Iniziativa 2026 per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

La Fondazione Con il Sud rinnova il proprio impegno nella lotta alla criminalità organizzata attraverso il welfare e l'economia sociale, promuovendo per il secondo anno consecutivo l'Iniziativa per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Per questa annualità 2026 sono stati stanziati complessivamente 2 milioni di euro, inseriti all'interno di una programmazione triennale (2025-2027) che adotta una modalità erogativa "a richiesta". L'obiettivo centrale è trasformare i simboli del potere mafioso in avamposti di legalità, sviluppo economico e coesione sociale, restituendo questi spazi alla collettività attraverso progetti sostenibili e capaci di generare nuova occupazione.

L'iniziativa si rivolge specificamente alle organizzazioni del Terzo Settore attive in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Possono candidarsi partnership composte da almeno tre organizzazioni, di cui due devono obbligatoriamente appartenere al Terzo Settore. Il soggetto responsabile del progetto deve essere un ente iscritto al RUNTS (o alla previgente anagrafe ONLUS), costituito prima del 1° gennaio 2023, con sede legale o operativa nella regione del bene oggetto di intervento e che non abbia mai ricevuto precedenti finanziamenti dalla Fondazione su questa specifica linea di azione. Al network possono unirsi anche istituzioni, scuole, università, consorzi privati e imprese locali o nazionali.

I progetti selezionati riceveranno un contributo massimo di 400.000 euro e dovranno avere una durata compresa tra i 30 e i 48 mesi. Il processo di selezione prevede due fasi distinte: una prima valutazione legata alla presentazione di un'idea progettuale e alla verifica dei requisiti formali, e una successiva fase di co-progettazione esecutiva insieme agli uffici della Fondazione, utile a definire costi, indicatori di impatto e piani di sostenibilità finanziaria.

Le organizzazioni interessate a partecipare hanno tempo fino al 10 dicembre 2026 per inviare telematicamente la propria proposta, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili. Per una prima valutazione dell'idea, è necessario compilare il modello dedicato (All.1) disponibile sulla piattaforma Chàiros e inviare un breve abstract all'indirizzo e-mail iniziative@fondazioneconilsud.it.

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Trovate tutti i riferimenti del bando scaricando la scheda di dettaglio a questo link, e a questo link trovate la selezione settimanale di ConfiniOnline delle opportunità di finanziamento per il Terzo Settore.