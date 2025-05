Bando No planet B - Dal disinteresse all’azione: ampliare la partecipazione nella lotta ai cambiamenti climatici

La Fondazione PuntoSud lancia un importante bando, intitolato "No planet B - Dal disinteresse all’azione: ampliare la partecipazione nella lotta ai cambiamenti climatici", con l'obiettivo di catalizzare un coinvolgimento più ampio e consapevole della società civile nella cruciale battaglia contro il cambiamento climatico. Con una dotazione finanziaria complessiva di 300.000 euro, l'iniziativa mira a sostenere progetti innovativi capaci di trasformare il disinteresse in azione concreta, focalizzandosi in particolare sull'adozione di pratiche sostenibili legate all'economia circolare e alla mobilità sostenibile.

Il bando riconosce la necessità impellente di superare l'apatia e mobilitare un numero maggiore di persone e comunità verso comportamenti eco-compatibili. L'obiettivo primario è, dunque, coinvolgere attivamente gruppi che spesso rimangono ai margini delle iniziative ambientali, promuovendo una partecipazione inclusiva e generando un impatto reale sul territorio italiano.

Quali attività possono essere finanziate?

La call "No planet B" finanzia progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi specifici del bando. Tra le attività ammissibili, a titolo esemplificativo, rientrano:

L'organizzazione di iniziative comunitarie che offrano risposte pratiche e concrete alle esigenze locali, coinvolgendo attivamente i cittadini nella creazione o nel rafforzamento di attività economiche (ad esempio, il riuso di beni), sociali, istituzionali e ambientali.

La realizzazione di workshop, incontri ed eventi finalizzati a favorire la collaborazione tra diversi attori (imprese, enti locali, associazioni, cittadini) per lo sviluppo e l'implementazione di micro-modelli di economia circolare e/o di mobilità sostenibile.

La progettazione e l'implementazione di campagne di sensibilizzazione mirate a stimolare l'interesse verso l'economia circolare e la mobilità sostenibile, evidenziando l'efficacia delle azioni individuali e collettive nel ridurre l'impatto ambientale e promuovendo comportamenti rispettosi dell'ambiente.

I progetti presentati dovranno rispettare alcuni criteri fondamentali:

Essere sviluppati nella regione italiana in cui l'ente proponente ha la sede legale e/o operativa.

Avere una durata compresa tra i 12 e i 18 mesi.

Presentare un budget totale tra i 30.000 e i 50.000 euro.

Prevedere un inizio delle attività tra il 15 settembre e il 1° ottobre 2025.

La dotazione finanziaria di 300.000 euro è suddivisa in due lotti:

Lotto 1 – Lombardia: 100.000 euro

Lotto 2 – Tutte le altre regioni: 200.000 euro

Il contributo concesso coprirà fino al 95% del budget totale del progetto, richiedendo un cofinanziamento minimo del 5% da fonti diverse dai fondi dell'Unione Europea.

Il bando si rivolge a organizzazioni della società civile senza scopo di lucro che soddisfano i seguenti requisiti:

Avere sede legale e operativa in Italia.

Essere registrate da almeno tre anni.

Avere un fatturato medio negli ultimi tre anni inferiore a 250.000 euro.

Scadenza e informazioni utili:

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 18:00 di Venerdì 30 maggio 2025.

_

Trovate tutti i riferimenti del bando scaricando la scheda di dettaglio a questo link, e a questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore.