento di seguito riportate.

L’ambito POVERTÀ è rivolto a favorire la fuoriuscita da condizioni di povertà economica e marginalità sociale, promuovere soluzioni di welfare comunitario e di welfare generativo che coinvolgano attivamente le persone più vulnerabili.

L’ambito DIRITTI è volto a favorire l’empowerment socio-economico e la tutela dei diritti umani e civili di persone in condizione di vulnerabilità e a contrastare la violenza di genere in ogni sua forma.

Le proposte potranno intervenire in uno o più ambiti d’intervento.

Gli interventi dovranno realizzarsi nelle seguenti regioni:?Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.?

La novità di quest’edizione è l’apertura a proposte progettuali provenienti anche da imprese sociali senza scopo di lucro, purché costituite in forma di associazione o fondazione o in forma societaria compreso le cooperative sociali. Gli altri soggetti ammissibili sono: gli Enti del Terzo Settore (ETS) non societari, le Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e gli enti ecclesiastici e religiosi senza scopo di lucro.

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 500.000,00 Euro. La richiesta di contributo può essere compresa tra 40.000,00 e 80.000,00 Euro. Questo importo non può essere superiore al 90% dei costi di progetto (cofinanziamento).

Scadenza:26 giugno 2023

