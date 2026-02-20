Fondazione CON IL SUD: riparte "Benvenuti a casa" contro la povertà abitativa

Torna con la sua seconda edizione “Benvenuti a casa”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione CON IL SUD per sostenere progetti sperimentali capaci di contrastare la povertà abitativa nelle regioni del Mezzogiorno.

Il bando punta a promuovere l’autonomia e la stabilità di persone e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica e sociale attraverso pratiche sostenibili di housing sociale e welfare comunitario.

L’obiettivo è sperimentare approcci integrati che uniscano la dimensione residenziale a quella sociale, favorendo modelli abitativi flessibili e servizi di prossimità che migliorino la qualità della vita e la partecipazione attiva.

Le attività finanziabili riguardano la promozione di modalità abitative inclusive che incrementino l’offerta esistente, individuando nuovi alloggi integrati nel tessuto urbano. Questo permetterà di valorizzare il patrimonio immobiliare, pubblico o privato, attualmente inutilizzato, contribuendo alla rigenerazione dei territori in un’ottica di sostenibilità ambientale. I progetti dovranno inoltre prevedere percorsi individualizzati per accompagnare le persone nell’uscita dalla marginalità, rafforzando le capacità di vita indipendente e favorendo relazioni di vicinato e mutuo aiuto per superare i pregiudizi legati al disagio abitativo.

Il bando, che mette a disposizione un budget complessivo di 5 milioni di euro, si articola in due fasi: una prima selezione delle proposte con maggiore potenziale di impatto e una successiva fase di progettazione esecutiva. Per ogni intervento è richiesta una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto.

La presentazione delle manifestazioni di interesse è rivolta agli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, costituiti prima del 1° gennaio 2024 e con sede legale o operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia. Le partnership devono essere composte da almeno tre organizzazioni, di cui almeno due appartenenti al mondo del Terzo Settore. Possono essere coinvolti anche comuni, regioni, aziende per l’edilizia residenziale, imprese, enti religiosi e agenzie immobiliari per favorire la massima disponibilità di alloggi.

Le proposte devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso il portale della Fondazione entro le ore 13.00 del 28 maggio 2026.

Trovate tutti i riferimenti del bando scaricando la scheda di dettaglio a questo link, e a questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore.