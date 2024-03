Bando volontariato 2024 - Fondazione con il Sud

È stata pubblicata la nuova edizione del Bando dedicato al volontariato, promosso da Fondazione CON IL SUD, in collaborazione con la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e Isole. Il bando è rivolto a organizzazioni del Terzo settore – in particolare odv e aps – di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno elaborare, in rete con altri enti, proposte di evidente utilità sociale ed effetti duraturi sulle comunità territoriali attraverso la mobilitazione dei cittadini, soprattutto dei più giovani.

Il bando ha l’obiettivo di sostenere interventi di volontariato sperimentale a carattere multidimensionale, finalizzati a rispondere a sfide sociali e a creare spazi di partecipazione, mobilitando nuovi volontari e aumentando il senso di comunità e protagonismo attivo dei giovani. Sarà importante prevedere il loro coinvolgimento in azioni che siano in grado di produrre un cambiamento concreto e visibile e di generare un impatto immediato per la comunità.

Le associazioni destinatarie sono invitate a promuovere iniziative di impatto sociale per la comunità territoriale di riferimento che coinvolgano nuovi volontari, in particolare giovani, in attività di volontariato sia ‘occasionale’ - finalizzato alla realizzazione di specifiche iniziative - che stabile nel tempo.

La sfida è quella di promuovere il volontariato come strumento per costruire comunità coese per ridurre le disuguaglianze e facilitare il coinvolgimento e il protagonismo dei cittadini nei processi di cambiamento e di sviluppo del capitale sociale.

Le progettualità dovranno prevedere una strategia basata sulla valorizzazione dei principi del volontariato (promozione dell’accoglienza, vicinanza, solidarietà, sviluppo reti relazionali, finalità civiche) attraverso interventi di utilità sociale rilevanti per la comunità coerenti con attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 3 milioni di euro. Il contributo richiesto alla Fondazione dev’essere compreso tra 80.000 e 150.000 euro.

Scadenza: 9 maggio 2024.

