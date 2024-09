Bando per l’economia circolare al Sud - Fondazione con il Sud

La Fondazione CON IL SUD intende rinnovare il proprio impegno sul tema della tutela dei beni ambientali e del contrasto al cambiamento climatico, focalizzando la sesta edizione del bando ambiente sul tema dell’economia circolare. Sono stati stanziati 4 milioni di euro per sostenere progetti innovativi che promuovano l'economia circolare nelle regioni del Sud Italia. L'obiettivo è ridurre gli sprechi, valorizzare le risorse locali e creare nuove opportunità di lavoro.

Il bando ha l’obiettivo di promuovere pratiche di economia circolare a impatto sociale in grado di ridurre gli sprechi, estendere la vita utile dei prodotti, ridurre l’utilizzo di risorse vergini e generare valore dagli scarti.

I progetti finanziati dovranno sperimentare modelli di produzione e consumo sostenibili nel tempo fondati su processi di economia locale e sociale. Nel lungo periodo l'adozione di tali strategie dovrebbe agevolare il cambio di paradigma nella produzione di beni e servizi e nei comportamenti delle persone, favorendo la transizione della società meridionale dal modello “lineare” a quello “circolare”.

Possono partecipare al bando le organizzazioni del terzo settore, in partenariato con altri enti (pubblici o privati), che operano in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La Fondazione sosterrà progetti sperimentali in grado di sviluppare strategie di economia circolare che considerino una o più fasi del ciclo di vita del prodotto: prima dell’uso (rifiuta, ripensa, riduci), durante l’uso (conserva, riusa, condividi, ripara, rigenera) e successivamente all’uso (ricicla e restituisci agli ecosistemi). Saranno valorizzati i progetti in grado di promuovere strategie integrate, assicurando la salvaguardia della biodiversità, l’equilibrio degli ecosistemi e l’adattamento al cambiamento climatico.

I progetti dovranno, inoltre, impegnarsi nella diffusione della cultura della circolarità, al fine di responsabilizzare i cittadini riguardo all'impatto delle loro scelte di consumo.

Saranno particolarmente apprezzate proposte che intervengano nelle aree interne del Sud, dove l’economia circolare potrebbe rappresentare un’occasione di sviluppo, rivitalizzazione e coesione sociale.

La Fondazione privilegerà pratiche di economia circolare diverse da quelle già sostenute tramite altri bandi/regolamenti o recenti edizioni dello stesso bando.

Per questo bando è stanziato un budget complessivo di 4 milioni di euro.I progetti dovranno prevedere una durata complessiva del progetto non inferiore ai 36 mesi e non superiore ai 48 mesi.