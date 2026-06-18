Un tetto e un futuro: il nuovo bando di Fondazione Cariplo per l'housing sociale

Trovare una casa non significa semplicemente avere un tetto sopra la testa. Significa soprattutto conquistare stabilità, dignità e, un passo alla volta, una vera autonomia. Consapevole di quanto l'emergenza abitativa sia una ferita aperta nelle nostre comunità, Fondazione Cariplo ha deciso di mettere sul piatto 5 milioni di euro per sostenere l'avvio di nuovi progetti di abitare sociale. L'iniziativa si rivolge sia a soggetti pubblici che a realtà del privato non-profit, con l'idea di stimolare e catalizzare le risorse dei territori per dare risposte concrete a chi si trova in un momento di forte vulnerabilità.

L'obiettivo di questo bando non è solo quello di aumentare i posti letto disponibili, ma di creare percorsi strutturati che si integrino con la rete dei servizi già esistenti. La Fondazione chiede ai partecipanti di puntare su tre elementi chiave: l'accessibilità economica, perché le tariffe devono essere davvero a misura delle fasce più deboli; l'efficacia dei percorsi di accompagnamento all'autonomia; e, non meno importante, la sostenibilità ambientale. Gli interventi dovranno infatti porre grande attenzione al risparmio energetico e all'abbattimento delle emissioni, un dettaglio fondamentale per contenere i costi di gestione futuri e garantire che le strutture restino sostenibili nel tempo.

Per quanto riguarda le attività finanziabili, l'offerta è pensata per coprire diverse sfumature del bisogno. Si va dagli alloggi per l'autonomia e l'inclusione sociale, destinati a persone o nuclei familiari in una condizione di fragilità temporanea che necessitano di figure di supporto per ripartire, fino ai percorsi legati al "Dopo di noi - Durante di noi", immaginati come vere e proprie palestre di vita autonoma per persone con disabilità. Trova spazio anche la gestione della fragilità legata all'invecchiamento, attraverso soluzioni per l'autonomia residua degli anziani che si collocano a metà strada tra l'assistenza a domicilio e il ricovero in RSA. Infine, il bando prevede anche strutture di accoglienza temporanea a basso costo e a brevissimo termine, ad esempio per i lavoratori fuori sede o per i familiari di pazienti ricoverati in ospedale. La vera scommessa della Fondazione è incoraggiare progetti capaci di far convivere e integrare queste diverse soluzioni all'interno dello stesso contesto, creando comunità aperte e solidali.

Sul fronte immobiliare, la linea guida è molto chiara: recuperare anziché cementificare. Saranno finanziati interventi su unità abitative già identificate e di cui l'ente proponente abbia la disponibilità, premiando la riqualificazione e il riuso di spazi inutilizzati o sottoutilizzati, anche attraverso demolizioni e ricostruzioni radicali. Al contrario, sono tassativamente escluse le nuove costruzioni che comportano consumo di suolo. I progetti dovranno rappresentare un servizio completamente nuovo o un potenziamento significativo di quello esistente, includendo nel budget (che coprirà al massimo i primi 12 mesi di avvio) solo i costi incrementali legati ai nuovi posti attivati.

Il bando è destinato a progetti da realizzare in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Possono candidarsi enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS, ONLUS, cooperative sociali, imprese sociali e altre realtà private senza scopo di lucro che dimostrino esperienza nel settore. Per quanto riguarda il sostegno economico, il contributo della Fondazione partirà da un minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 500.000 euro per singolo progetto, andando a coprire fino al 50% dei costi complessivi. Un dettaglio importante per gli addetti ai lavori: la misura è al momento senza scadenza, configurandosi come un bando a sportello aperto fino all'esaurimento dei fondi. Tutti i dettagli e la documentazione ufficiale per presentare la domanda sono consultabili direttamente sulla pagina dedicata del sito di Fondazione Cariplo.

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Trovate tutti i riferimenti del bando scaricando la scheda di dettaglio a questo link, e a questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore.